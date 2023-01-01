Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Самые абсурдные и смешные новости Чехии за последний год

Самые абсурдные и смешные новости Чехии за последний год

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 марта
17:40
4234
Обычно новости заставляют нас нервничать, но есть и те, которые заставят как минимум улыбнуться! Мы подготовили для вас самую смешную подборку новостей за прошлый год, чтобы напомнить: место для смеха есть даже в самые темные времена.

Самые абсурдные и смешные новости Чехии за последний год

Группа нудистов преследовала угонщика велосипеда

В Брно разыгралась сцена, похожая на кадры из известных французских комедий о жандармах: целая группа нудистов стала преследовать вора, который уже пожалел о своей затее. Молодой человек спрятался под столом, вокруг которого до прибытия патруля городской полиции сидели разгневанные пляжники, чтобы он не мог сбежать. Полиции не составило труда опознать этого человека — он был единственным одетым среди окруживших его людей.

Читать полностью

Двое мальчиков гоняли на игрушечном Lamborghini по чешской трассе

Как они туда попали? Неизвестно. Мальчики рассказали, что случайно свернули не туда и выехали из своего двора. Дети утверждали, что игрушечная машина может передвигаться со скоростью до 300 километров в час, и уверяли патрульных, что сами в состоянии доехать домой. 

Читать полностью

Водитель посадил рядом с собой утку и называл ее своей «девушкой» 

Перед тем как поехать в полицейское отделение, водитель передал ключи утке со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его настоящая жена. 

Читать полностью

Пражские полицейские гонялись за местным хулиганом на катамаране

«Если вы катались на катамаране, то знаете, что он плохо маневрирует, и поэтому „пловец“ какое-то время имел преимущество, быстро меняя направление так, что догнать его не получалось», — прокомментировала полиция.

Читать подробнее

Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапку

«Он упал на землю после удара, а также потерял свой шлепанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштева журналистам. 

Читать подробнее

Кто-то украл вывеску«гигантского мороженого», которая стоила  7 тысяч крон

«Не думаю, что это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все его знают», — считает владелица.

Читать подробнее
 

Женщина пришла в гости — знакомый не мог избавиться от нее три дня

Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине все настолько понравилось, что она отказывалась уходить домой.

Читать подробнее

Женщина пыталась украсть кролика

Это была 23-летняя жительница Либерецкого края, которая, по данным полиции, пробралась на ферму, чтобы украсть что-нибудь ценное. Сначала она решить забрать кролика, но ее поймали.

Читать подробнее

В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

В результате был поврежден дорожный знак, а также три раритетных автомобиля. Самым старым из них был Bentley 1922 года выпуска.

Читать подробнее

Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане в Праге 10

Одни дети играют с надувным мячом, другие ныряют в плавательных очках, а третьих переодевают в купальники мамы. Никого из них не волнуют правила или возможная опасность — они используют глубокий фонтан в качестве бассейна.

Читать подробнее

Какие из этих новостей подняли вам настроение больше всего? Вспоминается ли что-нибудь еще, что мы забыли упомянуть? Смело пишите в комментариях!

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
10 марта
19:53
234
Общество
В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи
Assets
10 марта
18:34
452
Экономика
Повышение налога на недвижимость в Чехии может принести в госбюджет до 12 млрд крон
Assets
10 марта
16:58
496
Политика
Правительство Чехии отказалось «снизить свои аппетиты» по зарплате
Assets
10 марта
14:27
3421
Общество
ВИДЕО: Как чешская полиция ловит преступников
Последние новости:
Assets
10 марта
19:53
234
Общество
В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи
Assets
10 марта
18:34
452
Экономика
Повышение налога на недвижимость в Чехии может принести в госбюджет до 12 млрд крон
Assets
10 марта
16:58
496
Политика
Правительство Чехии отказалось «снизить свои аппетиты» по зарплате
Assets
10 марта
13:29
841
Общество
В Чехии метеорологи выдали штормовое предупреждение
Assets
10 марта
11:46
748
Экономика
Минсельхоз Чехии: наценка на продукты питания составляет до 200 процентов. Правительство решает эту проблему
Assets
10 марта
10:17
359
Экономика
Инфляция в Чехии в феврале замедлилась
Assets
10 марта
09:35
956
Политика
В Чехии начинается новая эра — пишут мировые СМИ о новом президенте Чехии
Assets
10 марта
08:26
1069
Общество
Активисты снова перекрыли главную магистраль Праги в утренний час пик
Assets
09 марта
19:43
761
Общество
Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов
Assets
09 марта
14:30
1554
Политика
Инаугурация нового президента Чешской Республики


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес