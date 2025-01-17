Андрей Бабиш в случае победы на выборах пообещал отменить закон lex Ukraine

Этот скандальный закон, пролоббированный правительством Фиаловой, по своему содержанию ничем не отличается от коммунистического «подрыва республики». Поэтому он должен быть отменен как можно скорее.



Хотя сенаторы любят ставить себя на место блюстителей конституционности, в данном случае они потерпели полное фиаско из-за незнания процедур утверждения. Не одобрив и не отклонив так называемый закон lex Ukraine 7 и в то же время не поддержав ни одного из дополнений (одно из которых как раз касалось деятельности в интересах иностранной державы), они закрыли путь для возвращения всего закона в Палату депутатов. Таким образом, закон попадает прямо на стол президенту и нет никаких оснований полагать, что он наложит вето на эту норму.



Тем не менее этот закон очень опасен и может открыть путь к систематическому преследованию неудобных взглядов в нашей стране. Он предусматривает, что за одно лишь намерение угрожать или нанести вред конституционному строю, суверенитету или безопасности Чешской Республики человек может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Это будет не только классический шпионаж, но и распространение дезинформации или отображение процессов принятия решений в государственном управлении, например, того, что делает правительство, будет наказуемо. Кроме того, закон будет распространяться и на международную организацию, интересы которой наше государство обязалось защищать, а это вполне может быть Европейский союз.



Новый закон является проблематичным по трем основным причинам. Во-первых, как уже отмечал Верховный суд, его формулировки очень расплывчаты и неконкретны. Никто не знает, будут ли предъявлены обвинения за разговоры в социальных сетях, критику правительства или Брюсселя, призывы к прекращению войны в Украине, критику «зеленой» политики ЕС и т. д. Только полиция и судебная система могут ограничить фантазию.



Во-вторых, введение уголовной ответственности за простое намерение — это то, что практикуется в тоталитарных полицейских государствах, а не в демократических обществах. Скандально, что закон может привести к слежке, подслушиванию и даже суду над людьми (гражданами, журналистами, активистами, политиками) за их мнение под предлогом «профилактики». И в-третьих, у нас уже достаточно законов для наказания за опасные антигосударственные действия, такие как шпионаж, саботаж, измена или подрыв республики.



Этот новый закон представляет собой самую серьезную атаку на свободу слова с ноября 1989 года. Показательно, что этот ящик Пандоры несвободы был открыт правительством, которое постоянно трубит на весь мир о своей «демократичности». Тем самым оно уличило себя в лицемерии и показало, что его слова о демократии — пустая и лживая банальность, которую оно использует для одурачивания тех немногих лоялистов, которые все еще его поддерживают.



Если этот позорный закон будет принят, я могу пообещать две вещи от имени движения ANO. Мы оспорим его перед выборами в Конституционном суде, и если мы войдем в правительство, он будет одним из первых законов, которые мы немедленно отменим в рамках чистки после ухода правительства Фиалы.