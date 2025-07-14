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В Чехии резко выросло число индивидуальных предпринимателей

Новости 420on
14 июля 2025
13:30
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Число людей, зарабатывающих в Чехии предпринимательской деятельностью, после трех лет вернулось к отметке в два миллиона. В первом полугодии этого года на индивидуальное предпринимательство зарегистрировались 45 929 человек, свидетельствуют данные аналитической компании Dun & Bradstreet.
«В продолжающемся росте значительную роль играют и иностранные предприниматели. Примерно 14 процентов новых регистраций составляют граждане Украины и три процента — словаки», — сообщила Катерина Клосова, председатель правления чешского филиала Dun & Bradstreet.



Цифры за первое полугодие продолжают тенденцию предыдущих лет, когда число индивидуальных предпринимателей росло самыми быстрыми темпами за последние более чем десять лет. В 2023 году появилось более 80 тысяч предпринимателей, а в прошлом году — почти 91,5 тысячи.



Больше всего новых предпринимателей начали свою деятельность в Праге, за которой следуют Среднечешский, Южноморавский и Моравско-Слезский края.



По словам Клосовой, продолжающийся рост числа индивидуальных предпринимателей свидетельствует о том, что интерес к предпринимательству в Чехии сохраняется. В то же время это экономически выгодно. Новые виды предпринимательства часто реагируют на текущий спрос в конкретных местностях. Таким образом, они улучшают доступность и качество услуг.



В Чехии в настоящее время зарегистрировано 2 007 596 индивидуальных предпринимателей. Согласно анализу Dun & Bradstreet, активными из них являются примерно 1,2 миллиона, то есть около 60 процентов.



«Остальные выданные разрешения на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности являются «спящими», что на практике означает, что физическое лицо имеет свидетельство о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, но не осуществляет предпринимательскую деятельность», — уточнила Клосова из Dun & Bradstreet. Однако, по ее словам, доля активных предпринимателей в последние годы растет.
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