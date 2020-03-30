Летние лагеря для детей под угрозой отмены

Коронавирус вносит хаос в планы родителей. Летние детские лагеря, которые для многих являются альтернативой отдыху за границей, оказались под угрозой отмены. Некоторые учебные заведения уже отменили школы в природе.

«На данный момент невозможно предсказать, будет ли сезон лагерей открыт без ограничений. Все зависит от развития эпидемиологической ситуации в Чешской Республике», — сообщила главный чешский гигиенист Ярмила Ражова.

«Я думаю, что сезон детских лагерей будет открыт, ответ на этот вопрос мы получим в течение двух-трех недель», — предположил Ярослав Сыровы, опытный организатор детских лагерей, чей сайт taboreni.cz охватывает более тысячи организаций и 237 лагерей с общей вместимостью 32,7 тысячи детей.

Средняя цена за 14-дневный лагерь в Чехии составляет от пяти до шести тысяч крон, но в некоторых случая стоимость пребывания ребенка в лагере может достигать и 10 тысяч крон.

Ранее было заявлено, что из-за вынужденного закрытия школ летние каникулы в Чехии сокращать не планируется.

Источник: novinky.cz