Смена пола в Чехии будет официально возможна без лечения и операции

Новости 420on 27 июня 2025 12:00 1814

С июля изменятся правила официальной смены пола. Транссексуалы больше не будут обязаны проходить гормональное лечение или операцию по смене пола. Министерство здравоохранения изменило методику в ответ на прошлогоднее решение Конституционного суда (ÚS).