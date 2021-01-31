Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек снова высказался по поводу нарушения прав и свобод граждан в России. Политик прокомментировал задержания во время протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По его мнению, жестоко подавляя оппозицию, Россия нарушает свои обязанности уважать и охранять права и свободы граждан.

Петржичек заявил, что Чехия поддержит введение санкций против конкретных лиц, которые имеют отношение к нарушению прав протестующих.

По данным ОВД-инфо, сегодня во время протестов в России силовики задержали около 5000 демонстрантов. В прошлую субботу в ходе демонстраций было задержано 3500 человек по всей России.

После протестов 23 января Петржичек высказал желание получить комментарии от российского посла в Чехии Александра Змеевского. В настоящее время министр иностранных дел находится на карантине — он перенес коронавирусную инфекцию. Глава МИД намерен поговорить с послом на следующей неделе.

В понедельник министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию, связанную с протестами в России. Им не удалось прийти к соглашению относительно наказания российских чиновников, причастных к задержанию Алексея Навального. Жозеп Борелль, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, отправится в Москву в начале февраля, чтобы просить об освобождении лидера российской оппозиции.

Напоминаем, российский политик Алексей Навальный был задержан полицией в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января, сразу после возвращения из Германии. По данным пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Сегодня в российских городах снова проходят митинги в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. В субботу, 23 января, прошла первая волна протестов в России и в мире. Протесты проходили и в Чехии.

Источник: ČTK