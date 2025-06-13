Словацкая политика возвращается в прошлое, которое мы давно оставили позади, считает политолог
13 июня 2025
19:30
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В правительственной коалиции усиливаются нападки на принципы либеральной демократии — например, председатель SNS Андрей Данко утверждает, что именно либеральная демократия наносит ущерб Словакии. По мнению политолога Радослава Штефанчика, недоверие между политиками, хаотичное законодательство и слабая оппозиция создают условия, в которых Словакия может вернуться к авторитарным практикам. Глава словацкого правительства Роберт Фицо считает, что Европейский союз должен задуматься о структуре демократии.
— В Узбекистане он заявил, что мы могли бы вдохновиться такими странами, как Китай или Вьетнам, и утверждает, что у нас слишком много политических партий. Что вы об этом думаете?
— Если Роберт Фицо хочет следовать китайской модели, он должен упомянуть и то, что в Китае коррупция иногда наказывается смертной казнью. Если он говорит А, то должен говорить и Б. Вопрос в том, на сколько меньше членов правительственных партий было бы у нас, если бы у нас была китайская система. Если Фицо хочет такой системы, он должен перейти в оппозицию и попытаться выиграть выборы с этой темой. Я думаю, что большинство жителей Словакии, которые ценят наследие 17 ноября, отправили бы его с этим предложением к черту. Это очень опасно, и за его словами нужно внимательно следить. Я думаю, не должен ли генеральный прокурор принять меры, потому что пропаганда недемократических режимов является проблематичной, даже если она пока не запрещена законом. Если в прошлом генеральный прокурор хотел запретить партию из-за недемократических высказываний, возможно, пришло время начать этот процесс и в отношении партии «Смер».
— Но подобных высказываний больше. Например, Андрей Данко в теледебатах сказал, что либеральная демократия вредит Словакии. Что происходит в правительственной коалиции, что там преобладают такие мнения?
— Это пугает. Вопрос в том, различает ли Андрей Данко вообще либерализм и либеральную демократию. Можно не соглашаться с идеологией либерализма, но либеральная демократия основана на разделении власти, защите прав меньшинств, справедливости, равенстве и свободе выборов. Если Данко не уважает принципы либеральной демократии, то есть режима, который мы строим с 1989 года, он находится на одном уровне с Робертом Фицо. Нужно задуматься, нужны ли нам вообще такие политические партии.
— Как вы оцениваете текущее состояние правительственной коалиции?
— Она похожа на жука, который катит перед собой шарик, но при этом отступает назад. Похожая ситуация наблюдается и в словацкой политике — правительство отталкивает проблему от себя, но в то же время возвращается в прошлое, которое мы уже давно отвергли. Состояние коалиции с самого начала не изменилось. Между политиками царит высокий уровень недоверия, их объединяет только сильное стремление к власти, которое препятствует досрочным выборам, если они сами этого не хотят.
— А текущее состояние парламента?
— В парламенте тоже происходят интересные вещи. Раз уж мы критикуем, то должны упомянуть и оппозицию. Например, голосование по санкциям было результатом плохой политики некоторых оппозиционных партий. Иногда они ведут себя стадно и голосуют бездумно. Вопрос в том, действительно ли эти перепалки в парламенте представляют собой альтернативу, которую оппозиционные политики обещают своим избирателям.
— На прошлой неделе парламент одобрил резолюцию против российских санкций, в том числе благодаря тому, что оппозиции не удалась обструкция. Как на вас подействовали ее аргументы, например, Прогрессивной Словакии, которая выступила с объяснениями только через несколько часов?
— Было бы гениально, если бы будущие лидеры умели признавать свои ошибки, особенно если они представляют себя как альтернативу нынешней грубой политике. Но если они хотят возложить вину на одну депутатку, это проявление отчаяния и, возможно, даже высокомерия. Ошибка была не в одной женщине, а во всей плохо подготовленной обструкции. Если бы оппозиционные депутаты остались в зале и проголосовали, предложение не прошло бы. Лицемерно искать вину в одном человеке.
— Как вы думаете, это удивило правительственную коалицию?
— Я предполагаю, что некоторых людей из окружения Роберта Фицо это могло удивить, потому что план был другой.
— Как вы видите отношение правительства к парламенту? Например, я занималась вопросом присутствия священников в больницах, и было трудно выяснить, как этот закон попал в парламент. Обычно депутат представляет законопроект по просьбе министра?
— Законодательный процесс в Словакии сложен. Если обходятся без процедуры рассмотрения замечаний, это свидетельствует о том, что они сами понимают, что этот проект плох. То, как они поступили, по-моему, скандально. Конституция четко гласит, что Словацкая Республика не привязана ни к какой идеологии или религии. Допускать священнослужителей в больницы, особенно в детские отделения, очень проблематично.
Я не могу себе представить, как больницы обеспечат безопасность пациентов. К тому же в Словакии много религий, поэтому в больницы могут приходить представители разных церквей и заниматься проповедью. Существующая система, при которой пациент может запросить духовную помощь, на мой взгляд, была достаточной.
— Какого дальнейшего развития событий в политике вы ожидаете?
— Боюсь, что мы будем постоянно возвращаться назад. Премьер-министр Фицо уже предложил ограничить деятельность общественных организаций, СМИ и оппозиции. В коалиции постоянно возникают новые проблемы — например, не назначен генеральный директор Национального банка, потому что одна партия хочет одного кандидата, а другая — другого, причем один из них является неокончательно осужденным (Петер Кажимир, глава Национального банка, который был неокончательно осужден за коррупцию и обжаловал это решение, прим. ред.). Настало время задаться вопросом, имеет ли человек, виновность которого была установлена судом, право занимать государственную должность.
— Если Роберт Фицо хочет следовать китайской модели, он должен упомянуть и то, что в Китае коррупция иногда наказывается смертной казнью. Если он говорит А, то должен говорить и Б. Вопрос в том, на сколько меньше членов правительственных партий было бы у нас, если бы у нас была китайская система. Если Фицо хочет такой системы, он должен перейти в оппозицию и попытаться выиграть выборы с этой темой. Я думаю, что большинство жителей Словакии, которые ценят наследие 17 ноября, отправили бы его с этим предложением к черту. Это очень опасно, и за его словами нужно внимательно следить. Я думаю, не должен ли генеральный прокурор принять меры, потому что пропаганда недемократических режимов является проблематичной, даже если она пока не запрещена законом. Если в прошлом генеральный прокурор хотел запретить партию из-за недемократических высказываний, возможно, пришло время начать этот процесс и в отношении партии «Смер».
— Но подобных высказываний больше. Например, Андрей Данко в теледебатах сказал, что либеральная демократия вредит Словакии. Что происходит в правительственной коалиции, что там преобладают такие мнения?
— Это пугает. Вопрос в том, различает ли Андрей Данко вообще либерализм и либеральную демократию. Можно не соглашаться с идеологией либерализма, но либеральная демократия основана на разделении власти, защите прав меньшинств, справедливости, равенстве и свободе выборов. Если Данко не уважает принципы либеральной демократии, то есть режима, который мы строим с 1989 года, он находится на одном уровне с Робертом Фицо. Нужно задуматься, нужны ли нам вообще такие политические партии.
— Как вы оцениваете текущее состояние правительственной коалиции?
— Она похожа на жука, который катит перед собой шарик, но при этом отступает назад. Похожая ситуация наблюдается и в словацкой политике — правительство отталкивает проблему от себя, но в то же время возвращается в прошлое, которое мы уже давно отвергли. Состояние коалиции с самого начала не изменилось. Между политиками царит высокий уровень недоверия, их объединяет только сильное стремление к власти, которое препятствует досрочным выборам, если они сами этого не хотят.
— А текущее состояние парламента?
— В парламенте тоже происходят интересные вещи. Раз уж мы критикуем, то должны упомянуть и оппозицию. Например, голосование по санкциям было результатом плохой политики некоторых оппозиционных партий. Иногда они ведут себя стадно и голосуют бездумно. Вопрос в том, действительно ли эти перепалки в парламенте представляют собой альтернативу, которую оппозиционные политики обещают своим избирателям.
— На прошлой неделе парламент одобрил резолюцию против российских санкций, в том числе благодаря тому, что оппозиции не удалась обструкция. Как на вас подействовали ее аргументы, например, Прогрессивной Словакии, которая выступила с объяснениями только через несколько часов?
— Было бы гениально, если бы будущие лидеры умели признавать свои ошибки, особенно если они представляют себя как альтернативу нынешней грубой политике. Но если они хотят возложить вину на одну депутатку, это проявление отчаяния и, возможно, даже высокомерия. Ошибка была не в одной женщине, а во всей плохо подготовленной обструкции. Если бы оппозиционные депутаты остались в зале и проголосовали, предложение не прошло бы. Лицемерно искать вину в одном человеке.
— Как вы думаете, это удивило правительственную коалицию?
— Я предполагаю, что некоторых людей из окружения Роберта Фицо это могло удивить, потому что план был другой.
— Как вы видите отношение правительства к парламенту? Например, я занималась вопросом присутствия священников в больницах, и было трудно выяснить, как этот закон попал в парламент. Обычно депутат представляет законопроект по просьбе министра?
— Законодательный процесс в Словакии сложен. Если обходятся без процедуры рассмотрения замечаний, это свидетельствует о том, что они сами понимают, что этот проект плох. То, как они поступили, по-моему, скандально. Конституция четко гласит, что Словацкая Республика не привязана ни к какой идеологии или религии. Допускать священнослужителей в больницы, особенно в детские отделения, очень проблематично.
Я не могу себе представить, как больницы обеспечат безопасность пациентов. К тому же в Словакии много религий, поэтому в больницы могут приходить представители разных церквей и заниматься проповедью. Существующая система, при которой пациент может запросить духовную помощь, на мой взгляд, была достаточной.
— Какого дальнейшего развития событий в политике вы ожидаете?
— Боюсь, что мы будем постоянно возвращаться назад. Премьер-министр Фицо уже предложил ограничить деятельность общественных организаций, СМИ и оппозиции. В коалиции постоянно возникают новые проблемы — например, не назначен генеральный директор Национального банка, потому что одна партия хочет одного кандидата, а другая — другого, причем один из них является неокончательно осужденным (Петер Кажимир, глава Национального банка, который был неокончательно осужден за коррупцию и обжаловал это решение, прим. ред.). Настало время задаться вопросом, имеет ли человек, виновность которого была установлена судом, право занимать государственную должность.
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