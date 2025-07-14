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Государство получит от аэропорта Праги дивиденды в размере двух миллиардов крон

Новости 420on
14 июля 2025
12:00
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В этом году дивиденды для государства составляют примерно 80 процентов прибыли пражского аэропорта, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В прошлом году этот показатель составлял 20 процентов.
Государство получит от аэропорта Праги две миллиарды крон в качестве дивидендов от прошлогодней прибыли. Это примерно 80 процентов прибыли, остальные 471,4 миллиона крон останутся аэропорту. Об этом сообщает Министерство финансов, которое представляет государство как основного акционера компании.

Дивиденды для государства таким образом значительно выше, чем первоначально предполагалось, сообщил сайт e15.cz, который обратил внимание на решение министерства.

«Размер дивидендов соответствует экономическому положению компании «Аэропорт Прага» и ее будущим инвестиционным планам», — заявила сайту e15.cz пресс-секретарь Министерства финансов Петра Водстрчилова.

В предыдущие годы аэропорт и министерство установили дивидендную политику, которая хотя и не была обязательной, но предполагала ежегодную выплату примерно 20 процентов от прибыли. Дело в том, что в ближайшие годы пражскому аэропорту потребуются средства на запланированные крупные инвестиции.

К числу крупнейших относятся, в частности, запланированная модернизация и расширение терминальных мощностей аэропорта примерно на 32 миллиарда крон. Цель инвестиций — увеличить пропускную способность крупнейшего отечественного аэропорта, в частности, за счет расширения обоих терминалов.

Деньги из дивидендов или прибыли государство также получает от других компаний, которые полностью или в большинстве принадлежат ему. В этом году Чешская Республика получит от энергетической компании ČEZ более 17,6 миллиарда крон, а от государственного предприятия Lesy ČR, согласно проекту распределения прибыли за прошлый год, в государственный бюджет поступит 4,12 миллиарда крон. От пивоварни Budějovický Budvar бюджет должен получить полмиллиарда крон, однако в прошлом году компания показала прибыль до налогообложения в размере 466 млн крон.

Компания Letiště Praha в прошлом году показала чистую прибыль более 2,47 миллиарда крон. По сравнению с 2023 годом она была на миллиард выше. Однако по сравнению с доковидным 2019 годом прошлогодний результат все еще был ниже примерно на полмиллиарда крон, тогда чистая прибыль компании составила три миллиарда крон.
Чехия аэропорт Прага
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