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Средиземное море аномально теплое. В прошлом году это привело к наводнениям в Чехии
6 июля 2025
16:00
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В конце июня и начале июля всю Европу мучает жара. Солнечная погода и высокие температуры нагревают также поверхностные воды. Температура Средиземного моря поднялась с и без того высоких значений до экстремальных. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это может иметь серьезные последствия. В конце лета и осенью вероятны сильные дожди, которые, например, в прошлом году принесли наводнения в Чехию.
Средиземное море переживает историческую волну морской жары. Температура в его западной части колеблется от 27 до 29°C, что на 5°C выше, чем обычно в это время года. Это исторически самые высокие значения.
В остальной части моря температура воды составляет около 25°C. В среднем по всей поверхности температура на 3°C выше исторического среднего значения. Таким образом, в этом году оно является самым теплым в истории.
В остальной части моря температура воды составляет около 25°C. В среднем по всей поверхности температура на 3°C выше исторического среднего значения. Таким образом, в этом году оно является самым теплым в истории.
Проходящая волна морской жары является одной из самых значительных морских аномалий, наблюдаемых в этом году во всем мире.
С момента начала измерений в 1982 году Средиземное море еще никогда не было таким теплым. Этому способствует несколько факторов. Главным из них является жара на суше, связанная с потеплением водных поверхностей. Над районом держится антициклон, что означает солнечную погоду и слабый ветер. В результате вода быстро нагрелась.
И без того чрезвычайно теплое море может еще больше потеплеть, поскольку жара в Европе не заканчивается. Первая неделя июля также должна быть выше средней температуры, и остальная часть июля, скорее всего, не будет лучше.
К быстрому потеплению также способствует так называемый эффект теплового купола (Heat dome), который возникает, когда над определенной областью в течение длительного времени держится область высокого давления воздуха.
Тепловой купол сильно влияет не только на сушу, но и на море. Длительная жара постепенно нагревает морскую воду, которая без выраженной фронтальной системы не перемешивается достаточно для охлаждения. Таким образом, морская вода накапливает тепло.
Море может повлиять на будущую погоду не только в Средиземноморье, но и во всей Европе. Чем теплее поверхность воды, тем более экстремальными, проливными и обильными могут быть осадки.
В прошлом году мы тоже это испытали, когда образовался шторм Борис, который дошел до Центральной Европы и вызвал наводнения в регионе, включая Чехию.
В прошлом году выше среднего уровень осадков был также в Словении, Хорватии, Италии, Франции и Испании.
Подобная ситуация уже имела место в прошлом. В Чехии мы пережили это в 1997 и 2002 годах, когда также были сильные наводнения. Однако с повышением температуры Средиземного моря вероятность таких явлений будет выше.
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