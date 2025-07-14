Государство получит от аэропорта Праги дивиденды в размере двух миллиардов крон

Новости 420on 14 июля 2025 12:00 485

В этом году дивиденды для государства составляют примерно 80 процентов прибыли пражского аэропорта, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В прошлом году этот показатель составлял 20 процентов.