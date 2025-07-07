Горящие туры подорожали по сравнению с прошлым годом

Новости и статьи 7 июля 2025 18:00 219

Предложение горящих туров, так называемых last minute, этим летом выросло примерно на 12% по сравнению с прошлым годом. Причиной стало небольшое снижение интереса к предложениям в предпродаже и увеличение возможностей туристических агентств, сообщила ČTK исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств и бюро Катержина Халоупкова. По сравнению с обычными сроками эти туры, как правило, на 30% дешевле, следует из заявлений продавцов.