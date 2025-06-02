Нидерланды и Чехия укрепляют связи: в Прагу едет королевская семья
2 июня 2025
21:00
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Нидерландская королевская чета, король Виллем-Александр и королева Максима, прибудут в Прагу во вторник в рамках первого государственного визита в период пребывания президента Петра Павела на посту. Помимо официальных церемоний, у королевской и президентской четы запланирована насыщенная программа на среду и четверг. Кроме традиционной встречи в Пражском Граде король посетит, например, некоммерческую организацию «Люди в беде», штаб-квартиру радиостанции «Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и церковь Святого Сальватора.
По словам администрации президента, главная цель визита — укрепление дружеских отношений, основанных на общих ценностях в виде членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), углубление экономического сотрудничества, усиление европейской конкурентоспособности и обмен опытом в повышении устойчивости общества к дезинформации. Помимо Павела, королевская чета встретится с премьер-министром Петром Фиалой, председателем Сената Милошем Выстрчилом и спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой Адамовой.
Чехия и Нидерланды занимают схожие позиции по большинству вопросов внешней политики, безопасности и ЕС. В последние годы партнерство углубилось, в том числе благодаря поддержке Украины и оборонному сотрудничеству. В прошлом году Нидерланды выделили 250 миллионов евро на реализацию Инициативы по боеприпасам, а в этом году — 271 миллион евро.
В 2024 году Нидерланды заняли девятое место по объему чешского экспорта, а Чехия является 12-м по значимости экспортным рынком для Нидерландов. Сотрудничество также осуществляется в сфере образования: в настоящее время существует 12 межуниверситетских соглашений между чешскими и голландскими университетами.
Виллем-Александр стал королем в 2013 году, когда его мать королева Беатрикс, посетившая Чехию в марте 1994 года, оставила престол. Тогда она стала первой коронованной особой, посетившей независимую Чехию. Король Виллем-Александр присутствовал на государственных похоронах Гавела в Праге в декабре 2011 года, будучи еще принцем. До этого он неоднократно посещал Прагу, первый раз в 1991 году.
Чехия и Нидерланды занимают схожие позиции по большинству вопросов внешней политики, безопасности и ЕС. В последние годы партнерство углубилось, в том числе благодаря поддержке Украины и оборонному сотрудничеству. В прошлом году Нидерланды выделили 250 миллионов евро на реализацию Инициативы по боеприпасам, а в этом году — 271 миллион евро.
В 2024 году Нидерланды заняли девятое место по объему чешского экспорта, а Чехия является 12-м по значимости экспортным рынком для Нидерландов. Сотрудничество также осуществляется в сфере образования: в настоящее время существует 12 межуниверситетских соглашений между чешскими и голландскими университетами.
Виллем-Александр стал королем в 2013 году, когда его мать королева Беатрикс, посетившая Чехию в марте 1994 года, оставила престол. Тогда она стала первой коронованной особой, посетившей независимую Чехию. Король Виллем-Александр присутствовал на государственных похоронах Гавела в Праге в декабре 2011 года, будучи еще принцем. До этого он неоднократно посещал Прагу, первый раз в 1991 году.