К школьной забастовке подключился Пражский зоопарк

В рамках организованной профсоюзами забастовки в среду не работает 1221 школа, 2743 ограничили обучение. Еще почти три тысячи учебных заведений выразили поддержку акции, направленной на повышение зарплат учителям. Всего в Чехии 9748 детсадов, начальных, средних и профессиональных школ, в которых работают 144 727 учителей.

Цель акции — добиться повышения базовых зарплат на 10% притом, что правительство одобрило их рост на 8%, обещав оставшиеся 2% пустить на выплату премий. Профсоюзы долгое время добиваются роста выплат учителям до 130% от средней зарплаты. Сейчас она составляет 32 466 крон (до выплаты налогов), а учителя в среднем получают 36 224 кроны, то есть 112% от указанного показателя.

Министерство образования не поддерживает забастовку. Министр образования Роберт Плага на пресс-конференции назвал ее крахом профсоюзов, выразив опасения, что акция может ударить по учителям.

Отметим, что в среду, 6 ноября, в связи со школьной забастовкой Пражский зоопарк предлагает вход для детей за одну крону.

Источник: Česká televize