Нидерланды и Чехия укрепляют связи: в Прагу едет королевская семья

Новости и статьи 2 июня 2025 21:00 492

Нидерландская королевская чета, король Виллем-Александр и королева Максима, прибудут в Прагу во вторник в рамках первого государственного визита в период пребывания президента Петра Павела на посту. Помимо официальных церемоний, у королевской и президентской четы запланирована насыщенная программа на среду и четверг. Кроме традиционной встречи в Пражском Граде король посетит, например, некоммерческую организацию «Люди в беде», штаб-квартиру радиостанции «Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и церковь Святого Сальватора.