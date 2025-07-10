В Чехии обанкротилось наибольшее количество предпринимателей за четыре года

Новости 420on 10 июля 2025 09:30 823

В первом полугодии этого года в Чехии обанкротилось 3 180 предпринимателей, что на 11% больше, чем годом ранее, и является наибольшим показателем с первого полугодия 2021 года. Об этом свидетельствуют данные анализа CRIF — Czech Credit Bureau.