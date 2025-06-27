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Молодой мужчина пытался продать квартиру в Праге, хотя она ему не принадлежала

Новости 420on
27 июня 2025
09:30
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Криминалисты в Праге разыскивают неизвестного молодого мужчину. Он пытался продать квартиру в Праге 5, которая ему не принадлежала. Ему удалось довести дело до подписания договора. Однако во время заключительной встречи с риелтором женщина, которая представлялась законной владелицей, предъявила поддельный документ, и вторая сторона это заметила.
В конце марта неизвестный преступник связался с риелторской компанией в Праге через интернет-форму. Он предложил на продажу квартиру на улице Сазовицкая в Зличине. В документе он указал, что действует как представитель владелицы квартиры, которая в данный момент находится за границей.

Компания расценила это как обычное предложение и договорилась с мужчиной о встрече. Молодой человек привел их в квартиру, провел по ней и охотно все показал. «Затем в ходе дальнейшего общения по телефону и электронной почте они договорились о продаже квартиры за 4,5 миллиона крон», — описал ситуацию представитель полиции Ян Рыбанский.

Обе стороны определили день и место, где должен был быть подписан договор и состояться сама сделка. В назначенный день на встречу прибыла женщина, которая представилась законной владелицей. Однако при подписании она предъявила поддельный паспорт, что заметила другая сторона и немедленно начала действовать. Неприметно они вызвали на место полицию.

«Увидев полицейских, она бросилась бежать, но не смогла уйти. После задержания она заявила, что за несколько дней до этого к ней обратился неизвестный мужчина и предложил ей денежное вознаграждение, если она при подписании договора выступит в качестве владелицы квартиры, на что она согласилась», — добавил пресс-секретарь.

Криминалисты располагают записями с камер видеонаблюдения из квартиры, на которых запечатлен подозреваемый мужчина в белой куртке и черных брюках. Вероятно, это фотографии с телефона или камеры.

Криминалисты расследуют дело по подозрению в подделке документов и попытке совершения мошенничества.
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