В Чехии родился ребенок у женщины, которая перенесла трансплантацию матки

27-летняя женщина перенесла трансплантацию матки в 2017 году. В четверг, 29 августа, в результате кесарева сечения на 35-й неделе на свет появился мальчик весом 2740 граммов, сообщили в пражской больнице Мотол.

«Это первый в истории Чехии случай, когда пациентке после трансплантации матки удалось сохранить беременность до родов», — рассказала пресс-секретарь больницы Павлина Данкова.

Роды длились 47 минут. Операционная команда состояла из 10 человек, включая экспертов IKEM.

За женщиной постоянно наблюдали во время беременности, и все обследования подтвердили нормальное течение процесса.

Обычно роды у женщин, перенесших трансплантацию матки, планируются примерно на 36-ю неделю беременности. Директор больницы Мотол Милослав Лудвик напомнил, что к настоящему времени во всем мире было принято около 20 родов у женщин, перенесших такую операцию.

Источник: novinky.cz