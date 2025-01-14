Вслед за Penny, Billa также начала строить магазины из дерева

На первый взгляд он похож на своих предшественников, однако внутри отличается. В конце прошлого года сеть супермаркетов Billa открыла свой магазин во Вракове в окрестностях Годонина. Его внутренняя часть сделана из дерева. Внутри есть и ряд других экологичных элементов.



Только за последний год компания Billa открыла в Чехии 14 новых точек, но та, что во Вракове — единственная в своем роде. Конструкция супермаркета выполнена из деревянных панелей CLT. Таким образом, сердцевина здания выполнена из дерева, что видно и изнутри. Снаружи магазин отделан классической фактурной штукатуркой, что экономически более выгодно.



Это первое деревянное строение компании Billа не только в Чехии, но и во всей Центральной и Восточной Европе.



«Мы впервые открываем магазин из экологически чистой древесины в Чехии. Я верю, что наш опыт с реализацией этого здания поможет в строительстве других подобных экологичных точек Billa в остальных местах Чешской Республики, а также в других странах Центральной и Восточной Европы», — сказал Марек Долежал, генеральный директор Billa Czech Republic.



Магазин экологичен не только в плане строительства. Он оснащен полом с подогревом, который использует остаточное тепло от холодильников и морозильных камер. Это в сочетании с деревянной конструкцией обеспечивает необходимую температуру при минимальных затратах. Также имеется управляемое светодиодное освещение, которое можно регулировать по яркости. Для смыва в туалетах используется дождевая вода, а в здании также установлена фотоэлектрическая станция. Покупатели могут рассчитывать на цифровые ценники, которые экономят бумагу, а в этом году будет добавлено зарядное устройство для электромобилей.



«Мы использовали применяемые нами технологии для развития и модернизации сети в соответствии с возможностями конкретных торговых точек, что позволило снизить их потребность в энергии и уменьшить углеродный след», — утверждает Андреас Ютербок, главный операционный директор Billa Czech Republic.





Торговая площадь составляет почти 1 300 квадратных метров, а торговый зал — 933 метра. Проект также включал в себя строительство парковки, преобразование главной дороги и прилегающих территорий, строительство нового тротуара до автобусной остановки и еще одного здания для другого арендатора.