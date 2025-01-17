«Одно потрясение за другим». Откровения девушки из Чехии о программе Erasmus

В рамках программы Erasmus, которой на национальном уровне управляет Дом международного сотрудничества, Каролина надеялась улучшить свой английский, познакомиться с иностранной культурой и завести новых друзей.



«Я также хотела понять разницу между жизнью за границей и здесь», — говорит молодая чешка, которая впервые побывала на Мальте сразу после окончания средней школы. Ее привлекло прежде всего то, что она будет жить у моря.



В течение трех месяцев она работала на ресепшене отеля, и поначалу ей было довольно сложно привыкнуть.



«Первые два дня были сущим адом, потому что я проводила на ногах по восемь часов подряд, я была совершенно измотана. Перед отъездом я также беспокоилась о том, что я пропущу дома. Но потом мне очень понравилось работать в отеле, и я даже не вспоминала о Чехии», — призналась Бенедиктова, добавив, что вскоре поняла, какой ценный опыт и незабываемые впечатления она увезет с собой.



Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что на Мальте она нашла свою любовь и регулярно возвращалась на архипелаг после окончания стажировки.



«Мы познакомились в самом начале моего пребывания здесь, и я сама была удивлена. Мальта стала моим вторым домом, потому что я проводила здесь довольно много времени. Там все мне знакомо и близко», — говорит чешка, которая также начала обретать уверенность в путешествиях благодаря своим отношениям на расстоянии.



Она быстро привыкла к норвежской роскоши

Обучение в вузе принесло с собой Erasmus в том виде, в котором его знает большинство людей, то есть как обучение за границей. В первую очередь девушка хотела поехать в Португалию, но, по ее словам, туда попадают только лучшие студенты.



«У меня таких баллов не было, поэтому в итоге я поехала в Норвегию, чему сначала была совсем не рада и даже плакала. Это было совершенно не то, о чем я думала; я ждала тепла, моря и прибоя, а вместо этого было холодно, холодно и еще раз холодно», — рассказывает Бенедиктова.



Ее также оттолкнуло от Норвегии отсутствие прямого сообщения с Мальтой.



«В то время я была очень привязана к ней, я провела там Рождество. Мне не нравилась идея быть оторванной на шесть месяцев», — добавила она.



Однако все начало кардинально меняться, как только она приехала в Осло, и, оглядываясь назад, Каролина вспоминает полгода, проведенные в Норвегии, как лучшее время в своей жизни.



«Мы приехали в начале января, поэтому было очень холодно, но все было красивым, современным и чистым. Я поехала в Лиллехаммер, где проходил весь мой Erasmus. Была в полном шоке от общежитий. Но я быстро привыкла к роскоши», — призналась она.



Несмотря на то, что Erasmus — это учебная программа, Бенедиктова говорит, что занятия в вузе часто отходят на второй план: участники приезжают в основном для культурного обмена, а не для получения образования. «Конечно, вы ходите в университет, но для большинства людей это не главное», — говорит чешка.



Благодаря своему расположению в Норвегии она побывала в соседних странах, а также в Исландии. Одним из главных преимуществ Erasmus студентка считает возможность познакомиться со средой, которая иначе была бы ей не по карману. Другое достоинство — принадлежность к группе.



«В Норвегии нас, иностранных студентов, было около 100 человек, и мы создали хорошее сообщество, где помогали друг другу. Я хотела перенести это чувство и в Чехию».



В поисках идеальной жизни

Весь опыт, накопленный Бенедиктовой за эти годы, обогатил ее во многих отношениях. Она узнала о специфике жизни за границей, посетила множество стран, выучила английский язык и решила продолжать набираться опыта, в том числе работать за границей. Так, прошлым летом она отправилась в отпуск в Хорватию, где проработала в супермаркете, а затем отправилась в самостоятельное путешествие по Балканам.