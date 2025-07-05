Рестораны и магазины в Чехии потеряли часть выручки из-за отключения электроэнергии

Новости 420on 5 июля 2025 13:00 242

В пятницу выручка ресторанов снизится из-за отключения электроэнергии как минимум на 70%. Рестораны потеряли часть доходов от обедов, люди также отменяли бронирования на вечер. При этом пятница является для ресторанов самым важным днем недели, сказал председатель секции гастрономии Торгово-промышленной палаты Чешской Республики Любош Кастнер.