Платежная дисциплина чешских компаний в прошлом году была одной из лучших в Европе. Удивила и Россия

Как сообщила председатель правления чешского подразделения Dun & Bradstreet Катержина Клосова, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается положительная динамика:







«В 2022–2023 годах вовремя оплачивалось 59,2% счетов, а в 2024 году показатель вырос до 61,8%. Доля счетов, оплачиваемых с просрочкой в 90 и более дней, на протяжении последних трех лет остается на уровне 0,4%».



В рамках исследования специалисты проанализировали более 500 миллионов платежных транзакций между компаниями по всему миру. В европейском рейтинге было представлено 26 государств.









Лидерами по платежной дисциплине в Европе остаются компании Дании, где 94,2% счетов оплачиваются в установленные сроки. На втором месте — Польша с показателем 87,5%, на третьем — Россия , где вовремя расплачиваются 81,3% компаний.





На противоположном полюсе рейтинга оказались Румыния, где лишь 12% предприятий платят по счетам в срок, а также Португалия и Болгария — в этих странах просрочка платежей распространена значительно шире.

Катержина Клосова отметила, что подобные данные особенно важны для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность:







«Для фирм, работающих на международных рынках, знание платежных привычек в разных странах — критически важная информация. Экспортеры должны учитывать возможные риски задержек платежей».



Платежная дисциплина чешских компаний в прошлом году была сопоставима с ситуацией в Германии — там вовремя оплачивали счета 61,6% предприятий. Хуже обстоят дела у Словакии, где лишь 55,6% компаний рассчитываются в установленный срок.