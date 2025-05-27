Австрия и Чехия сходятся в вопросах поддержки Украины и миграции

Новости и статьи 27 мая 2025 15:00 284

Австрия и Чехия сходятся в своей поддержке Украины, в которую вторглась Россия, а также имеют близкие позиции по вопросам миграции. Об этом после встречи в Праге заявили министр иностранных дел Ян Липавский и глава австрийской дипломатии Беате Майнл-Райзингер. Обе страны придерживаются четкой линии и стремятся к справедливому и прочному миру, который не должен быть в ущерб Украине и Европе. Необходимо оказывать большее давление на Россию.