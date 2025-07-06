Средиземное море аномально теплое. В прошлом году это привело к наводнениям в Чехии

Средиземное море переживает историческую волну морской жары. Температура в его западной части колеблется от 27 до 29°C, что на 5°C выше, чем обычно в это время года. Это исторически самые высокие значения.



В остальной части моря температура воды составляет около 25°C. В среднем по всей поверхности температура на 3°C выше исторического среднего значения. Таким образом, в этом году оно является самым теплым в истории.







Проходящая волна морской жары является одной из самых значительных морских аномалий, наблюдаемых в этом году во всем мире.



С момента начала измерений в 1982 году Средиземное море еще никогда не было таким теплым. Этому способствует несколько факторов. Главным из них является жара на суше, связанная с потеплением водных поверхностей. Над районом держится антициклон, что означает солнечную погоду и слабый ветер. В результате



И без того чрезвычайно теплое море может еще больше потеплеть, поскольку жара в Европе не заканчивается. Первая неделя июля также должна быть выше средней температуры, и остальная часть июля, скорее всего, не будет лучше.



К быстрому потеплению также способствует так называемый эффект теплового купола (Heat dome), который возникает, когда над определенной областью в течение длительного времени держится область высокого давления воздуха.



Тепловой купол сильно влияет не только на сушу, но и на море. Длительная жара постепенно нагревает морскую воду, которая без выраженной фронтальной системы не перемешивается достаточно для охлаждения. Таким образом, морская вода накапливает тепло.



Море может повлиять на будущую погоду не только в Средиземноморье, но и во всей Европе. Чем теплее поверхность воды, тем более экстремальными, проливными и обильными могут быть осадки.



В прошлом году мы тоже это испытали, когда образовался шторм Борис, который дошел до Центральной Европы и вызвал наводнения в регионе, включая Чехию.





С момента начала измерений в 1982 году Средиземное море еще никогда не было таким теплым. Этому способствует несколько факторов. Главным из них является жара на суше, связанная с потеплением водных поверхностей. Над районом держится антициклон, что означает солнечную погоду и слабый ветер. В результате вода быстро нагрелась.И без того чрезвычайно теплое море может еще больше потеплеть, поскольку жара в Европе не заканчивается. Первая неделя июля также должна быть выше средней температуры, и остальная часть июля, скорее всего, не будет лучше.К быстрому потеплению также способствует так называемый эффект теплового купола (Heat dome), который возникает, когда над определенной областью в течение длительного времени держится область высокого давления воздуха.Тепловой купол сильно влияет не только на сушу, но и на море. Длительная жара постепенно нагревает морскую воду, которая без выраженной фронтальной системы не перемешивается достаточно для охлаждения. Таким образом, морская вода накапливает тепло.Море может повлиять на будущую погоду не только в Средиземноморье, но и во всей Европе. Чем теплее поверхность воды, тем более экстремальными, проливными и обильными могут быть осадки.В прошлом году мы тоже это испытали, когда образовался шторм Борис, который дошел до Центральной Европы и вызвал наводнения в регионе, включая Чехию.

В прошлом году выше среднего уровень осадков был также в Словении, Хорватии, Италии, Франции и Испании.



Подобная ситуация уже имела место в прошлом. В Чехии мы пережили это в 1997 и 2002 годах, когда также были сильные наводнения. Однако с повышением температуры Средиземного моря вероятность таких явлений будет выше.