Решено. Корейская KHNP построит блок «Дукованы» за сотни миллиардов крон

По оценкам аналитиков, стоимость одного энергоблока составляет от 250 до 400 миллиардов крон.





Согласно более ранним заявлениям представителей обеих компаний, чешские компании разделят около 65% от общей стоимости тендера.





Ряд компаний подписали меморандумы или договоры о будущих контрактах с обоими участниками тендера, поэтому было ясно, что они будут участвовать в строительстве независимо от того, кто из претендентов победит.





Так, например, поступила компания Škoda JS из Пльзеня, которая ожидает заказов на сумму порядка нескольких миллиардов крон, в зависимости от уровня участия в тендере. Группа Sigma также будет участвовать в поставке насосов на сумму свыше сотен миллионов крон, а пржибрамский ZAT поставит части систем управления для первичного и вторичного контуров завода на несколько сотен миллионов крон.

Тендер был объявлен компанией ČEZ через ее дочернюю компанию Elektrárna Dukovany II в марте 2022 года, в нем приняли участие EDF, KHNP и североамериканская Westinghouse. Компании представили свои первоначальные предложения осенью 2022 года. В мае прошлого года ČEZ предложила им улучшить и представить окончательные предложения. Компании представили их в конце октября 2022 года. Наряду с этим участники тендера также представили необязывающие предложения по трем другим реакторам.

В начале этого года, изучив заявки, правительство предложило EDF и KHNP представить обязательные предложения на строительство до четырех новых реакторов, по два на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Причиной этого стало то, что необязывающие предложения показали, что строительство большего количества блоков обойдется на четверть дешевле для каждого реактора.





С другой стороны, компания не пригласила Westinghouse, которая, по словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN), не представила обязательного предложения даже по одному из блоков АЭС «Дукованы».



ČEZ должна подписать контракт с победителем тендера в следующем году. Начало строительства запланировано на 2029 год, а ввод блока в опытную эксплуатацию — на 2036 год.



