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Квартиры у моря за 1,5 миллиона крон. За эти деньги в Праге можно купить разве что гараж
29 мая 2025
13:30
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Квартира у моря в Италии за 1,5 миллиона. Домик у норвежского фьорда за 2 миллиона, однокомнатная квартира в дубайской марине за 5,5 миллиона. Покупка загородной недвижимости за рубежом пользуется популярностью среди чехов, поскольку цены на недвижимость в Чехии не могут с ней конкурировать.
Шесть лет назад Филип Молчан вместе с коллегами купил квартиру на островке недалеко от Задара. То, что стоимость квартиры выросла с 2 до 4 миллионов, является лишь второстепенной причиной его удовлетворенности.
Это было одно из лучших решений, считает соучредитель компании Good Sailors, которая помогает трудоустраивать людей с ограниченными возможностями.
«Мы компания, которая работает практически удаленно, поэтому нам пришла в голову идея, что это могло бы стать хорошим „филиалом“. Я оцениваю это исключительно положительно. Конечно, многие пугали нас, что будет много хлопот, что это будет стоить много денег, но большинство опасений не подтвердились», — говорит он в подкасте Ve vatě.
Зарубежная недвижимость пользуется популярностью у чехов. Интерес к ней возрос после вторжения России в Украину. Однако, по мнению эксперта по финансированию жилья Либора Остатека из Broker Trust и Golem Finance, это также связано с тем, что она дешевле, чем чешская. Контраст цен на некоторые объекты зарубежной недвижимости с ценами в Праге, Брно, а также в других региональных городах становится все более заметным.
Квартиры у моря и в горах «за гроши»
Например, отремонтированная квартира в итальянском Бриндизи в настоящее время продается за 1,7 миллиона крон. Она находится в историческом центре города, имеет три комнаты и площадь 57 квадратных метров. «За эту цену в Праге можно купить гараж. В сегменте рекреационной недвижимости — какую-нибудь дачку», — комментирует Либор Остатек.
Те, к кого есть 5,3 миллиона крон, может подумывать о роскошных апартаментах на итальянском озере Лаго-д’Изео, недалеко от Бергамо. К 48-метровой квартире прилегает просторная терраса с видом на озеро, собственный гараж, в комплексе есть бассейн. Для сравнения — за ту же цену в Праге обычно продаются однокомнатные квартиры.
При принятии решения, в какую недвижимость инвестировать, важно, хочет ли человек жить там часть года, как в случае с Молчаном, или же он намерен сдавать ее в аренду. Первый скорее купит объект вдали от толп туристов, второй же предпочтет квартиру на пляже или в центре города.
Расположение больше всего влияет на цену недвижимости, отмечает Филип Молчан, который теперь покупает дом на юге Греции. На этот раз он выбрал расстояние в два километра от моря.
«Недвижимость прямо у моря в Греции стоит 100 000 евро. Но достаточно быть в двух километрах от него, и цена начинается с 50 000 евро. Вначале у меня была мечта: домик, где открываешь окно и смотришь на море. Но когда видишь соседей, которые два раза в год все красят и меняют металлические решетки на перилах, то понимаешь, что это не выигрыш».
Романтичный деревенский дом в западной французской деревушке Пампли за 3,2 миллиона чешских крон удалено от всего. На машине из Чехии до него можно доехать за 14 часов, до крупных городов, куда летают самолеты, 150 километров, до моря тоже далеко. Но тем, кто любит французскую деревню, здесь понравится.
Сдать такую недвижимость в аренду может быть непросто. Низкая заполняемость в некоторых странах не окупается. «Если я оставляю недвижимость пустой, то правила очень строгие. Я имею в виду, например, Австрию, где концепция более или менее заставляет сдавать в аренду», — предупреждает Остатек.
Чехи привыкли к низким налогам на недвижимость, у нас даже отменили налог на передачу права собственности. Однако за рубежом размер налогов может удивить. Например, во Франции процент налогообложения зависит от стоимости недвижимости. Напротив, в Хорватии налоги пока относительно низкие, отмечает Филип Молчан.
«Мы были удивлены тем, насколько дешево здесь жить. На энергию, налоги и другие расходы у нас уходит до 30 000 крон в год, что нам кажется очень дешево. Но достаточно выбрать дом с бассейном, и вам понадобится кто-то, кто будет приезжать каждую неделю, чтобы ухаживать за ним, и расходы увеличатся в разы», — предупреждает он в подкасте.
Популярны также испанские побережья Коста-Бланка и Коста-дель-Соль, где, по словам Либора Остатека, цены на квартиры растут. Кроме того, чтобы улучшить доступность жилья, страна активно решает вопросы налогообложения.
Планируется ввести налог до 100% на недвижимость, которую будут покупать люди из стран, не входящих в ЕС, например из Великобритании. Другие меры коснутся всех поставщиков услуг краткосрочного проживания, таких как Air BnB, которые теперь должны будут платить такие же налоги, как и отели.
«Внимание, в некоторых странах высокая нотариальная пошлина. Передача недвижимости у нас обеспечивается кадастром, плюс механизмы хранения. Но в некоторых франкоязычных странах, а также в Англии, это делается через нотариуса. И эта пошлина там может составлять до 10%», — предупреждает Либор Остатек.
При покупке недвижимости в Дубае налоги не уплачиваются, однако их заменяют различные административные и регистрационные сборы. Чеха, привыкшего к суммам в районе 5 миллионов, цены в Дубае заинтересуют. Однокомнатные квартиры в районе Jumeira Village или прямо в дубайской Марине, роскошном районе города с небоскребами, можно приобрести за 5,5 миллиона крон.
Посредники рекламируют доходность около 7%, и в сезон, который в Дубае длится восемь месяцев, 80-процентную заполняемость апартаментов. Окупаемость инвестиций составляет менее 13 лет, как заявляют посредники. Либор Остатек рекомендует проверить заявленные цены. «Я бы полагался на твердые данные. Пусть субъект, который предлагает это, докажет, что это возможно. Пусть покажет старые договоры аренды, подтвердит историю аренды похожих апартаментов, которые сдаются по соседству».
Сегодня существует два варианта финансирования дома за границей. По-первых, можно взять классическую целевую ипотеку, которую в Чехии предлагают только ČSOB Hypoteční banka и Air Bank. Процентная ставка такая же, как и для недвижимости в Чехии, кредит выдается на 80% стоимости недвижимости, максимальный срок — 30 лет.
Второй вариант — так называемая американская ипотека. Это бесцелевой кредит с процентной ставкой, как правило, на полпроцента-процент выше. UniCredit Bank и Raiffeisenbank в настоящее время предлагают этот продукт по цене, примерно равной цене классической ипотеки.
Это было одно из лучших решений, считает соучредитель компании Good Sailors, которая помогает трудоустраивать людей с ограниченными возможностями.
«Мы компания, которая работает практически удаленно, поэтому нам пришла в голову идея, что это могло бы стать хорошим „филиалом“. Я оцениваю это исключительно положительно. Конечно, многие пугали нас, что будет много хлопот, что это будет стоить много денег, но большинство опасений не подтвердились», — говорит он в подкасте Ve vatě.
Зарубежная недвижимость пользуется популярностью у чехов. Интерес к ней возрос после вторжения России в Украину. Однако, по мнению эксперта по финансированию жилья Либора Остатека из Broker Trust и Golem Finance, это также связано с тем, что она дешевле, чем чешская. Контраст цен на некоторые объекты зарубежной недвижимости с ценами в Праге, Брно, а также в других региональных городах становится все более заметным.
Квартиры у моря и в горах «за гроши»
Например, отремонтированная квартира в итальянском Бриндизи в настоящее время продается за 1,7 миллиона крон. Она находится в историческом центре города, имеет три комнаты и площадь 57 квадратных метров. «За эту цену в Праге можно купить гараж. В сегменте рекреационной недвижимости — какую-нибудь дачку», — комментирует Либор Остатек.
Те, к кого есть 5,3 миллиона крон, может подумывать о роскошных апартаментах на итальянском озере Лаго-д’Изео, недалеко от Бергамо. К 48-метровой квартире прилегает просторная терраса с видом на озеро, собственный гараж, в комплексе есть бассейн. Для сравнения — за ту же цену в Праге обычно продаются однокомнатные квартиры.
При принятии решения, в какую недвижимость инвестировать, важно, хочет ли человек жить там часть года, как в случае с Молчаном, или же он намерен сдавать ее в аренду. Первый скорее купит объект вдали от толп туристов, второй же предпочтет квартиру на пляже или в центре города.
Расположение больше всего влияет на цену недвижимости, отмечает Филип Молчан, который теперь покупает дом на юге Греции. На этот раз он выбрал расстояние в два километра от моря.
«Недвижимость прямо у моря в Греции стоит 100 000 евро. Но достаточно быть в двух километрах от него, и цена начинается с 50 000 евро. Вначале у меня была мечта: домик, где открываешь окно и смотришь на море. Но когда видишь соседей, которые два раза в год все красят и меняют металлические решетки на перилах, то понимаешь, что это не выигрыш».
Романтичный деревенский дом в западной французской деревушке Пампли за 3,2 миллиона чешских крон удалено от всего. На машине из Чехии до него можно доехать за 14 часов, до крупных городов, куда летают самолеты, 150 километров, до моря тоже далеко. Но тем, кто любит французскую деревню, здесь понравится.
Сдать такую недвижимость в аренду может быть непросто. Низкая заполняемость в некоторых странах не окупается. «Если я оставляю недвижимость пустой, то правила очень строгие. Я имею в виду, например, Австрию, где концепция более или менее заставляет сдавать в аренду», — предупреждает Остатек.
Чехи привыкли к низким налогам на недвижимость, у нас даже отменили налог на передачу права собственности. Однако за рубежом размер налогов может удивить. Например, во Франции процент налогообложения зависит от стоимости недвижимости. Напротив, в Хорватии налоги пока относительно низкие, отмечает Филип Молчан.
«Мы были удивлены тем, насколько дешево здесь жить. На энергию, налоги и другие расходы у нас уходит до 30 000 крон в год, что нам кажется очень дешево. Но достаточно выбрать дом с бассейном, и вам понадобится кто-то, кто будет приезжать каждую неделю, чтобы ухаживать за ним, и расходы увеличатся в разы», — предупреждает он в подкасте.
Популярны также испанские побережья Коста-Бланка и Коста-дель-Соль, где, по словам Либора Остатека, цены на квартиры растут. Кроме того, чтобы улучшить доступность жилья, страна активно решает вопросы налогообложения.
Планируется ввести налог до 100% на недвижимость, которую будут покупать люди из стран, не входящих в ЕС, например из Великобритании. Другие меры коснутся всех поставщиков услуг краткосрочного проживания, таких как Air BnB, которые теперь должны будут платить такие же налоги, как и отели.
«Внимание, в некоторых странах высокая нотариальная пошлина. Передача недвижимости у нас обеспечивается кадастром, плюс механизмы хранения. Но в некоторых франкоязычных странах, а также в Англии, это делается через нотариуса. И эта пошлина там может составлять до 10%», — предупреждает Либор Остатек.
При покупке недвижимости в Дубае налоги не уплачиваются, однако их заменяют различные административные и регистрационные сборы. Чеха, привыкшего к суммам в районе 5 миллионов, цены в Дубае заинтересуют. Однокомнатные квартиры в районе Jumeira Village или прямо в дубайской Марине, роскошном районе города с небоскребами, можно приобрести за 5,5 миллиона крон.
Посредники рекламируют доходность около 7%, и в сезон, который в Дубае длится восемь месяцев, 80-процентную заполняемость апартаментов. Окупаемость инвестиций составляет менее 13 лет, как заявляют посредники. Либор Остатек рекомендует проверить заявленные цены. «Я бы полагался на твердые данные. Пусть субъект, который предлагает это, докажет, что это возможно. Пусть покажет старые договоры аренды, подтвердит историю аренды похожих апартаментов, которые сдаются по соседству».
Сегодня существует два варианта финансирования дома за границей. По-первых, можно взять классическую целевую ипотеку, которую в Чехии предлагают только ČSOB Hypoteční banka и Air Bank. Процентная ставка такая же, как и для недвижимости в Чехии, кредит выдается на 80% стоимости недвижимости, максимальный срок — 30 лет.
Второй вариант — так называемая американская ипотека. Это бесцелевой кредит с процентной ставкой, как правило, на полпроцента-процент выше. UniCredit Bank и Raiffeisenbank в настоящее время предлагают этот продукт по цене, примерно равной цене классической ипотеки.