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Завтра последний день выставки вузов в пражских Летнянах

Новости и статьи
22 января 2025
14:00
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До 23 января включительно в выставочном комплексе в пражских Летнянах проходит ярмарка высшего и последующего образования Gaudeamus. На ней представлено более трехсот университетов, колледжей и других учебных заведений из страны и из-за рубежа.
В этом году на ярмарке также будет представлен стенд ČVUT. 

Выставка открыта cегодня до 16:00, а в четверг ворота PVA Expo закроются в 15:00. У школьников будет выбор из более чем 7500 направлений обучения. На лекциях вузов-участников заинтересованные лица могут узнать больше о правилах приема и условиях обучения. В это же время можно будет встретиться со студентами и выпускниками различных школ.

В рамках сопутствующей программы посетители смогут опробовать технологические новинки, роботов и провести эксперименты.

Не определившимся с выбором школьникам помогут центр тестирования и консультационная служба. Например, они могут пройти тест, который поможет им определить, к какому направлению они относятся: экономике, гуманитарным наукам, технологиям, науке или искусству. На основе полученных результатов команда консультантов может порекомендовать вам подходящий вуз, факультет или программу обучения. Также здесь есть консультационный центр для учеников, заинтересованных в обучении за границей.

Факультет биомедицинского менеджмента измерит зрение желающим или покажет человеческое тело в виртуальной реальности. Также подготовлены различные дополнительные мероприятия, в том числе популярная стена для росписи. 

Те, кто интересуется химией или экономикой и думает о поступлении в университет, могут встретиться с представителями Университета химических технологий (VŠCHT) в Праге. От студентов и сотрудников они узнают о том, что можно изучать в университете, чем могут заниматься выпускники, а также о радостях и подводных камнях самой учебы.

Среди участников выставки — Технологический университет Брно, Университет Палацкого в Оломоуце, Университет Остравы, Университет Пардубице и многие другие. 

На ярмарке представлены вузы из Чехии, Дании, Италии, Словакии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты, Бельгии, Австрии, Литвы, Испании, Польши и Украины.

По словам организаторов, школьники, зарегистрировавшиеся онлайн, имеют право на скидку на входной билет.
образование Министерство образования
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