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Рестораны и магазины в Чехии потеряли часть выручки из-за отключения электроэнергии

Новости 420on
5 июля 2025
13:00
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В пятницу выручка ресторанов снизится из-за отключения электроэнергии как минимум на 70%. Рестораны потеряли часть доходов от обедов, люди также отменяли бронирования на вечер. При этом пятница является для ресторанов самым важным днем недели, сказал председатель секции гастрономии Торгово-промышленной палаты Чешской Республики Любош Кастнер.
«Рестораны не могут готовить, обслуживать, системы не работают, просто ад», — сказал Кастнер в пятницу днем. По его словам, проблема также заключается в том, что рестораны без электричества не могут готовиться к следующим дням. «Так что это затрагивает не только сам день, но и несколько дней вперед», — добавил Кастнер.

В столице отключение началось в полдень, так что часть посетителей уже пообедала. Некоторые рестораны смогли принимать платежи по картам благодаря платежным терминалам на батарейках, но людям пришлось дольше ждать оплаты. Те, кто отправился на обед после полудня, остались не у дел.

Однако падение выручки может оказаться не таким драматичным, как предполагал ресторатор, учитывая, что, по данным энергетических компаний, в Праге к третьему часу дня на большей части территории города электричество уже было восстановлено.

Отключение электроэнергии затронуло в общей сложности восемь подстанций передающей сети, что стало следствием разрыва фазового провода, сообщил оператор передающей сети ČEPS. Всего в стране насчитывается около 44 подстанций передающей сети.

Отключения электроэнергии затронули Либерцкий, Устецкий и Среднечешский края, восточную часть Чехии и часть Праги. Точная причина неполадок пока неизвестна.

Магазины постепенно открываются

Пятничный отключение электроэнергии в части Чехии затронуло и магазины. Некоторые из них закрылись, задержки ждали и покупатели интернет-супермаркета Košík.cz. Из-за отключения закрылись и некоторые другие предприятия, такие как аптеки, банки, страховые компании и поставщики услуг.

Часть магазинов имеет свои дизельные генераторы, сказал президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза.

«По мере того, как энергетики будут ремонтировать поврежденную передающую сеть, магазины будут открываться, чтобы люди могли спокойно сделать покупки перед выходными. Продуктов питания в магазинах достаточно, и даже в случае значительно более длительного отключения электроэнергии не будет угрозы, что люди не смогут купить продукты питания и другие товары первой необходимости», — сказал Проуза.

Магазины, не оборудованные резервными источниками энергии, были закрыты, например сеть Billa. «В части торговой сети, особенно в торговых центрах, где можно использовать резервные источники, мы оставляли магазины открытыми», — заявила пресс-секретарь сети Дана Братанкова.

Онлайн-супермаркет Košík.cz также ограничил или изменил услуги на части территории Чехии. «Мы постоянно информируем всех клиентов о ситуации и верим, что она скоро стабилизируется. Однако у нас будут небольшие задержки. Курьеры делают все, что могут, но им мешает транспортная ситуация или, например, неработающие лифты в зданиях», — сказал пресс-секретарь František Brož.

Электричество отключилось и в пражском торговом центре Galerie Harfa. 
Чехия магазины рестораны электричество
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