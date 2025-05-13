В Чехии с новой силой возродилась эксплуатация украинских рабочих
13 мая 2025
19:30
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В Чехии возродилась «клиентская» система, позволяющая эксплуатировать рабочих. Они не заключают контракты на работу самостоятельно, а имеют своего посредника. Жертвами становятся украинские беженцы, утверждает автор нового исследования.
В Чехии на рынке труда вновь появилась клиентская система, действовавшая в основном в 1990-е и 2000-е годы. У иностранных рабочих есть посредник, только номенклатура немного изменилась. Раньше они называли его «мой мафиози», а теперь — «мой координатор», который помогает в обмен на деньги.
Система вновь ожила с притоком украинских беженцев.
«Мы создаем будущее бедных людей, потому что они вряд ли захотят уехать в Украину. На пенсию они откладывать не будут. И в то же время это создает норму. Это деформирует рынок и для чешских работников. Они становятся неконкурентоспособными или вынуждены соглашаться на такие же ужасные условия», — говорит Тереза Фрейдингерова, аналитик организации «Люди в беде».
Она и ее команда в течение года работали над исследованием, опросив более 70 респондентов — от инспекторов труда до работодателей, — и пришли к тревожному выводу, что даже чехи считают работу в подполье нормальной.
— О жестоком обращении с военными беженцами в Чехии писали на сайте Seznam Zprávy еще в 2023 году. Было ясно, что проблема растет. Почему вы решили детально проанализировать проблему и опубликовать исследование объемом более 100 страниц?
— Мы заметили большой рост. И мы также поняли, что даже наши сотрудники на местах не знают, как с этим бороться. Это что-то новое. Внезапно появилась огромная группа людей, которые только что приехали в страну, являются гражданами третьих стран и имеют свободный доступ к рынку труда. В то же время они не говорят на языке, и их миграция не была в первую очередь экономически мотивированной.
Это привело к тому, что они очень быстро попали в руки посредников.
— Почему этого не происходило раньше с экономическими мигрантами?
— Экономические мигранты в достаточной степени подконтрольны. У них должно быть разрешение, которое необходимо привязать к конкретной работе, к определенному работодателю. Это можно достаточно хорошо отследить.
Но люди с временной защитой свободно выходят на рынок труда и могут работать по трудовому соглашению, и в результате рынок труда начал этим злоупотреблять, поэтому они попали в огромные неприятности.
— Так неужели военные беженцы, которым был дан свободный доступ на рынок труда, на самом деле стали топливом для недобросовестной практики?
— Да. Клиентские системы, которые мы знали в конце 1990-х и в нулевые годы, вновь появляются в точно такой же форме, возможно, даже хуже, потому что в них не учитывается статус резидента. Но в то же время им дали громкие названия. Этих людей называют координаторами украинских рабочих. Раньше, когда вы беседовали с украинцами на стройке, они прямо называли их «мафией». Сегодня это «координатор». И что изменилось, так это то, что теперь они «помогают». И если вы спросите «как», они ответят, что им помогают найти жилье, сходить к врачу. А если поинтересоваться дальше, то выясняется, что они берут за все ужасно много денег, и это не имеет никакого отношения к помощи.
— Но я заметил, что вы не используете такие термины, как трудовая эксплуатация или современное рабство. Почему так?
— Чешская правовая система не знает слова «эксплуатация». У нас есть только крайности, такие как торговля людьми или принудительный труд. Кроме того, в уголовном праве есть категория, которая называется «незаконное трудоустройство иностранцев». Это происходит, когда вы нанимаете иностранца в нарушение его или ее статуса проживания или разрешения на работу. Но она уже не включает в себя то, что мы понимаем под нелегальным трудоустройством с точки зрения условий труда.
— То есть это не эксплуатация?
— Я, например, считаю, что многие из этих работников эксплуатируются. Но я провела достаточно времени в этой сфере, и мы не можем смотреть на это в плоскости черного и белого, как на плохих работодателей и хороших и наивных работников. Работники сами во многом соучаствуют. Их устраивает отсутствие контракта. Их устраивает, что им платят на руки. И так обычно продолжается месяцами и годами, пока им платят. Как только им не заплатили, они начинают жаловаться и искать помощи. Но они сами кормят систему.
— Но не являются ли они на самом деле зависимыми от всей этой системы?
— Они в ужасающей зависимости от нее, потому что в ней есть работа, жилье, транспорт. В большинстве случаев, когда вам нужно добраться из общежития до работы, у вас нет иного выхода, кроме как доехать на автобусе компании, или чтобы какой-нибудь «мафиози» или «координатор» вас туда подкинул.
— Можете ли вы описать, как на самом деле работает система клиентов, о которой вы упомянули?
— Не стоит смотреть на это с точки зрения того, как в английском языке понимается слово «клиент». Клиент здесь — это промежуточное звено между работником и конечным потребителем, работодателем, на которого они в конечном итоге трудятся. А еще сюда можно отнести псевдоагентство. Клиент слушает, кому что нужно, и поставляет работников соответственно, а также решает, что они будут делать, когда они будут это делать и будут ли вообще делать. Клиенты стоят в центре. Очень часто работник даже не знает, кто его настоящий работодатель, — по идее, это должно быть агентство, которое направляет его к заказчику.
— Так что ситуация довольно запутанная...
— И она еще более запутанная из-за того, что существует то, что мы назвали в исследовании корпоративной шварцсистемой.
— То есть компании нанимают не людей, а другие компании?
— Например, у нас есть фабрика, где что-то упаковывают. И им нужно 20 человек. Сейчас. Самое простое, что можно сделать, — позвонить Василию, который может найти людей. Но у него нет разрешения на посредничество. Поэтому они договариваются с фабрикой об участии фирмы-псевдоагентства, которая занимается производством и посредничеством в сфере услуг. Они арендуют у фабрики одну ленту для упаковки коробок. В этот момент, поскольку это не наемный работник, они могут нанять работников по договору найма. И услуга оказана.
— Фактически, вы описываете скрытую занятость. Это сложно доказать?
— В первую очередь инспекторы должны доказать, что это замаскированная агентская занятость. И они делают это, например, глядя на то, чьи защитные перчатки используются на рабочем месте. Не принадлежат ли они фабрике. Или они следят за тем, кто инструктирует рабочих, какой вход они используют, какую рабочую карту применяют.
И если инспекторам трудно доказать, что имеет место скрытая занятость, то только тогда они начинают выяснять, кто же является работодателем.
Крайний случай, который описал нам один районный инспектор, — шесть перепродаж. И обычно конечным лицом оказывается кто-то за границей или зарегистрированный в местном органе власти.
— Правильно ли я понимаю, что это происходит потому, что это дешевая рабочая сила для конечных работодателей — фабрик, как вы сказали в примере?
— Нельзя просто так взять и сказать, что работодатели делают это намеренно. Им нужна гибкая рабочая сила, но они должны понимать, что если они берут ее у агентства, она должна быть дороже, чем собственная команда. Потому что, согласно Трудовому кодексу, условия должны быть одинаковыми для своих наемных работников и агентства. И это должно быть дороже, потому что агентство будет делать наценку. Как только это оказывается дешевле, они должны насторожиться.
Мы сталкивались со случаями, когда конечный работодатель считал, что все в порядке. Они сами не разбираются. Если они нанимают посредника, то не хотят возиться дальше. Им нужно, чтобы десять человек пришли, сделали работу, выставили счет и получили оплату. Обычно в таких контрактах есть пункт о том, что посредник гарантирует, что все будет по закону.
Мы также сталкивались со случаями, когда конечный работодатель выплачивал гонорар напрямую людям, но деньги до них не доходили. И работодатель узнавал об этом только случайно, когда спрашивал у людей, что они купили на полученное вознаграждение. Еще в рекламе украинцам предлагают почасовую оплату труда, которую чешская правовая система не знает и не может гарантировать. Но они предлагают ее, и украинцы требуют ее, они хотят точно знать, сколько они получают в час.
— Когда вы говорите, что самих украинцев эта система устраивает до тех пор, пока не возникает проблема, в чем вы видите главную проблему? Государство теряет на налогах на рабочую силу, мы создаем зависимое сообщество людей, которые не говорят по-чешски и находятся во власти посредников?
— Мы создаем здесь будущий класс бедных людей, потому что они, скорее всего, не уедут в Украину. Они не будут откладывать деньги на пенсию. И в то же время это формирует норму. Это деформирует рынок и для чешских работников. Они становятся неконкурентоспособными или вынуждены соглашаться на такие же ужасные условия. И на самом деле, то, что пугает нас на местах, — это восприятие такой практики как нормальной.
— Меня заинтересовало, что в своем исследовании вы также описываете, что подпольная занятость считается в Чехии нормальным явлением. Это часть проблемы?
— Люди не считают это странным. Готовность чехов соглашаться на незадекларированную работу ужасно высока. Готовность чехов принять предложение о том, что они получат до 11 500 чешских крон на свой банковский счет, а остальное — наличными, очень высока. Они не понимают, что деньги экономит только работодатель, больше никто. Напротив, существует большое нежелание противостоять им, а также то, что мы не обсуждаем размер зарплаты с нашими коллегами. Нет никакого регулирования в социальной среде. И еще тот факт, что вы редко получите контракт заранее. Зачастую вы подписываете его в день выхода на работу.
— Есть ли законодательное решение этой запутанной ситуации?
— У нас были дебаты по этому поводу, и мы не считаем, что это зависит от «Люди в беде». Это должны решать законодатели.
— По официальным данным Министерства труда, в этом году в нашей стране уже работали более 170 000 беженцев. Можно ли сказать, сколько людей с временной защитой работают в Чехии в рамках этого режима?
— Мы не можем сказать. Картина искажается из-за того, что мы работаем с людьми, которые действительно испытывают нужду. Люди не приходят к нам за консультацией. Но мы видим, что их количество растет.
— В общей сложности вы опросили около 70 человек. Кто это был?
— Мы беседовали с представителями органов контроля, социальными работниками на местах, сотрудниками центра занятости, а также с работодателями, которые считаются честными, знающими, как нанимать иностранцев. Мы также говорили с агентствами по честному трудоустройству, которые тоже недовольны тем, что происходит на рынке труда.
— А вы разговаривали с людьми, имеющими временную защиту?
— Мы хотели поговорить с ними, но выяснилось, что они не осознают своего положения. Например, они говорили об агентстве, но задним числом трудно выяснить, что это было не агентство, а псевдоагентство. В этом смысле их высказывания не имеют практической пользы. Но мы собрали истории случаев от коллег в этой области.