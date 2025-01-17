Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Андрей Бабиш в случае победы на выборах пообещал отменить закон lex Ukraine

Новости 420on
25 января 2025
16:00
605
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это высказывание бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина как нельзя лучше характеризует неловкий театр, разыгравшийся в среду в нашем Сенате во время голосования по новому преступлению — несанкционированной деятельности в интересах иностранной власти, пишет председатель движения ANO Андрей Бабиш в комментарии для MF DNES и iDNES.cz.
Этот скандальный закон, пролоббированный правительством Фиаловой, по своему содержанию ничем не отличается от коммунистического «подрыва республики». Поэтому он должен быть отменен как можно скорее.

Хотя сенаторы любят ставить себя на место блюстителей конституционности, в данном случае они потерпели полное фиаско из-за незнания процедур утверждения. Не одобрив и не отклонив так называемый закон lex Ukraine 7 и в то же время не поддержав ни одного из дополнений (одно из которых как раз касалось деятельности в интересах иностранной державы), они закрыли путь для возвращения всего закона в Палату депутатов. Таким образом, закон попадает прямо на стол президенту и нет никаких оснований полагать, что он наложит вето на эту норму.

Тем не менее этот закон очень опасен и может открыть путь к систематическому преследованию неудобных взглядов в нашей стране. Он предусматривает, что за одно лишь намерение угрожать или нанести вред конституционному строю, суверенитету или безопасности Чешской Республики человек может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Это будет не только классический шпионаж, но и распространение дезинформации или отображение процессов принятия решений в государственном управлении, например, того, что делает правительство, будет наказуемо. Кроме того, закон будет распространяться и на международную организацию, интересы которой наше государство обязалось защищать, а это вполне может быть Европейский союз.

Новый закон является проблематичным по трем основным причинам. Во-первых, как уже отмечал Верховный суд, его формулировки очень расплывчаты и неконкретны. Никто не знает, будут ли предъявлены обвинения за разговоры в социальных сетях, критику правительства или Брюсселя, призывы к прекращению войны в Украине, критику «зеленой» политики ЕС и т. д. Только полиция и судебная система могут ограничить фантазию.

Во-вторых, введение уголовной ответственности за простое намерение — это то, что практикуется в тоталитарных полицейских государствах, а не в демократических обществах. Скандально, что закон может привести к слежке, подслушиванию и даже суду над людьми (гражданами, журналистами, активистами, политиками) за их мнение под предлогом «профилактики». И в-третьих, у нас уже достаточно законов для наказания за опасные антигосударственные действия, такие как шпионаж, саботаж, измена или подрыв республики.

Этот новый закон представляет собой самую серьезную атаку на свободу слова с ноября 1989 года. Показательно, что этот ящик Пандоры несвободы был открыт правительством, которое постоянно трубит на весь мир о своей «демократичности». Тем самым оно уличило себя в лицемерии и показало, что его слова о демократии — пустая и лживая банальность, которую оно использует для одурачивания тех немногих лоялистов, которые все еще его поддерживают.

Если этот позорный закон будет принят, я могу пообещать две вещи от имени движения ANO. Мы оспорим его перед выборами в Конституционном суде, и если мы войдем в правительство, он будет одним из первых законов, которые мы немедленно отменим в рамках чистки после ухода правительства Фиалы.
Андрей Бабиш законы Украина Парламент ЧР правительство Сенат ЧР Чехия беженцы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
25 ЯНВАРЯ 2025
728
ОБРАЗОВАНИЕ
«ОДНО ПОТРЯСЕНИЕ ЗА ДРУГИМ». ОТКРОВЕНИЯ ДЕВУШКИ ИЗ ЧЕХИИ О ПРОГРАММЕ ERASMUS
18:00
23 ЯНВАРЯ 2025
672
БИЗНЕС
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧЕХИИ ЗАКРЫЛОСЬ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ
15:00
23 ЯНВАРЯ 2025
1824
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКИЙ СЛЕНГ. ПРОЙДИТЕ ТЕСТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ ЗНАКОМЫ СО СЛОВАРНЫМ ЗАПАСОМ ПОДРОСТКОВ
15:00
22 ЯНВАРЯ 2025
561
ЖИЗНЬ
ЗАРУБЕЖНЫЕ КАЗИНО ДЛЯ ЧЕШСКИХ ИГРОКОВ: ГДЕ ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО
14:00
22 ЯНВАРЯ 2025
537
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАВТРА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЫСТАВКИ ВУЗОВ В ПРАЖСКИХ ЛЕТНЯНАХ
10:00
22 ЯНВАРЯ 2025
7132
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С УВОЛЬНЕНИЙ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ В ЭТОМ ГОДУ
21:00
21 ЯНВАРЯ 2025
981
БИЗНЕС
ВСЛЕД ЗА PENNY, BILLA ТАКЖЕ НАЧАЛА СТРОИТЬ МАГАЗИНЫ ИЗ ДЕРЕВА
08:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1641
ЖИЗНЬ
МЕТРО И ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ: АДМИНИСТРАЦИЯ БРНО УТВЕРДИЛА НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДА
16:30
20 ЯНВАРЯ 2025
662
ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦШКОЛЫ ПРИНИМАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ. В РЯДЕ МЕСТ ТАКИХ ШКОЛ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО
13:00
20 ЯНВАРЯ 2025
2556
ЖИЗНЬ
ВОДА СТАНЕТ ДЕФИЦИТНЫМ ТОВАРОМ. МЫ ДОЛЖНЫ К ЭТОМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ, ГОВОРИТ ГЛАВА ПРАЖСКОГО ВОДОКАНАЛА
09:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1086
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ, ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИХ ЧИСЛО УДВОИЛОСЬ
09:00
19 ЯНВАРЯ 2025
1780
ЖИЗНЬ
ОБЕДЫ В РЕСТОРАНАХ СНОВА ПОДОРОЖАЛИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ РЕСТОРАНОВ БОРЮТСЯ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
18:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1597
ОБРАЗОВАНИЕ
«МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЫГРЫВАЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ», — КОММЕНТИРУЕТ АЛЕКС ШВАМБЕРК
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
3678
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ПОЧЕМУ ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ? СЛИШКОМ МНОГИЕ ИЗ НАС РАБОТАЮТ
10:00
17 ЯНВАРЯ 2025
3739
ЖИЗНЬ
АНДРЕЙ БАБИШ ХОЧЕТ ВВЕСТИ 100% НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ ИНОСТРАНЦАМИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС