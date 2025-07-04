ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Минеральная вода и обязательные перерывы. Компании обязаны беречь своих сотрудников во время жары
4 июля 2025
15:00
68
В жару скорее тянет к воде, чем к работе. Однако не у всех сейчас отпуск — надо трудиться. На рабочем месте могут возникнуть проблемы, если у человека нет возможности получить достаточное количество напитков, чтобы освежиться. По закону этим должен заниматься работодатель.
«В жаркую погоду работодатели имеют определенные законные обязанности по отношению к своим сотрудникам, например, обеспечить достаточный запас напитков, особенно в физически тяжелых профессиях или в условиях, когда температура превышает установленные пределы», — предупредил Йиржи Хальбрштат из ManpowerGroup.
Это касается в первую очередь строительства, производства или складов, но также и некоторых офисов без кондиционеров. На практике это может означать, например, предоставление бочонка с водой, охлажденных напитков или регулярное пополнение автоматов с ними.
«В целом работодатель обязан создавать безопасные условия труда. Конкретные температурные пределы установлены правительственным постановлением, которое делит работу на восемь классов в зависимости от физической тяжести», — уточнила адвокат Вероника Вицари из Donati Legal.
Максимально допустимая температура на рабочих местах с административной деятельностью или лабораторными работами составляет 27 градусов, а, например, для кассиров в магазинах она на один градус ниже. «Однако эти ограничения не обязательно соблюдаться в чрезвычайно жаркие дни, когда температура превышает 30 градусов, и работодатель должен обеспечить по крайней мере питьевую воду», — сказала Вероника Вицари.
Если температурные ограничения не соблюдаются при физически тяжелой работе, такой как земляные и строительные работы или работа медсестер, работодатель должен обеспечить поочередные смены и безопасные перерывы, а также предоставить минеральную воду.
Согласно сайту Práce.cz, перерывы должны начинаться, когда температура на рабочем месте превышает 36 градусов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
3 ИЮЛЯ 2025
30567
15:00
3 ИЮЛЯ 2025
1208
13:30
3 ИЮЛЯ 2025
1213
12:00
3 ИЮЛЯ 2025
1023
19:30
1 ИЮЛЯ 2025
1816
18:00
30 ИЮНЯ 2025
11479
09:00
28 ИЮНЯ 2025
1546
19:30
27 ИЮНЯ 2025
1951
13:30
27 ИЮНЯ 2025
1492
21:00
23 ИЮНЯ 2025
2820
19:30
23 ИЮНЯ 2025
3491
18:00
22 ИЮНЯ 2025
2461