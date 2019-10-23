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Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве

Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве

Марина Комарова 243 1
Посольство России в Чехии возмущено актом вандализма, совершенным в ночь на 23 октября в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве.
Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве

«Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма. Общеизвестно, что Остраву освобождали войска Красной Армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Неслучайно на облитом вандалами красной краской памятнике изображены вместе две фигуры – красноармейца и чешского рабочего», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве выразили надежду на то, что мемориал, находящийся под защитой российско-чешского Межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года, будет в кратчайшие сроки приведен в надлежащий вид, вандалы будут найдены и наказаны, а чешская сторона предпримет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Источник: Посольство России в Чехии

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