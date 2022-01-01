«И смех, и грех!»: Какие новости Чехии заставят вас рассмеяться больше всего?

Обычно новости заставляют нас нервничать, но есть и те, которые заставят улыбнуться! Мы собрали для вас самую смешную подборку новостей с начала этого года, чтобы напомнить — место для позитива есть даже в самые темные времена.

Группа нудистов преследовала угонщика велосипеда

В Брно разыгралась сцена, похожая на кадры из известных французских комедий о жандармах, — целая группа нудистов тут же стала преследовать вора, который уже пожалел о своей затее. Молодой человек спрятался под столом, вокруг которого до прибытия патруля городской полиции сидели разгневанные пляжники, чтобы он не мог сбежать. Полиции не составило труда опознать этого человека — он был единственным одетым среди окруживших его людей.

Читать полностью

Двое мальчиков гоняли на «Lamborghini» по чешской трассе

Как они туда попали? Неизвестно. Мальчики рассказали, что просто случайно свернули не туда и выехали из своего двора. Дети утверждали, что игрушечная машинка может передвигаться со скоростью до трехсот километров в час, и уверяли патрульных, что так же уедут домой.

Читать полностью

Водитель посадил рядом с собой утку и называл ее своей «девушкой»

Перед тем, как ехать в полицейское отделение, водитель передал ключи утке со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена.

Читать полностью

Пражские полицейские гонялись за местным хулиганом на катамаране

«Если вы катались на катамаране, то знаете, что он плохо маневрирует, и поэтому "пловец" какое-то время имел преимущество, быстро меняя направление так, что догнать его не получалось», — прокомментировала полиция.

Читать подробнее

Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок

«Он упал на землю после удара, а также потерял свой шлёпанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштёва в заявлении для журналистов.

Читать подробнее

В Пардубицком крае кто-то украл «гигантское мороженое». Вывеска в форме рожка стоила 7 тысяч крон

«Не думаю, чтобы это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все вокруг его узнают», — считает владелица.

Читать подробнее



В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине он настолько понравился, что она отказывалась уходить домой.

Читать подробнее

Женщина пыталась украсть кролика

Это была 23-летняя женщина из Либерецкого края, которая, по данным полиции, пробралась на ферму, чтобы украсть что-нибудь ценное. Сначала она решить забрать кролика.

Читать подробнее

В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

В результате был поврежден дорожный знак, а также трое из нескольких проезжавших мимо раритетных авто. Самым старым из них был автомобиль Bentley 1922 года выпуска.

Читать подробнее

Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане на Праге 10

Рядом, однако, одни дети играют с надувным мячом, другие ныряют в плавательных очках, а третьих переодевают в купальники мамы. Никого из них не волнуют правила или возможная опасность — они просто используют глубокий фонтан в качестве бассейна.

Читать подробнее

Какие из этих новостей подняли вам настроение больше всего? Вспоминается ли что-нибудь еще, что мы забыли упомянуть? Смело пишите в комментариях!

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день