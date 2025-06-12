Население Чехии в первом квартале сократилось на 32 600 человек — до 10,88 миллиона

Новости 420on 12 июня 2025 12:00 435

В первом квартале этого года население Чешской Республики сократилось примерно на 32 600 человек до чуть менее 10,88 миллиона. Умерло больше людей, чем родилось. Отрицательный результат показала и внешняя миграция — из страны выехало больше людей, чем приехало в Чехию, в обоих случаях преобладали граждане Украины.