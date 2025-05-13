В Чехии с новой силой возродилась эксплуатация украинских рабочих

Новости и статьи 13 мая 2025 19:30 2057

В Чехии возродилась «клиентская» система, позволяющая эксплуатировать рабочих. Они не заключают контракты на работу самостоятельно, а имеют своего посредника. Жертвами становятся украинские беженцы, утверждает автор нового исследования.