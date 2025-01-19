Десятки миллиардов «грязных» российских денег текут через Чехию. Минюст не успевает подготовить закон

Правительство поручило министру Павлу Блажеку (ODS) представить законопроект к концу 2024 года, но Блажек хочет внести его в правительство в октябре 2025 года, в то время как парламентские выборы должны состояться во второй половине сентября.



«То, что закон не будет принят вовремя, — большая ошибка. Мы находимся в ситуации, когда имеем дело с влиянием недемократических режимов и отмыванием денег в Чехии», — заявил Лукаш Краус, юрист и координатор инициативы Resilient Czech Republic, которая направлена на укрепление безопасности Чешской Республики. Он напомнил, что, по данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, только в 2020 и 2021 годах через Чехию было отмыто 100 миллиардов крон.



Предполагалось, что закон позволит отслеживать такие финансовые операции при наличии существенных признаков того, что активы являются незаконными. «Например, нестандартные движения по счету или неясное происхождение денег. Тогда владельцу счета придется доказывать происхождение денег и избавляться от подозрений», — пояснил Краус. Сегодня власти часто замораживают подозрительные миллиарды, но, поскольку происхождение преступной деятельности не доказано, им приходится снова пускать их в оборот.



Министерство оправдывается тем, что оно должно было дождаться окончательной редакции европейской директивы, которую должен выполнять закон. Однако об этом было объявлено еще 24 апреля, и министерство не соблюдает сроки, установленные правительством или самим министром.



«Правительство поручает министру юстиции разработать и представить в правительство до 31 декабря 2024 года законопроект, регулирующий криминальный вариант выкачивания незаконно приобретенных активов, описанный в анализе», — говорится в постановлении правительства, датированном уже 23 августа 2023 года.



Нынешний состав Палаты депутатов больше не будет заниматься этим законом



Однако план законодательной работы предусматривает, что закон поступит на стол правительства в октябре этого года. В сентябре прошлого года сам министр Блажек заявил: «В октябре я отправлю законопроект о так называемых поточных счетах для общественного обсуждения». Однако и этого пока не произошло.



«Проект еще не отправлен на межведомственную процедуру комментариев, но мы предполагаем, что это произойдет в относительно скором времени», — сказала пресс-секретарь министерства Маркета Послушна.



«Сроки, установленные законодательными правилами правительства и регламентом палаты, не позволяют пока принять предложение», — добавила пресс-секретарь. Поскольку парламентские выборы состоятся в сентябре, будущее законопроекта остается неопределенным. Депутат от ANO и бывший министр юстиции Хелена Валкова не захотела комментировать законопроект, поскольку у нее еще не было возможности детально изучить его.



Адвокат Краус привел в качестве примера миллиардера Михаила Гуцериева. Он включен в европейский санкционный список; контролируемый им нефтеперерабатывающий завод отправил три четверти миллиарда крон недавно созданной чешской компании, большая часть которых затем поступила на счета компании на Британских Виргинских островах.



Власти задержали деньги чешской компании, но, поскольку не смогли доказать их криминальное происхождение, были вынуждены выпустить их снова. По поводу отмытых денег Краус сказал: «Они попадают в налоговые гавани и не поддающиеся отслеживанию структуры. Затем они могут быть использованы для финансирования организованной преступности или военных действий в Украине».