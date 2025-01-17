«Одно потрясение за другим». Откровения девушки из Чехии о программе Erasmus
25 января 2025
14:00
728
Познакомиться с жизнью за границей, расширить свой кругозор и приобрести ценный опыт. Такова цель программы Erasmus, которая позволяет молодым людям отправиться за границу на учебу или работу. Каролина Бенедиктова тоже воспользовалась этой возможностью и отправилась сначала на Мальту, а затем в Норвегию. Помимо того, что она нашла новых друзей, она также приобрела страсть к путешествиям и больше смелости, хотя вначале она пережила сильные эмоциональные потрясения. Бенедиктова рассказывает о том, что дал ей Erasmus в жизни.
В рамках программы Erasmus, которой на национальном уровне управляет Дом международного сотрудничества, Каролина надеялась улучшить свой английский, познакомиться с иностранной культурой и завести новых друзей.
«Я также хотела понять разницу между жизнью за границей и здесь», — говорит молодая чешка, которая впервые побывала на Мальте сразу после окончания средней школы. Ее привлекло прежде всего то, что она будет жить у моря.
В течение трех месяцев она работала на ресепшене отеля, и поначалу ей было довольно сложно привыкнуть.
«Первые два дня были сущим адом, потому что я проводила на ногах по восемь часов подряд, я была совершенно измотана. Перед отъездом я также беспокоилась о том, что я пропущу дома. Но потом мне очень понравилось работать в отеле, и я даже не вспоминала о Чехии», — призналась Бенедиктова, добавив, что вскоре поняла, какой ценный опыт и незабываемые впечатления она увезет с собой.
Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что на Мальте она нашла свою любовь и регулярно возвращалась на архипелаг после окончания стажировки.
«Мы познакомились в самом начале моего пребывания здесь, и я сама была удивлена. Мальта стала моим вторым домом, потому что я проводила здесь довольно много времени. Там все мне знакомо и близко», — говорит чешка, которая также начала обретать уверенность в путешествиях благодаря своим отношениям на расстоянии.
Она быстро привыкла к норвежской роскоши
Обучение в вузе принесло с собой Erasmus в том виде, в котором его знает большинство людей, то есть как обучение за границей. В первую очередь девушка хотела поехать в Португалию, но, по ее словам, туда попадают только лучшие студенты.
«У меня таких баллов не было, поэтому в итоге я поехала в Норвегию, чему сначала была совсем не рада и даже плакала. Это было совершенно не то, о чем я думала; я ждала тепла, моря и прибоя, а вместо этого было холодно, холодно и еще раз холодно», — рассказывает Бенедиктова.
Ее также оттолкнуло от Норвегии отсутствие прямого сообщения с Мальтой.
«В то время я была очень привязана к ней, я провела там Рождество. Мне не нравилась идея быть оторванной на шесть месяцев», — добавила она.
Однако все начало кардинально меняться, как только она приехала в Осло, и, оглядываясь назад, Каролина вспоминает полгода, проведенные в Норвегии, как лучшее время в своей жизни.
«Мы приехали в начале января, поэтому было очень холодно, но все было красивым, современным и чистым. Я поехала в Лиллехаммер, где проходил весь мой Erasmus. Была в полном шоке от общежитий. Но я быстро привыкла к роскоши», — призналась она.
Несмотря на то, что Erasmus — это учебная программа, Бенедиктова говорит, что занятия в вузе часто отходят на второй план: участники приезжают в основном для культурного обмена, а не для получения образования. «Конечно, вы ходите в университет, но для большинства людей это не главное», — говорит чешка.
Благодаря своему расположению в Норвегии она побывала в соседних странах, а также в Исландии. Одним из главных преимуществ Erasmus студентка считает возможность познакомиться со средой, которая иначе была бы ей не по карману. Другое достоинство — принадлежность к группе.
«В Норвегии нас, иностранных студентов, было около 100 человек, и мы создали хорошее сообщество, где помогали друг другу. Я хотела перенести это чувство и в Чехию».
В поисках идеальной жизни
Весь опыт, накопленный Бенедиктовой за эти годы, обогатил ее во многих отношениях. Она узнала о специфике жизни за границей, посетила множество стран, выучила английский язык и решила продолжать набираться опыта, в том числе работать за границей. Так, прошлым летом она отправилась в отпуск в Хорватию, где проработала в супермаркете, а затем отправилась в самостоятельное путешествие по Балканам.
«Я также хотела понять разницу между жизнью за границей и здесь», — говорит молодая чешка, которая впервые побывала на Мальте сразу после окончания средней школы. Ее привлекло прежде всего то, что она будет жить у моря.
В течение трех месяцев она работала на ресепшене отеля, и поначалу ей было довольно сложно привыкнуть.
«Первые два дня были сущим адом, потому что я проводила на ногах по восемь часов подряд, я была совершенно измотана. Перед отъездом я также беспокоилась о том, что я пропущу дома. Но потом мне очень понравилось работать в отеле, и я даже не вспоминала о Чехии», — призналась Бенедиктова, добавив, что вскоре поняла, какой ценный опыт и незабываемые впечатления она увезет с собой.
Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что на Мальте она нашла свою любовь и регулярно возвращалась на архипелаг после окончания стажировки.
«Мы познакомились в самом начале моего пребывания здесь, и я сама была удивлена. Мальта стала моим вторым домом, потому что я проводила здесь довольно много времени. Там все мне знакомо и близко», — говорит чешка, которая также начала обретать уверенность в путешествиях благодаря своим отношениям на расстоянии.
Она быстро привыкла к норвежской роскоши
Обучение в вузе принесло с собой Erasmus в том виде, в котором его знает большинство людей, то есть как обучение за границей. В первую очередь девушка хотела поехать в Португалию, но, по ее словам, туда попадают только лучшие студенты.
«У меня таких баллов не было, поэтому в итоге я поехала в Норвегию, чему сначала была совсем не рада и даже плакала. Это было совершенно не то, о чем я думала; я ждала тепла, моря и прибоя, а вместо этого было холодно, холодно и еще раз холодно», — рассказывает Бенедиктова.
Ее также оттолкнуло от Норвегии отсутствие прямого сообщения с Мальтой.
«В то время я была очень привязана к ней, я провела там Рождество. Мне не нравилась идея быть оторванной на шесть месяцев», — добавила она.
Однако все начало кардинально меняться, как только она приехала в Осло, и, оглядываясь назад, Каролина вспоминает полгода, проведенные в Норвегии, как лучшее время в своей жизни.
«Мы приехали в начале января, поэтому было очень холодно, но все было красивым, современным и чистым. Я поехала в Лиллехаммер, где проходил весь мой Erasmus. Была в полном шоке от общежитий. Но я быстро привыкла к роскоши», — призналась она.
Несмотря на то, что Erasmus — это учебная программа, Бенедиктова говорит, что занятия в вузе часто отходят на второй план: участники приезжают в основном для культурного обмена, а не для получения образования. «Конечно, вы ходите в университет, но для большинства людей это не главное», — говорит чешка.
Благодаря своему расположению в Норвегии она побывала в соседних странах, а также в Исландии. Одним из главных преимуществ Erasmus студентка считает возможность познакомиться со средой, которая иначе была бы ей не по карману. Другое достоинство — принадлежность к группе.
«В Норвегии нас, иностранных студентов, было около 100 человек, и мы создали хорошее сообщество, где помогали друг другу. Я хотела перенести это чувство и в Чехию».
В поисках идеальной жизни
Весь опыт, накопленный Бенедиктовой за эти годы, обогатил ее во многих отношениях. Она узнала о специфике жизни за границей, посетила множество стран, выучила английский язык и решила продолжать набираться опыта, в том числе работать за границей. Так, прошлым летом она отправилась в отпуск в Хорватию, где проработала в супермаркете, а затем отправилась в самостоятельное путешествие по Балканам.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
25 ЯНВАРЯ 2025
602
18:00
23 ЯНВАРЯ 2025
672
15:00
22 ЯНВАРЯ 2025
561
14:00
22 ЯНВАРЯ 2025
537
10:00
22 ЯНВАРЯ 2025
7132
21:00
21 ЯНВАРЯ 2025
981
08:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1641
16:30
20 ЯНВАРЯ 2025
662
13:00
20 ЯНВАРЯ 2025
2556
09:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1086
09:00
19 ЯНВАРЯ 2025
1780
18:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1597
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
3678