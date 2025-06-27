Смена пола в Чехии будет официально возможна без лечения и операции
27 июня 2025
12:00
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С июля изменятся правила официальной смены пола. Транссексуалы больше не будут обязаны проходить гормональное лечение или операцию по смене пола. Министерство здравоохранения изменило методику в ответ на прошлогоднее решение Конституционного суда (ÚS).
В прошлом году ÚS с вступлением в силу с середины этого года принял решение об отмене спорных положений Гражданского кодекса и удовлетворил жалобу трансгендерного мужчины, который даже без хирургического вмешательства требовал официального изменения пола с женского на мужской.
Министерство в новой методике указывает, что официальное изменение пола будет возможно для лиц, которым сексолог подтвердит диагноз транссексуальности. При этом официальное изменение пола не будет предвосхищать дальнейшие действия и не будет обусловлено продолжением лечения.
«Как только сексолог подтвердит диагноз транссексуализма и вы подпишете информированное согласие, он выдаст вам подтверждение, необходимое для регистрационного органа, чтобы тот внес изменение вашего пола в реестр», сообщило министерство, по данным которого диагностика у сексолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев и в ней могут участвовать врачи других специальностей.
После смены пола человек может изменить имя и фамилию, причем не только на нейтральные. «Если вы не сделаете заявление, регистрационная служба изменит фамилию в соответствии с новым полом, а в случае несоответствия имени новому полу регистрационная служба направит уведомление в суд», добавило министерство.
До сих пор для официального изменения необходимо было пройти операцию, одобренную комиссией министерства здравоохранения.
«Это важный шаг к улучшению ухода за людьми с гендерной дисфорией», — заявил председатель сексологического общества Либор Замечник.
Министерство в новой методике указывает, что официальное изменение пола будет возможно для лиц, которым сексолог подтвердит диагноз транссексуальности. При этом официальное изменение пола не будет предвосхищать дальнейшие действия и не будет обусловлено продолжением лечения.
«Как только сексолог подтвердит диагноз транссексуализма и вы подпишете информированное согласие, он выдаст вам подтверждение, необходимое для регистрационного органа, чтобы тот внес изменение вашего пола в реестр», сообщило министерство, по данным которого диагностика у сексолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев и в ней могут участвовать врачи других специальностей.
После смены пола человек может изменить имя и фамилию, причем не только на нейтральные. «Если вы не сделаете заявление, регистрационная служба изменит фамилию в соответствии с новым полом, а в случае несоответствия имени новому полу регистрационная служба направит уведомление в суд», добавило министерство.
До сих пор для официального изменения необходимо было пройти операцию, одобренную комиссией министерства здравоохранения.
«Это важный шаг к улучшению ухода за людьми с гендерной дисфорией», — заявил председатель сексологического общества Либор Замечник.
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