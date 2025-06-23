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Ветеринары обнаружили в Брно мясную лавку с просроченным мясом

Новости 420on
23 июня 2025
22:00
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Значительное количество протухшего мяса и мяса неизвестного происхождения обнаружили инспекторы Региональной ветеринарной администрации Южной Моравии при проверке мясной лавки с разделочным цехом в Старом Брно. Не соответствовали требованиям и санитарные условия. Инспекторы окрасили мясо в синий цвет и распорядились уничтожить его, а в отношении владельца предприятия будет возбуждено административное дело о наложении штрафа.
Об этом сообщил в пресс-релизе представитель Государственной ветеринарной службы Петр Ворличек.

С ČTK связался Йозеф Базал, управляющий мясной лавкой под названием Jan Velík — VELMA, который подчеркнул, что ветеринарные инспекторы не обнаружили никаких нарушений в двух его заведениях на набережной Менделя и на улице Кржижовой. «У меня все в порядке, и эта информация может нанести нам ущерб», — сказал Базал.

По словам инспекторов, уход за помещениями контролируемого предприятия и за мясом был явно запущен. В холодильной камере было 65 килограммов испорченного мяса. Речь идет о свинине и мясе птицы. «Оно имело явные признаки порчи, включая изменение цвета, слизь и плесень», — сказал Ворличек.

В мясной лавке также было 170 килограммов замороженного мяса птицы и свинины, на которое у владельца лавки не было необходимой документации. Часть мяса явно не хранилась надлежащим образом, так как была обморожена.

«Оно было в неподходящей для заморозки упаковке, которая местами была порвана. Прилавочный морозильный бокс, в котором находилось мясо, был покрыт толстым налетом, что также свидетельствует о несоблюдении гигиенических норм», — сказал Ворличек.

Плохие гигиенические условия были также в холодильной камере и разделочной, которая была сильно загрязнена. Там также находились предметы, не имеющие отношения к производству пищевых продуктов.

За указанные нарушения закона владельцу мясной лавки грозит штраф до 50 миллионов крон. Окончательный размер штрафа обычно зависит от того, является ли это первым или повторным нарушением, от размера предприятия и от тяжести нарушения.
продукты Чехия Брно
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