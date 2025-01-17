Хищение денег с адвокатского счета эскроу. Конституционный суд решал, кто в таком случае будет владельцем квартиры

Дело поступило на рассмотрение судей, которые решали сложный вопрос: Кто на самом деле владеет квартирой? Продавцу, который не получил денег, или покупателю, который заплатил, но деньги исчезли?



Судебные органы решили, что покупатель имеет право на квартиру, но продавец должен потребовать деньги от адвоката. Конституционный суд также поддержал это решение и на днях опубликовал свое постановление в онлайн-базе данных.



Дело касалось покупки квартиры за 5,3 млн крон в 2022 г. Покупатель передал деньги на хранение адвокату Хане Суковой. В тот же день адвокат в нарушение договора перевела деньги на другой счет, а оттуда отправила их на другой счет.



Через несколько дней адвокат оказалась под стражей и была отстранена от юридической практики, а Земельный кадастр начал заниматься регистрацией по инициативе покупателя.



В этот момент продавец отказался от договора, но Земельный кадастр зарегистрировал покупателя как нового владельца.



По сообщениям СМИ, Сукова сейчас находится под стражей, и полиция подозревает ее в обмане десятков клиентов на сумму до 150 миллионов чешских крон.



Началась судебная тяжба за квартиру, в ходе которой судебные органы объявили, что покупатель является законным владельцем. «Она не нарушила никаких договорных условий, выполнила свои обязательства надлежащим образом и в оговоренный срок в пункте оплаты. Продавец не мог отказаться от договора в тот момент, когда обязательство уже было исполнено надлежащим образом», — заявили суды, сообщив первоначальной владелице квартиры, что она должна добиваться получения денег через адвоката.



Покупатель не виноват



Продавец попыталась исправить ситуацию, обратившись в Конституционный суд. Однако, по мнению коллегии, докладчиком которой была судья Вероника Кржестьянова, судебные органы приняли правильное решение.



«При нормальных обстоятельствах адвокат выплатил бы деньги из законного депозита продавца. В результате действий адвоката, за которые она привлечена к ответственности, продавец оказалась в ситуации, когда у нее нет ни квартиры, ни денег. Однако в этом нет вины покупателя», — говорится в решении.



«Вывод судов о том, что обязательство по договору купли-продажи было погашено исполнением и что последующий отказ продавца от договора уже не имел никаких правовых последствий, а регистрация права собственности покупателя в земельной книге является законной, не содержит элементов произвола и будет обоснован с конституционной точки зрения», — добавила Кржестьянова.