В прошлом году в Чехии закрылось рекордное количество компаний

«В прошлом году количество компаний, вышедших на рынок, увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2024 году было закрыто самое большое количество фирм за всю историю. Впрочем, по мере роста числа бизнесов можно ожидать и роста числа прекративших существование фирм. В среднем в прошлом году было учреждено 2 576, а общее число ежемесячно увеличивалось на 1 151», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.



В прошлом году на каждые десять исчезнувших фирм приходилось 18 новых, как и в 2023 г. В предыдущие годы число фирм росло быстрее. По словам Каменичковой, на замедление роста числа компаний в 2024 году повлияли низкие темпы экономического роста, высокие цены на энергоносители и рост стоимости рабочей силы, все еще слабый спрос со стороны домохозяйств и фирм, а также их склонность к сбережению средств.





Более половины новых предприятий в 2024 году находятся в Праге — 15 782. За ней следуют Южноморавский край с 3 708 компаниями и Моравскосилезский с 2 190. С другой стороны, наименьшее количество компаний, 380, было образовано в Карловарском крае. В Высочине насчитывалось 537 фирм, а в Либерецком крае — 573.



Прага также заняла первое место по числу ликвидированных предприятий, за ней следуют Южноморавский и Моравскосилезский края.



Наибольший вклад в рост числа фирм в прошлом году внесла строительная отрасль, в которой появилось 1 762 компании.





Половина фирм, исчезнувших в 2024-м году, проработали 16 лет и более, то есть начали свою деятельность до 2008 года. Пятая часть работала от 11 до 15 лет, а 22% исчезнувших компаний — от шести до десяти лет.