Усталость от войны. Готовность чехов поддерживать Украину снижается, показывает эксклюзивный опрос

1060 респондентов ответили на вопросы онлайн-анкеты. Более 55 процентов считают виновниками войны русских, почти четверть — украинцев. На вопросы о сосуществовании чехов с украинскими беженцами ответы примерно «половина на половину». «Страна очень разделена. После трех лет войны мы расходимся во мнениях, насколько нужно поддерживать украинцев или являются ли они бременем для экономики. Это все еще один из главных вопросов в общественных дебатах», — говорит Михал Корманяк, аналитик из Ipsos.





По его словам, у людей проявляется усталость от войны. «В течение пяти лет после ковида люди живут в кризисных ситуациях, которые сменяют друг друга и переплетаются различными способами. У нас была высокая инфляция, стоимость жизни выросла», — добавляет он.





Помимо прочего, 1000 респондентов ответили на вопрос о том, какую помощь Чехия должна продолжать оказывать Украине. Менее 37% хотят продолжать поддерживать украинцев, а более 40% склоняются к варианту отказа от помощи вообще. Как и на другие вопросы, они могли ответить по шкале от 1 до 7, где эти цифры означают крайний вариант, а цифра 4 — нейтральный ответ.





Определенное «охлаждение» по отношению к беженцам считают логичным и люди, занимающиеся непосредственной помощью. Украинка Мария Короткова живет в Чехии уже более десяти лет. С момента вторжения России в Украину она работает с беженцами на языковых курсах, занимается поиском работы и другими повседневными проблемами.





«Нынешний кризис беженцев ничем не отличается от предыдущих. Со временем растет процент людей, считающих, что украинцам не стоит помогать. Я не думаю, что негативных голосов стало намного больше, но они слышны. Мы все еще чувствуем поддержку, но усталость закономерна. Это не удивительно», — говорит руководитель проекта «Украинская инициатива Южной Моравии».





Более 400 000 украинцев сейчас живут в Чехии под временной защитой.





По мнению социолога Марии Елинковой из Карлова университета, успех интеграции в разных областях неодинаков, но в Чехии произошел «большой и позитивный сдвиг». В качестве примера она приводит продвижение языкового образования для детей в начальных школах. «С другой стороны, там, где до 2022 года не было решения, или там, где это трудно даже для большинства населения, ситуация неудовлетворительная. В качестве примера можно привести неиспользование украинскими беженцами квалификаций или затрудненный доступ к жилью», — подсчитывает он.





Личный опыт меняет мнение





Мария Короткова отмечает, что пробелы в интеграции остаются с обеих сторон. Это также связано с неопределенным будущим беженцев. «Среди них высок процент людей, которые живут багажом и все еще надеются вернуться домой. Им не хватает мотивации, чтобы активнее участвовать в жизни здесь, и они не повышают уровень чешского языка, который, например, играет большую роль в интеграции», — говорит выпускница факультета социологии.





В то же время она добавляет, что предлагаемые курсы также недостаточны. «В украинском центре в Брно в семестре обучается 200 студентов, и это при полной загрузке. Конечно, в городе есть и другие курсы, но давайте будем честными — в Брно проживает более 30 000 украинских беженцев. Предложений недостаточно, а возможности финансирования часто ограничены».





Она также отметила, что сохраняются законодательные барьеры, которые не позволяют более квалифицированным украинцам получить адекватную работу.

Чехи более однозначно отвечают на вопрос о том, являются ли военные беженцы экономическим бременем для государства. Только треть ответила, что беженцы приносят экономическую выгоду.





Между тем 2024 год стал переломным. Беженцы принесли в государственный бюджет на восемь миллиардов крон больше, чем государство потратило на их содержание. Это следует из данных Министерства труда и социальных дел.





Однако 45 % респондентов высказали противоположное мнение. Барбора Антонова, директор женской ассоциации Vesna, которая помогает матерям-одиночкам и беженцам, считает, что властям не хватает сильного голоса. «Кто бы объяснил четко, без эмоций. У нас здесь 400 000 человек. Если они вдруг встанут и уедут, наша экономика, наши услуги упадут. Мне не хватает рационального голоса, который объяснил бы их огромный вклад не только на рынке труда, — отвечает он.