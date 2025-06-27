Молодой мужчина пытался продать квартиру в Праге, хотя она ему не принадлежала

Новости 420on 27 июня 2025 09:30 1609

Криминалисты в Праге разыскивают неизвестного молодого мужчину. Он пытался продать квартиру в Праге 5, которая ему не принадлежала. Ему удалось довести дело до подписания договора. Однако во время заключительной встречи с риелтором женщина, которая представлялась законной владелицей, предъявила поддельный документ, и вторая сторона это заметила.