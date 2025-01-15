Завтра последний день выставки вузов в пражских Летнянах

В этом году на ярмарке также будет представлен стенд ČVUT.



Выставка открыта cегодня до 16:00, а в четверг ворота PVA Expo закроются в 15:00. У школьников будет выбор из более чем 7500 направлений обучения. На лекциях вузов-участников заинтересованные лица могут узнать больше о правилах приема и условиях обучения. В это же время можно будет встретиться со студентами и выпускниками различных школ.



В рамках сопутствующей программы посетители смогут опробовать технологические новинки, роботов и провести эксперименты.



Не определившимся с выбором школьникам помогут центр тестирования и консультационная служба. Например, они могут пройти тест, который поможет им определить, к какому направлению они относятся: экономике, гуманитарным наукам, технологиям, науке или искусству. На основе полученных результатов команда консультантов может порекомендовать вам подходящий вуз, факультет или программу обучения. Также здесь есть консультационный центр для учеников, заинтересованных в обучении за границей.



Факультет биомедицинского менеджмента измерит зрение желающим или покажет человеческое тело в виртуальной реальности. Также подготовлены различные дополнительные мероприятия, в том числе популярная стена для росписи.



Те, кто интересуется химией или экономикой и думает о поступлении в университет, могут встретиться с представителями Университета химических технологий (VŠCHT) в Праге. От студентов и сотрудников они узнают о том, что можно изучать в университете, чем могут заниматься выпускники, а также о радостях и подводных камнях самой учебы.





Среди участников выставки — Технологический университет Брно, Университет Палацкого в Оломоуце, Университет Остравы, Университет Пардубице и многие другие.





На ярмарке представлены вузы из Чехии, Дании, Италии, Словакии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты, Бельгии, Австрии, Литвы, Испании, Польши и Украины.



По словам организаторов, школьники, зарегистрировавшиеся онлайн, имеют право на скидку на входной билет.