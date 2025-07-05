Число мигрантов, высланных из Германии в Чехию, постепенно растет

Новости и статьи 5 июля 2025 18:00 824

В последние недели немного увеличилось число мигрантов, которые направлялись из Чехии в Германию, однако немцы задержали их и выслали обратно. Последние статистические данные относятся к неделе с 16 июня, когда вернули 57 человек. Неделей ранее это было 50, до этого 48, а в последнюю неделю мая — только 44. Драматического скачка в связи с ужесточением контроля на немецко-чешской границе не произошло, однако рост заметный.