Главную елку страны установят на Староместской площади в ночь на 26 ноября

В городе Семилы Либерецкого края утром в воскресенье срубили 25-метровую ель, которой предстоит украшать в наступающие праздники центр чешской столицы. Дерево уже отправилось в путь и прибудет в Прагу в понедельник, 25 ноября.

Фото: trhypraha.cz

Ель везут на американском грузовике марки Kenworth. Его длина составляет 29 метров, высота — 4,8 метра, ширина — 5,5 метра, а вес — 40 тонн. Дерево заночует в городе Миловице и продолжит путь в понедельник. 25 ноября грузовик с зеленой красавицей можно будет встретить в столице на трассе Kbelská — Cínovecká — Liberecká — V Holešovičkách — мост Барикадников — Argentinská — Za Viaduktem — набережная капитана Яроша — мост Чеха — Pařížská — Староместская площадь. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Taiko, оператора главной пражской рождественской ярмарки.

Елку установят на площади в ночь с 25 на 26 ноября, затем нарядят, а иллюминацию на ней впервые зажгут 30 ноября.

Возраст дерева, которое росло на частной территории недалеко от Чешского рая, Крконошских и Йизерских гор, составляет 56 лет. Специалисты из Масарикова университета подтвердили, что оно здорово и сможет простоять на площади необходимое время. Владелица участка получила за ель вознаграждение в 20 тысяч крон, которое передаст на лечение дочери своей бывшей коллеги.

Стоит отметить, что, как и в предыдущие годы, ель на Староместской площади станет частью благотворительного проекта, организованного Hitrádio City. Все желающие смогут отправить SMS стоимостью от 30 до 60 крон и зажечь таким образом символическую лампочку в гирлянде. Собранные средства будут переданы в фонд помощи нуждающимся детям.