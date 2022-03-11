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«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги

«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги

anastasiia_kn 1535
«Наверное, самая шокирующая история последних дней случилась, когда я проходил мимо русского магазина «Колобок» на Летне. На тротуаре перед магазином краской было написано «Русские свиньи», и кто-то ее чистил. Так что я спросил его по-русски, не помочь ли ему. Он ответил мне по-украински, что нет, и объяснил, что он — владелец магазина и что он украинец. Так и получилось, что украинцу написали под магазином «Русские свиньи».
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги

Кирилл Ульянов вырос в Нижневартовске, Сибирь. Он приехал в Прагу десять лет назад, когда ему было семнадцать. Сегодня он работает аналитиком в IT-компании.

О событиях в Украине

Бывшая жена Кирилла Ольга из Украины и их сын с украинским паспортом также живут в Праге. «В четверг, 24 февраля, я проснулся и увидел, что Ольга переслала мне сообщение от ее десятилетней двоюродной сестрой из Харькова в 4:44»:

«Оленька, нас бомбят, и Киев тоже. Извините, что пишу рано утром. Сейчас начали стрелять», — переводит он с украинской кириллицы. — «На глаза навернулись слезы, когда прочитал это. Потом она прислала нам фотографии неразорвавшихся ракет перед их домом и видео взрывов на горизонте».
 

Дед из бункера, которому нравятся цифры, — о Путине

 «Он любит цифры и символы. У нас в России 23 февраля День защитника Отечества. Это праздник, в основном для солдат, поэтому 23 февраля все отпраздновали, а в ночь на 24 февраля началось вторжение. Я даже не удивился».

По словам Кирилла, он не очень заметил изменения в поведении чехов. 

«У друзей точно нет. А если бы на улице что-то произошло, то я не тот русский, которому есть чего бояться, совесть моя чиста. В последний раз кто-то назвал меня враждебно «русский» в клубе на Летне. Я поговорил этим мужчиной десять минут, и он наконец сказал, что рад встрече и теперь знает: есть нормальные русские. Надо быть хорошим примером».

«Хотя я не знаю никого, кто поддержал бы Путина, такие русские в Праге обязательно найдутся. Я и люблю, и ненавижу русских. Везде есть дураки и везде —  хорошие люди», — говорит он.

 

Кирилл в последние дни участвует в акциях в поддержку Украины:

«Я был в Вацлаваке в четверг, 24 февраля. Когда поднялся наверх к памятнику, то не мог сдержать слез. На следующей демонстрации был, когда там выступал в прямом эфире Зеленский. Никто не обижал меня, хоть я и говорил по-русски. Там многие говорили по-русски».

 

О надписи «Русские свиньи» напротив магазина

«Наверное, самая громкая история последних дней случилась, когда я проходил мимо русского  магазина «Колобок» на Летне. На тротуаре перед магазином краской было написано «Русские свиньи», и кто-то ее чистил. Так что я спросил его по-русски, не помочь ли ему. Он ответил мне по-украински, что нет, и объяснил, что он — владелец магазина и что он украинец. Так и получилось, что украинцу написали под магазином «Русские свиньи».

Я извинился перед ним, мы обнялись, и я пошел дальше, — описывает Кирилл.

«С другой стороны, в субботу вечером мне неожиданно позвонил мой лучший друг, чех. Он рассказал мне, что шел по улице Милады Гораковой, и вдруг какой-то парень начал орать на него, спрашивая русский ли он. Когда друг ответил ему, что не русский, тот вытащил травматический пистолет, из которого выстрелил в стену, и ушел. Поэтому я сказал своему другу немедленно вызвать полицию, потому что у меня стучала мысль в голове — а что произойдет, если такой человек действительно встретит русского?»
 

«Я никогда не был против России, но я всегда против ненависти»

 

На вопроc хочет ли Кирилл вернуться:

«Конечно, нет. Для меня Прага — лучший город в мире. [...]

Сейчас я не могу уехать в Россию. Я делаю мемы. У меня их столько, что я бы в России сел в тюрьму лет на пятнадцать-двадцать», — смеется он. — «Кроме того, у меня телефон забит сообщениями, которые мне присылают люди о путинском режиме, или же я отправляю их людям. Я никогда не был против России, но я всегда против ненависти. Так что я все равно не смог бы туда поехать, даже если бы захотел».


Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
Россия Украина Путин беженцы
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