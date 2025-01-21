Цена на кофе бьет рекорды, какао также дорожает

Пражское кафе с обжарочным цехом сейчас покупает кофе примерно в два раза дороже, чем год назад. Оно обжаривает около четырех тонн зерен в месяц, которые поставляет 110 предприятиям по всей стране. Им придется повысить закупочную цену. «Она вырастет на три-четыре кроны», — говорит Лукас Зугар, совладелец обжарочного цеха Dos Mundos.



В среднем чашка эспрессо или капучино в кафе с обжарочным цехом в Либереце скоро станет дороже на пять крон. «В прошлом году мы совершили немало важных поездок к нашим фермерам и заранее обеспечили большую часть производства. Однако нам все равно пришлось повысить цену на оставшуюся часть, примерно на 50 крон за 250 граммов», — рассказал совладелец обжарочного цеха Nordbeans и кафе DOK Liberec.



Какао тоже дорожает



В прошлом году цена на арабику, самый распространенный сорт кофе, на рынках постепенно росла. Резкий рост, который продолжается до сих пор, пришелся на осень. Робуста также продавалась дороже. Аналитики говорят, что это в основном связано с плохой погодой в таких странах, как Бразилия и Вьетнам, где выращивается большая часть мирового урожая.



«Даже если цены не будут расти дальше, мы должны ожидать роста до нескольких десятков процентов. В первую очередь это отразится на розничной сети», — прогнозирует аналитик XTB Иржи Тылечек.



Но потребители могут заплатить еще больше. По оценкам экспертов, цены на кофе на рынках продолжат расти.



В последние месяцы выросли цены не только на кофе, но и на какао. Люди также переплачивают за шоколадные изделия. «В начале года плитка стоила 139 крон, сейчас мы продаем ее за 145 крон», — говорит Мирек Лауш, владелец интернет-магазина Správnej krám.



По словам владельца, это не отбивает у покупателей этого магазина в пражском Вршовице желание покупать товары из какао. Как и в случае с кофе, аналитики ожидают, что в течение года покупатели увидят более высокие ценники на шоколадные изделия.



Цены на другие продукты питания также растут



Цены на некоторые другие продукты питания также растут. По данным Чешского статистического управления, в январе по сравнению с декабрем подорожали девять из 13 отслеживаемых товаров, причем больше всего — мука. Однако по сравнению с прошлым годом ее цена все еще на десять процентов ниже.



Из всех товаров, за которыми следят статистики, сыр Эдам подешевел за месяц, как и картофель. Килограмм яблок также стоит немного меньше. С другой стороны, цены на масло и яйца остаются очень высокими. Хотя по сравнению с прошлым месяцем они выросли незначительно, год назад ценники были на 37 процентов ниже.



По данным сетей супермаркетов, большинство людей покупают продукты, которые значительно дороже, только на распродажах. Клиентов также привлекают дополнительные скидки. Но они действуют только при наличии карты покупателя или мобильного приложения. Последнее — единственный способ получить доступ к большим скидкам в двух крупных сетях.