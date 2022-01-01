«И смех и грех!»: Какие из этих новостей Чехии заставят вас рассмеяться?

Обычно новости заставляют нас нервничать, но есть и те, которые заставят как минимум улыбнуться! Мы подготовили для вас самую смешную подборку новостей с начала этого года, чтобы напомнить: место для позитива есть даже в самые темные времена.

Группа нудистов преследовала угонщика велосипеда

В Брно разыгралась сцена, похожая на кадры из известных французских комедий о жандармах: целая группа нудистов стала преследовать вора, который уже пожалел о своей затее. Молодой человек спрятался под столом, вокруг которого до прибытия патруля городской полиции сидели разгневанные пляжники, чтобы он не мог сбежать. Полиции не составило труда опознать этого человека — он был единственным одетым среди окруживших его людей.

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Двое мальчиков гоняли на игрушечном Lamborghini по чешской трассе

Как они туда попали? Неизвестно. Мальчики рассказали, что случайно свернули не туда и выехали из своего двора. Дети утверждали, что игрушечная машина может передвигаться со скоростью до 300 километров в час, и уверяли патрульных, что доедут домой.

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Водитель посадил рядом с собой утку и называл ее своей «девушкой»

Перед тем как поехать в полицейское отделение, водитель передал ключи утке со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена.

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Пражские полицейские гонялись за местным хулиганом на катамаране

«Если вы катались на катамаране, то знаете, что он плохо маневрирует, и поэтому „пловец“ какое-то время имел преимущество, быстро меняя направление так, что догнать его не получалось», — прокомментировала полиция.

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Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапку

«Он упал на землю после удара, а также потерял свой шлепанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштева журналистам.

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В Пардубицком крае кто-то украл «гигантское мороженое». Вывеска в форме рожка стоила 7 тысяч крон

«Не думаю, что это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все его знают», — считает владелица.

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В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине все настолько понравилось, что она отказывалась уходить домой.

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Женщина пыталась украсть кролика

Это была 23-летняя жительница Либерецкого края, которая, по данным полиции, пробралась на ферму, чтобы украсть что-нибудь ценное. Сначала она решить забрать кролика.

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В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

В результате был поврежден дорожный знак, а также три раритетных автомобиля. Самым старым из них был Bentley 1922 года выпуска.

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Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане в Праге 10

Одни дети играют с надувным мячом, другие ныряют в плавательных очках, а третьих переодевают в купальники мамы. Никого из них не волнуют правила или возможная опасность — они используют глубокий фонтан в качестве бассейна.

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Какие из этих новостей подняли вам настроение больше всего? Вспоминается ли что-нибудь еще, что мы забыли упомянуть? Смело пишите в комментариях!

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