Минеральная вода и обязательные перерывы. Компании обязаны беречь своих сотрудников во время жары

«В жаркую погоду работодатели имеют определенные законные обязанности по отношению к своим сотрудникам, например, обеспечить достаточный запас напитков, особенно в физически тяжелых профессиях или в условиях, когда температура превышает установленные пределы», — предупредил Йиржи Хальбрштат из ManpowerGroup.





Это касается в первую очередь строительства, производства или складов, но также и некоторых офисов без кондиционеров. На практике это может означать, например, предоставление бочонка с водой, охлажденных напитков или регулярное пополнение автоматов с ними.









«В целом работодатель обязан создавать безопасные условия труда. Конкретные температурные пределы установлены правительственным постановлением, которое делит работу на восемь классов в зависимости от физической тяжести», — уточнила адвокат Вероника Вицари из Donati Legal.

Максимально допустимая температура на рабочих местах с административной деятельностью или лабораторными работами составляет 27 градусов, а, например, для кассиров в магазинах она на один градус ниже. «Однако эти ограничения не обязательно соблюдаться в чрезвычайно жаркие дни, когда температура превышает 30 градусов, и работодатель должен обеспечить по крайней мере питьевую воду», — сказала Вероника Вицари.











Если температурные ограничения не соблюдаются при физически тяжелой работе, такой как земляные и строительные работы или работа медсестер, работодатель должен обеспечить поочередные смены и безопасные перерывы, а также предоставить минеральную воду.

Согласно сайту Práce.cz, перерывы должны начинаться, когда температура на рабочем месте превышает 36 градусов.