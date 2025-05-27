Австрия и Чехия сходятся в вопросах поддержки Украины и миграции
27 мая 2025
15:00
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Австрия и Чехия сходятся в своей поддержке Украины, в которую вторглась Россия, а также имеют близкие позиции по вопросам миграции. Об этом после встречи в Праге заявили министр иностранных дел Ян Липавский и глава австрийской дипломатии Беате Майнл-Райзингер. Обе страны придерживаются четкой линии и стремятся к справедливому и прочному миру, который не должен быть в ущерб Украине и Европе. Необходимо оказывать большее давление на Россию.
Оба министра отметили исторические, культурные и экономические связи между Чехией и Австрией. Липавский высоко оценил то, что Австрия решительно выступает против российской агрессии и поддерживает европейские ценности. Они обсудили координацию помощи Украине, включая восстановление, и необходимость сохранения твердой позиции по отношению к России. Кроме того, они затронули тему санкций и российских диверсионных операций. Липавский поблагодарил австрийского министра за поддержку расширения нефтепровода TAL, благодаря которому Чехия смогла окончательно отрезать себя от российской нефти.
Майнл-Райзингер считает важным сигналом то, что она прибыла в Прагу в первые 100 дней после вступления в должность. Она подчеркнула общую историю Чехии и Австрии и тесные экономические связи. Торговля между странами исторически находится на очень высоком уровне, а Чешская Республика является одним из важнейших торговых партнеров Австрии. Страны также связывают общие ценности и взгляды на геополитические вопросы. Она также считает важными совместные действия в Европе, например, в борьбе с гибридными угрозами.
Чехия и Австрия вместе четко понимают, что будущее Западных Балкан — европейское. Этот регион должен быть в центре внимания, поскольку есть державы, которые хотели бы заполнить вакуум, и территория сталкивается с попытками дестабилизации.
Министры также рассмотрели трансграничное сотрудничество между силами безопасности и интегрированную систему спасения Чехии и Австрии. Дополнительно речь шла о транспортных связях между странами, то есть о проектах модернизации высокоскоростных железных дорог и дорожной инфраструктуры. В сфере транспорта флагманским проектом является высокоскоростная железная дорога Via Vindobona, которая соединит центр Европы современной инфраструктурой. Была также упомянута линия между Брно и Веной и план по продлению сообщения между Ческе-Будеёвице и Линцем до Зальцбурга.
Майнл-Райзингер считает важным сигналом то, что она прибыла в Прагу в первые 100 дней после вступления в должность. Она подчеркнула общую историю Чехии и Австрии и тесные экономические связи. Торговля между странами исторически находится на очень высоком уровне, а Чешская Республика является одним из важнейших торговых партнеров Австрии. Страны также связывают общие ценности и взгляды на геополитические вопросы. Она также считает важными совместные действия в Европе, например, в борьбе с гибридными угрозами.
Чехия и Австрия вместе четко понимают, что будущее Западных Балкан — европейское. Этот регион должен быть в центре внимания, поскольку есть державы, которые хотели бы заполнить вакуум, и территория сталкивается с попытками дестабилизации.
Министры также рассмотрели трансграничное сотрудничество между силами безопасности и интегрированную систему спасения Чехии и Австрии. Дополнительно речь шла о транспортных связях между странами, то есть о проектах модернизации высокоскоростных железных дорог и дорожной инфраструктуры. В сфере транспорта флагманским проектом является высокоскоростная железная дорога Via Vindobona, которая соединит центр Европы современной инфраструктурой. Была также упомянута линия между Брно и Веной и план по продлению сообщения между Ческе-Будеёвице и Линцем до Зальцбурга.