Словацкая политика возвращается в прошлое, которое мы давно оставили позади, считает политолог

Новости и статьи 13 июня 2025 19:30 287

В правительственной коалиции усиливаются нападки на принципы либеральной демократии — например, председатель SNS Андрей Данко утверждает, что именно либеральная демократия наносит ущерб Словакии. По мнению политолога Радослава Штефанчика, недоверие между политиками, хаотичное законодательство и слабая оппозиция создают условия, в которых Словакия может вернуться к авторитарным практикам. Глава словацкого правительства Роберт Фицо считает, что Европейский союз должен задуматься о структуре демократии.