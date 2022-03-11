Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.13
USD
22.82
RUB
0.2
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России

Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России

anastasiia_kn 573
«Что дальше? Совесть не позволит не протестовать», — говорит москвич.
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России

«Психологически я чувствую себя на дне. Разбитую чашку не склеить. Россия никогда не будет такой, какой она была до войны», — говорит мой 50-летний знакомый. Он хотел пойти протестовать. Но он не пошел, испугался наказания.

На бежевом фасаде панельного дома где-то на окраине Москвы наклеен лист А4 с QR-кодом. Это не была незаконная реклама, обещающая пенсионерам ремонт компьютеров или гарантированное лечение от алкоголизма, как это обычно бывает в таких местах. На бумаге крупными буквами было написано «Нет войне» и приложена ссылка на петицию.

Петиция против российской агрессии была организована Львом Пономаревым, правозащитником и главой влиятельного движения за человеческие права, ликвидированного Кремлем. За последние две недели ее подписали более миллиона двухсот тысяч человек.

Антивоенный призыв провисел над многоквартирным домом всего несколько часов. Потом его кто-то сорвал. Может, инициативный гражданин, поддерживающий путинскую спецоперацию, может, дворник из какой-нибудь среднеазиатской республики, который должен следить за чистотой вокруг дома.

Эхо войны, нарушившее тишину переулка, исчезло. В Москве мир. А в Украине? «Денацификация» мариупольского роддома.

«Собирался выйти протестовать против войны на Пушкинскую площадь в центре Москвы, в итоге не набрался смелости», — вполголоса признается Иван. Он испугался наказания.

50-летний мужчина — уважаемый эксперт, который cпециализируется на европейских странах. Его часто цитируют западные СМИ.

«Психологически я чувствую себя на дне. Разбитую чашку не склеить. Россия никогда не будет такой, какой она была до войны. Россия стала новым Советским Союзом», — отчаялся он.

Иван признается, что не знает, что будет делать дальше. 

«Правительство и до войны мало интересовалось нашим анализом. И что я буду делать теперь, когда отношения между Россией и Западом исчезли? Есть ли смысл что-то анализировать? Теперь все ясно. Железный занавес пал», — с горечью признает он.

Аналогичные чувства испытывает и Костя, которому за сорок:

 «Пять дней назад моя жена была задержана полицией на антивоенной акции протеста в центре Москвы. Ее доставили на Чертаново. Вместе с ней там сидели девять человек».

Костя и его жена уже две недели собирались на демонстрации против российского вторжения в Украину:

«Нам всегда везло и удавалось убежать от полиции. Потом Ольга пошла на акцию одна и ее поймали», — описывает он, как проходило задержание.

Ольгу отпустили в тот же день — ее ждет суд. Ее обвиняют в нарушении закона против несанкционированных митингов. За ненасильственное сопротивление войне грозит до 40 часов принудительных работ.

«Она, вероятно, получит наименьшее возможное наказание. В полицейском участке ей пригрозили судебным преследованием, если ее поймают еще раз. А это может означать до нескольких лет лишения свободы», — опасается Костя.

«Что дальше? Совесть не позволит не протестовать», — говорит москвич.

 

Источник: seznamzpravy.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Чехия Россия протест война Украина
Читайте
по теме 
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
11.03.2022 15:51 Политика
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
23
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
11.03.2022 15:17 Экономика
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
171
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
11.03.2022 14:48 Экономика
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
151
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
11.03.2022 14:42 Политика
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
584
Последние новости:
11
марта
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
11.03.2022 15:51 Политика
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
23
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
11.03.2022 15:17 Экономика
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
171
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
11.03.2022 14:48 Экономика
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
151
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
11.03.2022 14:42 Политика
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
584
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
11.03.2022 12:46 Политика
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
641
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
11.03.2022 12:03 Политика
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
1535
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
11.03.2022 11:59 Экономика
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
237
Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага
11.03.2022 11:05 Политика
Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага
876
В Злинском крае Чехии из-за зарядки телефона в квартире возник пожар
11.03.2022 10:37 Общество
В Злинском крае Чехии из-за зарядки телефона в квартире возник пожар
420
Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки
11.03.2022 09:27 Общество
Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки
659


Мобильная версия