ЕС отмечает 40-летие Шенгенского соглашения и обещает усилить свободу передвижения и безопасность

Новости 420on 13 июня 2025 08:00 147

По случаю 40-летия подписания Шенгенского соглашения страны-члены ЕС обязались укрепить функционирование шенгенской зоны без внутренних границ. В совместной декларации они подчеркнули, что восстановление контроля на внутренних границах Европейского союза должно оставаться крайней мерой. Чехию на торжествах в люксембургском городе Шенген представлял министр внутренних дел Вит Ракушан.