Супермаркеты Billa возвращаются к пластиковым пакетам

Сеть, у которой в Чехии более 220 магазинов, распродает остатки бумажных пакетов, так как их производство оказалось неэкологичным. Вместо них покупателям начали предлагать пакеты из переработанного пластика.

Фото: billa.cz

Супермаркет таким образом отреагировал на исследование Высшей школы химической технологии в Праге (VŠCHT), в котором отмечались высокие энергозатраты на производство бумажных сумок. Кроме того, чтобы обеспечить ими одну только «Биллу», приходится каждый месяц вырубать до 300 деревьев.

Изучив привычки своих покупателей, в сети супермаркетов пришли к выводу, что пакеты из бумаги практически не используются повторно, как изначально задумывалось. После разбора покупок они немедленно отправляются в смешанный мусор. В результате в Billa запустили продажу пластиковых пакетов из полиэтилена низкой плотности (LPDE), на 80% изготовленного из переработанного сырья. В руководстве сети надеются, что люди будут чаще использовать их повторно. Также в Billa рассчитывают в дальнейшем использовать для производства пакетов пластиковые отходы, отсортированные прямо в магазинах или возникшие в логистической цепочке сети.

Billa полностью отказалась от пластиковых пакетов прошлого поколения в январе 2019 года.

Источник: czechcrunch.cz