Метро и жилые кварталы: администрация Брно утвердила новый план развития города

Стратегический документ был одобрен членами городского совета во вторник.





«Мы подробно ознакомились с документом. Не должно быть никакой угрозы его отмены в судебном порядке», — заявил городской архитектор Ян Тесарек, чье бюро подготовило план территории.





План предусматривает новые трамвайные линии в ряде периферийных частей города, а также в центре. Они должны вести, например, к Камеху, где строительство начнется в следующем году, или от Странских скал к Лишне или Босоногу и к южным частям города (Пршизрженице, Гершпице).





Самые большие изменения в этом отношении коснутся железнодорожного вокзала, который примерно в 2035 году перенесут почти на километр к югу от нынешнего вокзала.





Вокруг планируемой станции в плане пока неясны дорожно-транспортное сообщение и точная форма южной части Большой городской кольцевой дороги. «Мы решим и доработаем соединение новой станции с дорожным кольцом. «Перевозчики продолжают рассчитывать, что будет здесь выгоднее: тоннель или эстакада», — пояснил архитектор.





По его словам, у новой станции с запланированным микрорайоном на 15 000 человек без выхода на кольцевую дорогу города возникнут большие проблемы. «Это необходимо. Развитие транспортной инфраструктуры в южной части города станет альфой и омегой всего проекта», — добавил он.





Ключевой документ по-прежнему предусматривает широко обсуждаемую подземную железную дорогу, хотя это вопрос десятилетий. Так называемый диаметр пути север-юг должен идти от нового железнодорожного вокзала и продолжаться под центром города, под улицами Шумавской и Градецкой, до станции Речковице.





Новые кварталы





Политики также обещают более четкое развитие новых кварталов для жилья. По оценкам подрядчиков, город может вырасти до 170 000 человек. «К площади строительства будет добавлено 400 000 квадратных метров, стоимость которых в текущих ценах составляет около 6 миллиардов крон», — сказал советник Петр Борецкий.





План дает возможность застроить более сотни заброшенных территорий, которые можно превратить, например, в квартиры, дома или офисы. «Территория бывшего завода в Збройовке, а также Шпиталка с обширными заброшенными месторождениями будет продолжать развиваться», — добавил Тесарек.





В нем подчеркивается концепция кварталов, где все необходимые услуги и инфраструктура доступны местным жителям в течение 15 минут. «Мы хотим создать территории, которые позволят сочетать использование, то есть зону, где вы можете жить, работать, там есть зелень и место для отдыха», — пояснил он.





Новый план определяет так называемые стабилизированные зоны, где текущую территорию не следует слишком сильно менять, и зоны изменений, где город будет максимально поддерживать строительство.





Документ также вводит карты размещения, для которых предусмотрены уточненные условия использования данных территорий. Функциональное использование поверхностей разделено на 18 типов. «Инвестор или проектировщик должен соответствовать этим картам, и отдельные проекты будут оцениваться соответственно», — уточнил советник по территориальному планированию.





Акцент на зелени





Представители оппозиции оценили, что в плане особое внимание уделяется озеленению. «Самые большие риски, которые мы видели в первоначально представленном плане, хотя бы частично смягчены. Это были, например, недостаточная защита зелени, низкие требования к территориям и решениям по озеленению проектируемых территорий», — сказала представитель оппозиции «Зеленых» Яна Драпалова.





Возражения против планируемого строительства на встрече высказали, например, жители брненских Маломержиц и Обржан, где на берегу реки Свитавы планируется построить большой жилой комплекс. «Этот проект лишь следует интересам застройщика, не решая реальных проблем местности», — пояснила одна из создателей петиции и советник Зузана Рожцова.





Некоторых местных жителей также беспокоит нарушение характера окрестностей Свитавы, где сейчас есть зелень. «На указанной территории можно было бы создать парк для отдыха и релаксации», — пояснила Рожцова.



Представители этой области не намерены менять план. «Мы — город строительства, и у нас нет причин препятствовать строительству в этом месте. Место имеет хорошее транспортное и техническое сообщение, находится рядом с зоной отдыха и выполняет все необходимые функции для строительства устойчивого города», — добавил Боржецкий.





Двадцать два года подготовки





Брно потребовалось 22 года, чтобы подготовить стратегический документ. В 2002 году представители одобрили выбор подрядчика. «Это самый обсуждаемый план в истории города», — сказал советник Борецкий.





«Я думаю, что два дополнительных года, которые мы дали региональному плану, были полезными», — сказала мэр Маркета Ванькова (ODS). По ее словам, жители Брно получат качественный документ для развития города, даже если не удалось удовлетворить всех.