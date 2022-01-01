Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«И смех, и грех!»: Какие новости Чехии заставят вас рассмеяться больше всего?

«И смех, и грех!»: Какие новости Чехии заставят вас рассмеяться больше всего?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 августа
11:29
374
Обычно новости заставляют нас нервничать, но есть и те, которые заставят улыбнуться! Мы собрали для вас самую смешную подборку новостей с начала этого года, чтобы напомнить — место для позитива есть даже в самые темные времена.

«И смех, и грех!»: Какие новости Чехии заставят вас рассмеяться больше всего?

Группа нудистов преследовала угонщика велосипеда

В Брно разыгралась сцена, похожая на кадры из известных французских комедий о жандармах, — целая группа нудистов тут же стала преследовать вора, который уже пожалел о своей затее. Молодой человек спрятался под столом, вокруг которого до прибытия патруля городской полиции сидели разгневанные пляжники, чтобы он не мог сбежать. Полиции не составило труда опознать этого человека — он был единственным одетым среди окруживших его людей.

Читать полностью

Двое мальчиков гоняли на «Lamborghini» по чешской трассе

Как они туда попали? Неизвестно. Мальчики рассказали, что просто случайно свернули не туда и выехали из своего двора. Дети утверждали, что игрушечная машинка может передвигаться со скоростью до трехсот километров в час, и уверяли патрульных, что так же уедут домой. 

Читать полностью

Водитель посадил рядом с собой утку и называл ее своей «девушкой» 

Перед тем, как ехать в полицейское отделение, водитель передал ключи утке со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена. 

Читать полностью

Пражские полицейские гонялись за местным хулиганом на катамаране

«Если вы катались на катамаране, то знаете, что он плохо маневрирует, и поэтому "пловец" какое-то время имел преимущество, быстро меняя направление так, что догнать его не получалось», — прокомментировала полиция.

Читать подробнее

Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок

«Он упал на землю после удара, а также потерял свой шлёпанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштёва в заявлении для журналистов. 

Читать подробнее

В Пардубицком крае кто-то украл «гигантское мороженое». Вывеска в форме рожка стоила  7 тысяч крон

«Не думаю, чтобы это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все вокруг его узнают», — считает владелица.

Читать подробнее
 

В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине он настолько понравился, что она отказывалась уходить домой.

Читать подробнее

Женщина пыталась украсть кролика

Это была 23-летняя женщина из Либерецкого края, которая, по данным полиции, пробралась на ферму, чтобы украсть что-нибудь ценное. Сначала она решить забрать кролика.

Читать подробнее

В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

В результате был поврежден дорожный знак, а также трое из нескольких проезжавших мимо раритетных авто. Самым старым из них был автомобиль Bentley 1922 года выпуска.

Читать подробнее

Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане на Праге 10

Рядом, однако, одни дети играют с надувным мячом, другие ныряют в плавательных очках, а третьих переодевают в купальники мамы. Никого из них не волнуют правила или возможная опасность — они просто используют глубокий фонтан в качестве бассейна.

Читать подробнее

Какие из этих новостей подняли вам настроение больше всего? Вспоминается ли что-нибудь еще, что мы забыли упомянуть? Смело пишите в комментариях!

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
11 августа
13:20
141
Культура
Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии
Assets
11 августа
13:15
109
Общество
Мужчина в Чехии открыл в Интернете рекламное объявление, скачал приложение и потерял 2,5 миллиона крон
Assets
11 августа
12:45
7574
Жизнь
Когда в Чехии можно брать оплачиваемый выходной? Чаще, чем вам кажется
Assets
11 августа
12:40
139
О Праге
В пражском зоопарке построят Арктический павильон для белых медведей
Последние новости:
Assets
11 августа
13:15
109
Общество
Мужчина в Чехии открыл в Интернете рекламное объявление, скачал приложение и потерял 2,5 миллиона крон
Assets
11 августа
13:20
141
Культура
Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии
Assets
11 августа
10:23
693
Общество
Глава Сената Чехии: «Считаю правильным не давать визы российским туристам. В противном случае они не поймут, что они агрессоры».
Assets
11 августа
09:40
298
Экономика
Средняя цена бензина в Чехии упала ниже 42 крон
Assets
11 августа
08:36
578
Общество
В предстоящие выходные в Чехии будет очень жарко
Assets
10 августа
19:57
668
Общество
В Праге проживает на 300 000 человек больше, чем утверждает статистика
Assets
10 августа
18:05
1022
Общество
Цены на продукты в Чехии растут: больше всего подорожали масло и сыр
Assets
10 августа
16:43
703
Общество
Парадокс: Инфляция в Чехии может усугубить ожирение и другие проблемы со здоровьем у населения
Assets
10 августа
14:51
1476
Общество
Ситуация «под контролем»? Некоторые украинцы до сих пор ночуют на вокзале в Праге
Assets
10 августа
14:07
358
Общество
Сенат Чехии одобрил запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы