Чешский сленг. Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знакомы со словарным запасом подростков

Язык — живой организм, и если вы не будете уделять ему внимание, то вскоре не поймете, о чем говорят ваши дети. Но мы бросаем вам спасательный круг. Посмотрите на некоторые вопросы, которые мы составили из лексикона современных 15-летних подростков — смеси чешского, английского, языка информационных технологий и безграничного подросткового воображения.



1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?

Он хочет ее поцеловать.

Он хочет ей изменить.

Он хочет украсть у нее кусочек перекуса.



2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?

Что он не пришел на урок, потому что волновался из-за теста по математике.

Что он сдал тест на отлично.

Что он потерял домашнее задание по математике.



3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?

Богатый отец.

Рыжие волосы.

Харизма.



4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?

Неразборчиво говорит.

Позиционирует себя как крутой.

Ездит в школу из Оломоуца.



5. «NPC» — это звание, которое относится к:

Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.

Жадный человек.

Человек, который чрезмерно озабочен своей внешностью.



6. Термин «ick» означает:

Что-то сладкое.

Что-то волнующее.

Что-то неприятное.



7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:

Хорошую еду.

Пережаренную еду.

Пересоленную еду.



8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:

Не играй с этим предметом, а то поранишься.

Не выпендривайся.

Не прогуливай.



9. Кто такой «bestie»?

Лучший друг.

Самый страшный предатель.

Самый умный ученик в классе.



А вот и правильные ответы:



1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?

Он хочет ее поцеловать.



2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?

Что он сдал тест на отлично.



3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?

Харизма.



4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?

Позиционирует себя как крутой.



5. «NPC» — это звание, которое относится к:

Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.



6. Термин «ick» означает:

Что-то неприятное.



7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:

Хорошую еду.



8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:

Не выпендривайся.



9. Кто такой «bestie»?

Лучший друг.





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