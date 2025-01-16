Чешский сленг. Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знакомы со словарным запасом подростков
23 января 2025
15:00
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Проверьте, насколько хорошо вы понимаете современных детей.
Язык — живой организм, и если вы не будете уделять ему внимание, то вскоре не поймете, о чем говорят ваши дети. Но мы бросаем вам спасательный круг. Посмотрите на некоторые вопросы, которые мы составили из лексикона современных 15-летних подростков — смеси чешского, английского, языка информационных технологий и безграничного подросткового воображения.
1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?
1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?
- Он хочет ее поцеловать.
- Он хочет ей изменить.
- Он хочет украсть у нее кусочек перекуса.
2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?
- Что он не пришел на урок, потому что волновался из-за теста по математике.
- Что он сдал тест на отлично.
- Что он потерял домашнее задание по математике.
3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?
- Богатый отец.
- Рыжие волосы.
- Харизма.
4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?
- Неразборчиво говорит.
- Позиционирует себя как крутой.
- Ездит в школу из Оломоуца.
5. «NPC» — это звание, которое относится к:
- Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.
- Жадный человек.
- Человек, который чрезмерно озабочен своей внешностью.
6. Термин «ick» означает:
- Что-то сладкое.
- Что-то волнующее.
- Что-то неприятное.
7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:
- Хорошую еду.
- Пережаренную еду.
- Пересоленную еду.
8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:
- Не играй с этим предметом, а то поранишься.
- Не выпендривайся.
- Не прогуливай.
9. Кто такой «bestie»?
- Лучший друг.
- Самый страшный предатель.
- Самый умный ученик в классе.
А вот и правильные ответы:
1. Что имеет в виду школьник, который хочет «vykousnout» свою одноклассницу?
- Он хочет ее поцеловать.
2. Когда одноклассник говорит, что он «zandal» контрольную по математике, что он имеет в виду?
- Что он сдал тест на отлично.
3. Когда у человека есть «rizz», что именно у него есть?
- Харизма.
4. Классный руководитель — «sigma». Что же он или она делает?
- Позиционирует себя как крутой.
5. «NPC» — это звание, которое относится к:
- Неважному человеку, который не думает своей головой, а позволяет другим руководить им.
6. Термин «ick» означает:
- Что-то неприятное.
7. Когда в школьной столовой «chálka», значит повара приготовили:
- Хорошую еду.
8. Попробуйте определить правильное значение команды «Neflexi!»:
- Не выпендривайся.
9. Кто такой «bestie»?
- Лучший друг.
Ну что, вы довольны результатом?
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