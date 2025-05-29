Квартиры у моря за 1,5 миллиона крон. За эти деньги в Праге можно купить разве что гараж

Новости 420on 29 мая 2025 13:30 1873

Квартира у моря в Италии за 1,5 миллиона. Домик у норвежского фьорда за 2 миллиона, однокомнатная квартира в дубайской марине за 5,5 миллиона. Покупка загородной недвижимости за рубежом пользуется популярностью среди чехов, поскольку цены на недвижимость в Чехии не могут с ней конкурировать.