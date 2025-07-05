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Число мигрантов, высланных из Германии в Чехию, постепенно растет
5 июля 2025
18:00
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В последние недели немного увеличилось число мигрантов, которые направлялись из Чехии в Германию, однако немцы задержали их и выслали обратно. Последние статистические данные относятся к неделе с 16 июня, когда вернули 57 человек. Неделей ранее это было 50, до этого 48, а в последнюю неделю мая — только 44. Драматического скачка в связи с ужесточением контроля на немецко-чешской границе не произошло, однако рост заметный.
Министр внутренних дел ранее уже заявлял, что чаще всего речь идет о гражданах Украины, России и Молдовы. Например, украинцы могут иметь вид на жительство в Чехии, но не в Германии, поэтому западные соседи задерживают их и возвращают сюда.
Среди иностранцев, которым было отказано во въезде на территорию Германии, но которые находятся на территории Чешской Республики на законных основаниях, две трети составляют граждане Украины, получившие временную защиту.
Данные Управления по делам беженцев также показывают, что ситуация в Чехии не является критической. В центрах для иностранцев находится чуть более ста человек. Как правило, это лица, которые были возвращены Германией и находятся в Чехии нелегально. Другую группу составляют люди, в отношении которых иностранная полиция приняла решение об административной высылке.
Министр с момента введения более строгих немецких контролей успокаивал, что число отклоненных лиц не увеличивается значительно. В то же время он продвигал поправку к закону об убежище, которая, по его мнению, должна ужесточить условия для нелегальных мигрантов. По его словам, другие страны, например Германия, также ужесточают свой подход.
Поправка была одобрена Палатой депутатов, теперь ее должен рассмотреть Сенат и подписать президент. Согласно ей, например, высланные иностранцы не смогут просить убежища и таким образом искусственно затягивать свой отъезд из Чехии.
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