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В Чехии обанкротилось наибольшее количество предпринимателей за четыре года
10 июля 2025
09:30
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В первом полугодии этого года в Чехии обанкротилось 3 180 предпринимателей, что на 11% больше, чем годом ранее, и является наибольшим показателем с первого полугодия 2021 года. Об этом свидетельствуют данные анализа CRIF — Czech Credit Bureau.
За первые шесть месяцев года число предложений о банкротстве предпринимателей росло быстрее, чем количество банкротств. По сравнению с первым полугодием прошлого года их число увеличилось на 13%, до 3 331. Число предложений было примерно на уровне 2021 года и самым высоким с 2020 года, когда их было 3 980.
Более быстрый рост числа предложений о банкротстве, чем число банкротств, сигнализирует о большем числе банкротств в ближайшие месяцы, заявила аналитик CRIF Вера Каменичкова.
«В июне обанкротилось на 100 предпринимателей больше, чем в среднем за месяц в прошлом году. В этом году также в каждом месяце количество банкротств превышало 500, тогда как в прошлом году более 500 банкротств предпринимателей было только в мае. Межгодовой рост числа банкротств за полгода был более динамичным, чем за период с июля прошлого года по конец июня, то есть за последние 12 месяцев, когда число банкротств предпринимателей по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 9%», — описала Каменичкова.
В июне о банкротстве заявили 546 предпринимателей, что на шесть больше, чем в мае. После апреля это был второй по величине показатель за месяц в этом году. Одновременно было подано 567 заявлений о банкротстве. Больше всего предпринимателей в этом месяце обанкротились в Моравско-Силезском крае — 72. За ним следует Южноморавский край с 62 и Среднечешский край с 58. Меньше всего банкротств было объявлено в Пардубицком крае — 19.
За последние 12 месяцев больше всего предпринимателей обанкротилось также в Моравско-Силезском крае, второй по величине показатель был в Среднечешском крае, а на третьем месте оказалась Прага. Напротив, меньше всего банкротств за этот период было в Карловарском крае. По сравнению с предыдущим периодом число банкротств наиболее быстро выросло в Среднечешском крае. Наибольшее снижение было зафиксировано в Карловарском крае.
Как и в мае, в июне больше всего банкротств было зарегистрировано в строительстве — 140. Второе место заняла торговля с 88 банкротствами, а третье — обрабатывающая промышленность с 83 банкротствами. За последние 12 месяцев порядок отраслей остался неизменным.
По сравнению с предыдущим периодом число банкротств предпринимателей больше всего выросло в сфере финансов и страхования — на 22%. В сфере культуры и развлечений число банкротств выросло на пятую часть. На 18% больше предпринимателей, которые обанкротились, занимались административной и вспомогательной деятельностью.
В торговле, где зарегистрировано наибольшее количество предпринимателей, количество банкротств увеличилось на 15%.
Напротив, наиболее значительное снижение числа банкротств предпринимателей наблюдалось в сфере здравоохранения и социального обеспечения, где по сравнению с предыдущим периодом оно сократилось на 60%. На треть сократилось число банкротств в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и тепла.
Более быстрый рост числа предложений о банкротстве, чем число банкротств, сигнализирует о большем числе банкротств в ближайшие месяцы, заявила аналитик CRIF Вера Каменичкова.
«В июне обанкротилось на 100 предпринимателей больше, чем в среднем за месяц в прошлом году. В этом году также в каждом месяце количество банкротств превышало 500, тогда как в прошлом году более 500 банкротств предпринимателей было только в мае. Межгодовой рост числа банкротств за полгода был более динамичным, чем за период с июля прошлого года по конец июня, то есть за последние 12 месяцев, когда число банкротств предпринимателей по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 9%», — описала Каменичкова.
В июне о банкротстве заявили 546 предпринимателей, что на шесть больше, чем в мае. После апреля это был второй по величине показатель за месяц в этом году. Одновременно было подано 567 заявлений о банкротстве. Больше всего предпринимателей в этом месяце обанкротились в Моравско-Силезском крае — 72. За ним следует Южноморавский край с 62 и Среднечешский край с 58. Меньше всего банкротств было объявлено в Пардубицком крае — 19.
За последние 12 месяцев больше всего предпринимателей обанкротилось также в Моравско-Силезском крае, второй по величине показатель был в Среднечешском крае, а на третьем месте оказалась Прага. Напротив, меньше всего банкротств за этот период было в Карловарском крае. По сравнению с предыдущим периодом число банкротств наиболее быстро выросло в Среднечешском крае. Наибольшее снижение было зафиксировано в Карловарском крае.
Как и в мае, в июне больше всего банкротств было зарегистрировано в строительстве — 140. Второе место заняла торговля с 88 банкротствами, а третье — обрабатывающая промышленность с 83 банкротствами. За последние 12 месяцев порядок отраслей остался неизменным.
По сравнению с предыдущим периодом число банкротств предпринимателей больше всего выросло в сфере финансов и страхования — на 22%. В сфере культуры и развлечений число банкротств выросло на пятую часть. На 18% больше предпринимателей, которые обанкротились, занимались административной и вспомогательной деятельностью.
В торговле, где зарегистрировано наибольшее количество предпринимателей, количество банкротств увеличилось на 15%.
Напротив, наиболее значительное снижение числа банкротств предпринимателей наблюдалось в сфере здравоохранения и социального обеспечения, где по сравнению с предыдущим периодом оно сократилось на 60%. На треть сократилось число банкротств в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и тепла.
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