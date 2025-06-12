Население Чехии в первом квартале сократилось на 32 600 человек — до 10,88 миллиона
12 июня 2025
12:00
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В первом квартале этого года население Чешской Республики сократилось примерно на 32 600 человек до чуть менее 10,88 миллиона. Умерло больше людей, чем родилось. Отрицательный результат показала и внешняя миграция — из страны выехало больше людей, чем приехало в Чехию, в обоих случаях преобладали граждане Украины.
Об этом сегодня сообщил Чешское статистическое управление (ЧСУ). Число умерших в годовом исчислении немного выросло, а рожденных детей и заключенных браков было меньше, чем за тот же период прошлого года. Число разводов существенно не изменилось.
С 1 января по 31 марта этого года, по данным статистиков, население Чехии сократилось до 10 876 875 человек.
«За первые три месяца этого года население Чехии сократилось на 32,6 тысячи человек, аналогично первому кварталу 2024 года. В результате превышения числа умерших над числом родившихся население сократилось на 12,6 тысячи человек, а отрицательный баланс миграции — еще на 20,1 тысячи», — сообщила Михаэла Немецкова из отдела демографической статистики ЧСУ.
За первый квартал 2025 года в Чехии родилось 18 100 детей, что на 14% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Статистики отмечают, что снижение рождаемости продолжается четвертый год подряд. Чаще всего рожали женщины, родившиеся в 1993–1996 годах. Почти половина детей, а именно 48,1%, родились вне брака.
За первые три месяца этого года в Чехии умерло 30 600 человек, что на 3% больше, чем за тот же период 2024 года. По данным ЧСУ, по сравнению с прошлым годом умерло больше людей во всех пятилетних возрастных группах старше 70 лет.
В первом квартале этого года заключили брак 3 000 пар, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Число браков снижается третий год подряд. Большинство женихов были в возрасте от 30 до 34 лет, невесты чаще всего были в возрасте от 25 до 29 лет. За первые три месяца было расторгнуто 4 900 браков, что на 2% меньше, чем в том же периоде прошлого года. «Наиболее частыми были разводы после пяти, шести и двух лет брака, что соответствует более высокому числу браков, заключенных в 2019, 2018 и 2022 годах», — сообщил ЧСУ. Три пятых разведенных супружеских пар имели по крайней мере одного общего несовершеннолетнего ребенка.
В первом квартале из Чехии выехали примерно 46 300 человек, что на 6 100 меньше, чем в том же периоде прошлого года. За тот же период въехали около 26 200 человек, что на 2 400 меньше, чем в прошлом году. В обоих направлениях преобладали граждане Украины, которым Чехия предоставляет временную защиту из-за российской агрессии.
«Как и в первом квартале 2024 года, сокращение населения за счет миграции было вызвано большим количеством лиц, у которых истек срок пребывания в Чехии. В большинстве случаев речь шла о лицах, у которых в конце марта истек срок предоставленной международной защиты», — добавило статистическое управление.
С 1 января по 31 марта этого года, по данным статистиков, население Чехии сократилось до 10 876 875 человек.
«За первые три месяца этого года население Чехии сократилось на 32,6 тысячи человек, аналогично первому кварталу 2024 года. В результате превышения числа умерших над числом родившихся население сократилось на 12,6 тысячи человек, а отрицательный баланс миграции — еще на 20,1 тысячи», — сообщила Михаэла Немецкова из отдела демографической статистики ЧСУ.
За первый квартал 2025 года в Чехии родилось 18 100 детей, что на 14% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Статистики отмечают, что снижение рождаемости продолжается четвертый год подряд. Чаще всего рожали женщины, родившиеся в 1993–1996 годах. Почти половина детей, а именно 48,1%, родились вне брака.
За первые три месяца этого года в Чехии умерло 30 600 человек, что на 3% больше, чем за тот же период 2024 года. По данным ЧСУ, по сравнению с прошлым годом умерло больше людей во всех пятилетних возрастных группах старше 70 лет.
В первом квартале этого года заключили брак 3 000 пар, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Число браков снижается третий год подряд. Большинство женихов были в возрасте от 30 до 34 лет, невесты чаще всего были в возрасте от 25 до 29 лет. За первые три месяца было расторгнуто 4 900 браков, что на 2% меньше, чем в том же периоде прошлого года. «Наиболее частыми были разводы после пяти, шести и двух лет брака, что соответствует более высокому числу браков, заключенных в 2019, 2018 и 2022 годах», — сообщил ЧСУ. Три пятых разведенных супружеских пар имели по крайней мере одного общего несовершеннолетнего ребенка.
В первом квартале из Чехии выехали примерно 46 300 человек, что на 6 100 меньше, чем в том же периоде прошлого года. За тот же период въехали около 26 200 человек, что на 2 400 меньше, чем в прошлом году. В обоих направлениях преобладали граждане Украины, которым Чехия предоставляет временную защиту из-за российской агрессии.
«Как и в первом квартале 2024 года, сокращение населения за счет миграции было вызвано большим количеством лиц, у которых истек срок пребывания в Чехии. В большинстве случаев речь шла о лицах, у которых в конце марта истек срок предоставленной международной защиты», — добавило статистическое управление.