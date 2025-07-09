Правительство Чехии не раскрывает список компаний, нарушающих санкции против России





«Список компаний, о котором говорил



Чешская сторона располагает данными, но конкретные названия компаний, нарушающих санкции , принятые странами Европейского союза, обнародовать не намерена. Об этом заявила пресс-секретарь министерства Милуша Трефанцова.«Список компаний, о котором говорил президент Зеленский, мы пока официально не получили. Однако в ходе переговоров Министерству промышленности и торговли и Министерству иностранных дел удалось неофициально заполучить определенные списки от украинских партнеров. Вся доступная информация в настоящее время оценивается и анализируется Министерством промышленности и торговли в сотрудничестве с другими органами, участвующими в контроле внешней торговли чувствительными материалами», — cказала Трефанцова.

Обход санкций обычно осуществляется через реэкспорт в третьи страны. Чаще всего упоминаются Турция, Казахстан и Армения.



По заявлению Зеленского, в Россию по-прежнему поставляется из Чехии, но также и из Германии, оборудование для производства оружия.



«Российская Федерация получает из определенных стран станки, которые использует для производства оружия», — заявил президент Украины. Он добавил, что 15 из этих компаний являются тайваньскими, 13 — немецкими, 8 — чешскими, 6 — южнокорейскими, 3 — японскими и 3 — индийскими. Информация была предоставлена 26 заинтересованным странам.



ЕС продолжает расширять пакеты санкций против России. В пакете, который сейчас обсуждается, должна быть предусмотрена возможность контроля экспорта санкционированных товаров в третьи страны.