Ветеринары обнаружили в Брно мясную лавку с просроченным мясом

Новости 420on 23 июня 2025 22:00 313

Значительное количество протухшего мяса и мяса неизвестного происхождения обнаружили инспекторы Региональной ветеринарной администрации Южной Моравии при проверке мясной лавки с разделочным цехом в Старом Брно. Не соответствовали требованиям и санитарные условия. Инспекторы окрасили мясо в синий цвет и распорядились уничтожить его, а в отношении владельца предприятия будет возбуждено административное дело о наложении штрафа.