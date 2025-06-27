ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Смена пола в Чехии будет официально возможна без лечения и операции

Новости 420on
27 июня 2025
12:00
1814
С июля изменятся правила официальной смены пола. Транссексуалы больше не будут обязаны проходить гормональное лечение или операцию по смене пола. Министерство здравоохранения изменило методику в ответ на прошлогоднее решение Конституционного суда (ÚS).
В прошлом году ÚS с вступлением в силу с середины этого года принял решение об отмене спорных положений Гражданского кодекса и удовлетворил жалобу трансгендерного мужчины, который даже без хирургического вмешательства требовал официального изменения пола с женского на мужской.

Министерство в новой методике указывает, что официальное изменение пола будет возможно для лиц, которым сексолог подтвердит диагноз транссексуальности. При этом официальное изменение пола не будет предвосхищать дальнейшие действия и не будет обусловлено продолжением лечения.

«Как только сексолог подтвердит диагноз транссексуализма и вы подпишете информированное согласие, он выдаст вам подтверждение, необходимое для регистрационного органа, чтобы тот внес изменение вашего пола в реестр», сообщило министерство, по данным которого диагностика у сексолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев и в ней могут участвовать врачи других специальностей.

После смены пола человек может изменить имя и фамилию, причем не только на нейтральные. «Если вы не сделаете заявление, регистрационная служба изменит фамилию в соответствии с новым полом, а в случае несоответствия имени новому полу регистрационная служба направит уведомление в суд», добавило министерство.

До сих пор для официального изменения необходимо было пройти операцию, одобренную комиссией министерства здравоохранения.

«Это важный шаг к улучшению ухода за людьми с гендерной дисфорией», — заявил председатель сексологического общества Либор Замечник.
Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
27 ИЮНЯ 2025
1475
ОБЩЕСТВО
МНОГОЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ РАДИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? С ИЮЛЯ ЭТО ИЗМЕНИТСЯ
18:00
27 ИЮНЯ 2025
3183
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ В ЧЕХИИ ИЗЫМАЮТ С РЫНКА ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ШТУК НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЯИЦ
09:30
27 ИЮНЯ 2025
1609
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В ПРАГЕ, ХОТЯ ОНА ЕМУ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА
08:00
27 ИЮНЯ 2025
958
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В НАЧАЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
22:00
26 ИЮНЯ 2025
1237
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОДПИСАЛ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
21:00
26 ИЮНЯ 2025
3072
ЭКОНОМИКА
АБРИКОСОВЫЙ БУМ: КАКИМ БУДЕТ УРОЖАЙ ФРУКТОВ В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ
19:30
26 ИЮНЯ 2025
1477
ОБЩЕСТВО
СРЕДИ НАРКОТИКОВ В ЧЕХИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕОБЛАДАЕТ МЕТАМФЕТАМИН, НО РАСТЕТ ИНТЕРЕС К КОКАИНУ
18:00
26 ИЮНЯ 2025
1281
ЭКОНОМИКА
ФИАЛА: 18 СТРАН ХОТЯТ ПЕРЕСМОТРА КВОТ НА ВЫБРОСЫ, К НИМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ПОРТУГАЛИЯ И ГРЕЦИЯ
15:00
26 ИЮНЯ 2025
1297
ОБЩЕСТВО
ДЕВЕЛОПЕР VERTEX GROUP A.S. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ФИКТИВНОЙ КОМПАНИИ VERTEXA GROUP A.S. ЕЕ ЖЕРТВЫ — ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
12:00
26 ИЮНЯ 2025
3145
ОБЩЕСТВО
В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ВО ВТОРОМ ТУРЕ НЕ ПОСТУПИЛИ 3 283 АБИТУРИЕНТА
10:32
26 ИЮНЯ 2025
3011
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ МАНЕВРЫ: ТРИ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРА В ПРАГЕ ЗАКРЫТЫ
09:30
26 ИЮНЯ 2025
1283
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАСКРЫЛА ПОПЫТКУ ПОДЖОГА СИНАГОГИ В БРНО
21:00
25 ИЮНЯ 2025
1336
ЭКОНОМИКА
E.ON С СЕНТЯБРЯ ВРЕМЕННО СНИЗИТ ЦЕНЫ ДЛЯ 800 000 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
19:00
25 ИЮНЯ 2025
1265
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ ОСТАВИЛ БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 3,5%
17:00
25 ИЮНЯ 2025
3187
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ РАНЕНЫХ ДЕТЕЙ ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ ИЗ ЗООПАРКА ZELČÍN В ЧЕХИИ