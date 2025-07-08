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На рынке труда Чехии сохраняется стагнация: в июне безработица снизилась лишь за счет сезонных работ

Новости и статьи
8 июля 2025
18:00
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По данным, опубликованным Чешским управлением по трудоустройству, на конец июня 2025 года в стране насчитывалось 315 465 официально зарегистрированных безработных — это на 595 человек меньше, чем в мае. Таким образом, показатель снижается уже четвертый месяц подряд. Однако, как отмечают аналитики, снижение обусловлено исключительно сезонными работами в сельском хозяйстве и туризме, в то время как в остальных отраслях рынок труда остается малоподвижным.
По сравнению с июнем прошлого года безработных в Чехии стало больше на 42 781 человека. Уровень безработицы остался на отметке 4,2 %.

Рост числа вакансий, но рынок по-прежнему сдержан
Количество открытых вакансий в июне увеличилось почти на 2 300 и составило около 98 700. При этом данные нельзя напрямую сравнивать с прошлым годом из-за изменения методики подсчета: с января 2025 года Управление по трудоустройству перестало учитывать устаревшие объявления, которые длительное время оставались без обновлений.

По словам генерального директора управления Даниэля Криштофа, «несмотря на привлечение сезонных работников, безработица фактически стагнирует, тогда как количество вакансий продолжает расти».

Генеральный директор компании Randstad Česká republika Мартин Янский также подчеркнул, что многие фирмы накануне летних каникул стремились укомплектовать штаты временными сотрудниками, особенно в аграрном секторе и туриндустрии. Однако из-за отпускного сезона и сопутствующих ограничений набор персонала по постоянным вакансиям часто откладываются на конец лета или осень. По его словам, это замедляет движение на рынке труда, особенно в условиях экономической неопределенности.

Эксперт кадрового портала JenPráce.cz Анна Кеворкян добавила, что в летние месяцы традиционно возрастает число предложений работы в логистике, общепите и строительстве. В то же время компании все чаще предлагают временные контракты, подработки и трудовые договоры по соглашению о выполнении работы (dohoda o provedení práce), что свидетельствует о продолжающейся осторожности бизнеса в условиях нестабильных экономических прогнозов.

Региональный дисбаланс: работа есть не везде
Уровень безработицы традиционно различается по регионам Чехии. Самый высокий показатель сохраняется в Устецком крае — 6,5%, и в Моравско-Силезском — 6%. В столице Чехии безработица остается самой низкой — 3,2%, хотя и здесь зафиксирован небольшой рост.

Экономист Петр Дуфек из Banky Creditas отметил, что региональный дисбаланс объясняется тем, что свободные рабочие места появляются преимущественно там, где нет достаточного количества работников, и напротив, их не хватает в районах с высокой безработицей. Особенно это заметно в западной Чехии и в Северной Моравии.


Наибольшее число вакансий работодатели предлагают в Праге — 23 467 и в Среднечешском крае — 15 761. Эти два региона обеспечивают почти половину всех объявлений, размещенных Чешском управлением труда.

На одно свободное рабочее место в среднем по стране приходится 3,2 соискателя. Больше всего конкурентов на одну вакансию в районе Карвины — 21,8 человека, в Соколове — 13,7 и в Дечине — 12,9.


Кого ищут чаще всего
Согласно данным управления, работодатели наиболее активно ищут:
  • строителей,
  • поваров,
  • операторов погрузчиков,
  • складских работников,
  • водителей грузовиков и тягачей,
  • сборщиков и монтажников,
  • уборщиков.

При этом более квалифицированные позиции нередко закрывают через кадровые агентства или специализированные онлайн-порталы.

Где безработица выше всего и где ее почти нет
По состоянию на июнь самые высокие показатели безработицы зафиксированы в таких местах:
  • Мост — 9,4%,
  • Карвина — 9%,
  • Хомутов — 7,4%,
  • Брунтал — 7,1%.

Наименьшая безработица — менее 3% — традиционно наблюдается в Праге-Восток, Праге-Запад, Рихнове-над-Кнежноу, Пельгржимове, Бенешове, Злине, Йичине и в Усти-над-Орлици.

Состояние чешского рынка труда летом 2025 года остается неоднозначным: при формальном снижении числа безработных реальные возможности трудоустройства остаются ограниченными, особенно вне туристического сезона и сельскохозяйственных работ. Работодатели по-прежнему осторожничают, предпочитая временных сотрудников, а соискатели нередко откладывают поиск работы до конца отпускного сезона.
безработица Чехия
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