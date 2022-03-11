Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России

«Что дальше? Совесть не позволит не протестовать», — говорит москвич.

«Психологически я чувствую себя на дне. Разбитую чашку не склеить. Россия никогда не будет такой, какой она была до войны», — говорит мой 50-летний знакомый. Он хотел пойти протестовать. Но он не пошел, испугался наказания.

На бежевом фасаде панельного дома где-то на окраине Москвы наклеен лист А4 с QR-кодом. Это не была незаконная реклама, обещающая пенсионерам ремонт компьютеров или гарантированное лечение от алкоголизма, как это обычно бывает в таких местах. На бумаге крупными буквами было написано «Нет войне» и приложена ссылка на петицию.

Петиция против российской агрессии была организована Львом Пономаревым, правозащитником и главой влиятельного движения за человеческие права, ликвидированного Кремлем. За последние две недели ее подписали более миллиона двухсот тысяч человек.

Антивоенный призыв провисел над многоквартирным домом всего несколько часов. Потом его кто-то сорвал. Может, инициативный гражданин, поддерживающий путинскую спецоперацию, может, дворник из какой-нибудь среднеазиатской республики, который должен следить за чистотой вокруг дома.

Эхо войны, нарушившее тишину переулка, исчезло. В Москве мир. А в Украине? «Денацификация» мариупольского роддома.

«Собирался выйти протестовать против войны на Пушкинскую площадь в центре Москвы, в итоге не набрался смелости», — вполголоса признается Иван. Он испугался наказания.

50-летний мужчина — уважаемый эксперт, который cпециализируется на европейских странах. Его часто цитируют западные СМИ.

«Психологически я чувствую себя на дне. Разбитую чашку не склеить. Россия никогда не будет такой, какой она была до войны. Россия стала новым Советским Союзом», — отчаялся он.

Иван признается, что не знает, что будет делать дальше.

«Правительство и до войны мало интересовалось нашим анализом. И что я буду делать теперь, когда отношения между Россией и Западом исчезли? Есть ли смысл что-то анализировать? Теперь все ясно. Железный занавес пал», — с горечью признает он.

Аналогичные чувства испытывает и Костя, которому за сорок:

«Пять дней назад моя жена была задержана полицией на антивоенной акции протеста в центре Москвы. Ее доставили на Чертаново. Вместе с ней там сидели девять человек».

Костя и его жена уже две недели собирались на демонстрации против российского вторжения в Украину:

«Нам всегда везло и удавалось убежать от полиции. Потом Ольга пошла на акцию одна и ее поймали», — описывает он, как проходило задержание.

Ольгу отпустили в тот же день — ее ждет суд. Ее обвиняют в нарушении закона против несанкционированных митингов. За ненасильственное сопротивление войне грозит до 40 часов принудительных работ.

«Она, вероятно, получит наименьшее возможное наказание. В полицейском участке ей пригрозили судебным преследованием, если ее поймают еще раз. А это может означать до нескольких лет лишения свободы», — опасается Костя.

«Что дальше? Совесть не позволит не протестовать», — говорит москвич.

Источник: seznamzpravy.cz