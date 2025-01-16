Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В прошлом году в Чехии закрылось рекордное количество компаний

Новости и статьи
23 января 2025
18:00
265
В прошлом году в Чехии было основано 30 910 компаний, что на 1 934 больше, чем годом ранее, и является самым большим показателем с 2019 г. При этом было закрыто 17 099 компаний, что на 1 004 больше, чем годом ранее, следует из анализа, предоставленного Чешским кредитным бюро CRIF на основе данных портала «Информация о компаниях».
«В прошлом году количество компаний, вышедших на рынок, увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2024 году было закрыто самое большое количество фирм за всю историю. Впрочем, по мере роста числа бизнесов можно ожидать и роста числа прекративших существование фирм. В среднем в прошлом году было учреждено 2 576, а общее число ежемесячно увеличивалось на 1 151», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.

В прошлом году на каждые десять исчезнувших фирм приходилось 18 новых, как и в 2023 г. В предыдущие годы число фирм росло быстрее. По словам Каменичковой, на замедление роста числа компаний в 2024 году повлияли низкие темпы экономического роста, высокие цены на энергоносители и рост стоимости рабочей силы, все еще слабый спрос со стороны домохозяйств и фирм, а также их склонность к сбережению средств.

Более половины новых предприятий в 2024 году находятся в Праге — 15 782. За ней следуют Южноморавский край с 3 708 компаниями и Моравскосилезский с 2 190. С другой стороны, наименьшее количество компаний, 380, было образовано в Карловарском крае. В Высочине насчитывалось 537 фирм, а в Либерецком крае — 573.

Прага также заняла первое место по числу ликвидированных предприятий, за ней следуют Южноморавский и Моравскосилезский края.

Наибольший вклад в рост числа фирм в прошлом году внесла строительная отрасль, в которой появилось 1 762 компании. 

Половина фирм, исчезнувших в 2024-м году, проработали 16 лет и более, то есть начали свою деятельность до 2008 года. Пятая часть работала от 11 до 15 лет, а 22% исчезнувших компаний — от шести до десяти лет.
бизнес компании Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
23 ЯНВАРЯ 2025
844
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКИЙ СЛЕНГ. ПРОЙДИТЕ ТЕСТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ ЗНАКОМЫ СО СЛОВАРНЫМ ЗАПАСОМ ПОДРОСТКОВ
15:00
22 ЯНВАРЯ 2025
471
ЖИЗНЬ
ЗАРУБЕЖНЫЕ КАЗИНО ДЛЯ ЧЕШСКИХ ИГРОКОВ: ГДЕ ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО
14:00
22 ЯНВАРЯ 2025
443
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАВТРА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЫСТАВКИ ВУЗОВ В ПРАЖСКИХ ЛЕТНЯНАХ
10:00
22 ЯНВАРЯ 2025
5541
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С УВОЛЬНЕНИЙ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ В ЭТОМ ГОДУ
21:00
21 ЯНВАРЯ 2025
867
БИЗНЕС
ВСЛЕД ЗА PENNY, BILLA ТАКЖЕ НАЧАЛА СТРОИТЬ МАГАЗИНЫ ИЗ ДЕРЕВА
08:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1583
ЖИЗНЬ
МЕТРО И ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ: АДМИНИСТРАЦИЯ БРНО УТВЕРДИЛА НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДА
16:30
20 ЯНВАРЯ 2025
597
ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦШКОЛЫ ПРИНИМАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ. В РЯДЕ МЕСТ ТАКИХ ШКОЛ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО
13:00
20 ЯНВАРЯ 2025
2438
ЖИЗНЬ
ВОДА СТАНЕТ ДЕФИЦИТНЫМ ТОВАРОМ. МЫ ДОЛЖНЫ К ЭТОМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ, ГОВОРИТ ГЛАВА ПРАЖСКОГО ВОДОКАНАЛА
09:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1014
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ, ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИХ ЧИСЛО УДВОИЛОСЬ
09:00
19 ЯНВАРЯ 2025
1735
ЖИЗНЬ
ОБЕДЫ В РЕСТОРАНАХ СНОВА ПОДОРОЖАЛИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ РЕСТОРАНОВ БОРЮТСЯ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
18:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1530
ОБРАЗОВАНИЕ
«МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЫГРЫВАЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ», — КОММЕНТИРУЕТ АЛЕКС ШВАМБЕРК
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
3604
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ПОЧЕМУ ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ? СЛИШКОМ МНОГИЕ ИЗ НАС РАБОТАЮТ
10:00
17 ЯНВАРЯ 2025
3582
ЖИЗНЬ
АНДРЕЙ БАБИШ ХОЧЕТ ВВЕСТИ 100% НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ ИНОСТРАНЦАМИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС
19:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1530
ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ В ЛИБЕРЦЕ КИШАТ ЛЕГИОНЕЛЛАМИ. УНИВЕРСИТЕТ НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАКТЕРИЙ
15:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1324
ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖЕН, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ С ФАКУЛЬТЕТА В БРНО