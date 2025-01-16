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Чешский сленг. Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знакомы со словарным запасом подростков

Новости и статьи
23 января 2025
15:00
845
Проверьте, насколько хорошо вы понимаете современных детей.
Язык — живой организм, и если вы не будете уделять ему внимание, то вскоре не поймете, о чем говорят ваши дети. Но мы бросаем вам спасательный круг. Посмотрите на некоторые вопросы, которые мы составили из лексикона современных 15-летних подростков — смеси чешского, английского, языка информационных технологий и безграничного подросткового воображения.

1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?
  • Он хочет ее поцеловать.
  • Он хочет ей изменить.
  • Он хочет украсть у нее кусочек перекуса.

2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?
  • Что он не пришел на урок, потому что волновался из-за теста по математике.
  • Что он сдал тест на отлично.
  • Что он потерял домашнее задание по математике.

3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?
  • Богатый отец.
  • Рыжие волосы.
  • Харизма.

4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?
  • Неразборчиво говорит.
  • Позиционирует себя как крутой.
  • Ездит в школу из Оломоуца.

5. «NPC» — это звание, которое относится к:
  • Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.
  • Жадный человек.
  • Человек, который чрезмерно озабочен своей внешностью.

6. Термин «ick» означает:
  • Что-то сладкое.
  • Что-то волнующее.
  • Что-то неприятное.

7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:
  • Хорошую еду.
  • Пережаренную еду.
  • Пересоленную еду.

8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:
  • Не играй с этим предметом, а то поранишься.
  • Не выпендривайся.
  • Не прогуливай.

9. Кто такой «bestie»?
  • Лучший друг.
  • Самый страшный предатель.
  • Самый умный ученик в классе.

А вот и правильные ответы:

1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?
  • Он хочет ее поцеловать.

2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?
  • Что он сдал тест на отлично.

3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?
  • Харизма.

4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?
  • Позиционирует себя как крутой.

5. «NPC» — это звание, которое относится к:
  • Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.

6. Термин «ick» означает:
  • Что-то неприятное.

7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:
  • Хорошую еду.

8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:
  • Не выпендривайся.

9. Кто такой «bestie»?
  • Лучший друг.


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чешский язык образование
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