В Чехии родился ребенок у женщины, которая перенесла трансплантацию матки

«Это первый в истории Чехии случай, когда пациентке после трансплантации матки удалось сохранить беременность до родов», — рассказала пресс-секретарь больницы Павлина Данкова.
Роды длились 47 минут. Операционная команда состояла из 10 человек, включая экспертов IKEM.
За женщиной постоянно наблюдали во время беременности, и все обследования подтвердили нормальное течение процесса.
Обычно роды у женщин, перенесших трансплантацию матки, планируются примерно на 36-ю неделю беременности. Директор больницы Мотол Милослав Лудвик напомнил, что к настоящему времени во всем мире было принято около 20 родов у женщин, перенесших такую операцию.
Источник: novinky.cz