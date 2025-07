Горящие туры подорожали по сравнению с прошлым годом

Last minute туры обычно покупают пары и более мобильные путешественники, но в последнее время растет число семей, которые не могут позволить себе обычный тур, сообщил заместитель председателя Ассоциации туристических агентств Чешской Республики Ян Папеж. «Для клиентов, покупающих путевки в последнюю минуту, важно уложиться в установленный бюджет , выбор места не имеет решающего значения», — сказала Халоупкова.В туристическом агентстве Invia предложение last minute туров в этом году выросло на 5-10% по сравнению с прошлым годом, говорит пресс-секретарь агентства Йиржина Экрт-Йирушкова. Скидки в рамках last minute предложений составляют в основном около 30%, но некоторые туры могут стоить даже в два раза дешевле.«Однако нужно учитывать, что в этот период выбор жилья и дат довольно ограничен. Чаще всего в предложениях „последней минуты“ появляются небольшие двухместные номера, в которых невозможно поставить две дополнительные кровати, если в семье двое и более детей», — сказала Йирушкова. По ее словам, половину клиентов, покупающих туры в последнюю минуту, составляют пары, 37% — семьи, 7% — самостоятельные путешественники и 6% — группы людей.Большинство туров — 37% — люди приобретают в предпродаже, в так называемом режиме «первая минута». Last minute туры составляют 34% от общего объема продаж, остальные, по словам представителя Invia, находятся в промежуточном периоде. С конца мая и начала июня интерес к last minute предложениям растет с недели на неделю на 30-40%, утверждает генеральный директор туристического агентства Travel Family Мартина Блахова.Напротив, туристическое агентство Alexandria в этом году сообщает о меньшем количестве предложений last minute, чем летом прошлого года. «В этом году значительно выросли предварительные продажи в режиме first minute. Интерес был действительно большим с самого начала продаж, поэтому по сравнению с прошлым годом на last minute осталась меньшая часть предложений», — сказал пресс-секретарь Петр Шатный.«Еще одна тенденция заключается в том, что даже в рамках предложений last minute больше туров продается заранее. А у так называемых super last minute, когда вы покупаете тур буквально перед вылетом, в этом году продажи значительно ниже, чем в прошлом году», — добавил он.По словам представителя группы DER Touristik CZ Яна Бездека, люди уже не покупают туры за несколько дней до отправления в такой степени, как раньше. Объем предложений last minute аналогичен прошлогоднему, сказал он. В группу входят туристические агентства Fischer и Exim Tours.