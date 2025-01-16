ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
В прошлом году в Чехии закрылось рекордное количество компаний
23 января 2025
18:00
265
В прошлом году в Чехии было основано 30 910 компаний, что на 1 934 больше, чем годом ранее, и является самым большим показателем с 2019 г. При этом было закрыто 17 099 компаний, что на 1 004 больше, чем годом ранее, следует из анализа, предоставленного Чешским кредитным бюро CRIF на основе данных портала «Информация о компаниях».
«В прошлом году количество компаний, вышедших на рынок, увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2024 году было закрыто самое большое количество фирм за всю историю. Впрочем, по мере роста числа бизнесов можно ожидать и роста числа прекративших существование фирм. В среднем в прошлом году было учреждено 2 576, а общее число ежемесячно увеличивалось на 1 151», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.
В прошлом году на каждые десять исчезнувших фирм приходилось 18 новых, как и в 2023 г. В предыдущие годы число фирм росло быстрее. По словам Каменичковой, на замедление роста числа компаний в 2024 году повлияли низкие темпы экономического роста, высокие цены на энергоносители и рост стоимости рабочей силы, все еще слабый спрос со стороны домохозяйств и фирм, а также их склонность к сбережению средств.
В прошлом году на каждые десять исчезнувших фирм приходилось 18 новых, как и в 2023 г. В предыдущие годы число фирм росло быстрее. По словам Каменичковой, на замедление роста числа компаний в 2024 году повлияли низкие темпы экономического роста, высокие цены на энергоносители и рост стоимости рабочей силы, все еще слабый спрос со стороны домохозяйств и фирм, а также их склонность к сбережению средств.
Более половины новых предприятий в 2024 году находятся в Праге — 15 782. За ней следуют Южноморавский край с 3 708 компаниями и Моравскосилезский с 2 190. С другой стороны, наименьшее количество компаний, 380, было образовано в Карловарском крае. В Высочине насчитывалось 537 фирм, а в Либерецком крае — 573.
Прага также заняла первое место по числу ликвидированных предприятий, за ней следуют Южноморавский и Моравскосилезский края.
Наибольший вклад в рост числа фирм в прошлом году внесла строительная отрасль, в которой появилось 1 762 компании.
Половина фирм, исчезнувших в 2024-м году, проработали 16 лет и более, то есть начали свою деятельность до 2008 года. Пятая часть работала от 11 до 15 лет, а 22% исчезнувших компаний — от шести до десяти лет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
22 ЯНВАРЯ 2025
471
14:00
22 ЯНВАРЯ 2025
443
10:00
22 ЯНВАРЯ 2025
5541
21:00
21 ЯНВАРЯ 2025
867
08:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1583
16:30
20 ЯНВАРЯ 2025
597
13:00
20 ЯНВАРЯ 2025
2438
09:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1014
09:00
19 ЯНВАРЯ 2025
1735
18:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1530
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
3604
19:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1530
15:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1324