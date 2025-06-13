ЕС отмечает 40-летие Шенгенского соглашения и обещает усилить свободу передвижения и безопасность
13 июня 2025
08:00
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По случаю 40-летия подписания Шенгенского соглашения страны-члены ЕС обязались укрепить функционирование шенгенской зоны без внутренних границ. В совместной декларации они подчеркнули, что восстановление контроля на внутренних границах Европейского союза должно оставаться крайней мерой. Чехию на торжествах в люксембургском городе Шенген представлял министр внутренних дел Вит Ракушан.
По случаю годовщины подписания договора министры ЕС согласовали совместную Шенгенскую декларацию. В трехстраничном документе подчеркивается важность Шенгенского пространства и перечисляются приоритетные задачи государств-членов на будущее. Речь идет, в частности, об инвестициях в инновации и новые технологии, соответствующем финансировании, а также об эффективной визовой политике, управлении границами и сотрудничестве с третьими странами в области возвращения неудачных просителей убежища в Европейский союз. В документе также говорится о совместном и скоординированном решении проблем, с которыми сталкивается Шенген.
«Мы остаемся непоколебимы в своем стремлении защищать основные принципы Шенгенского пространства, такие как свободное передвижение, безопасность и взаимное доверие, и тем самым обеспечить, чтобы Шенген и в ближайшие десятилетия служил европейским гражданам», — говорится в Шенгенской декларации. Согласно декларации, Европейский союз в настоящее время сталкивается со сложными угрозами, среди которых иностранное вмешательство, инструментализация миграции и другие гибридные действия. Учитывая, что преступники все чаще используют новые технологии, ЕС должен совместно решать текущие и будущие угрозы с помощью усовершенствованных инструментов, добавляется в документе.
«Мы будем защищать неограниченное свободное передвижение людей, которое является ядром нашей шенгенской политики, путем обеспечения того, чтобы восстановление контроля на внутренних границах оставалось крайней мерой», — обязались министры ЕС. В торжествах также приняли участие вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
Документ также подчеркивает, что именно ЕС, а не контрабандисты и торговцы людьми, должен решать, кто может въезжать в Европу. Согласно декларации, именно защита внешних границ ЕС способствует безопасности всего Шенгенского пространства.
Шенгенские соглашения о свободном передвижении лиц, вступившие в силу 30 лет назад, 26 марта 1995 года, создают пространство без внутренних пограничных контролей, в котором его жители могут свободно передвигаться, а страны-члены сотрудничают в вопросах внутренних дел и юстиции. Общие государственные границы стран-членов можно пересекать в любом месте, за исключением национальных ограничений (например, национальных парков или охраняемых природных территорий). Первое соглашение было подписано Бельгией, Люксембургом, Германией, Францией и Нидерландами 14 июня 1985 года в люксембургском Шенгене.
Однако в последние годы несколько стран вновь ввели контроль на внутренних границах. Например, Германия с 2015 года контролирует свою границу с Австрией из-за миграции, а в октябре 2023 года начались проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией. В сентябре прошлого года были усилены меры охраны границ с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией. В начале мая новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт даже объявил о дальнейшем ужесточении режима.
До начала миграционного кризиса в 2015 году пограничный контроль в Шенгенской зоне в основном ограничивался краткосрочными мероприятиями, такими как политические саммиты или спортивные соревнования. По данным Европейской комиссии, в настоящее время контроль в той или иной степени осуществляется в 12 странах Шенгенской зоны.
Чехия вошла в Шенгенскую зону в декабре 2007 года. В ее состав входят 29 стран — 25 государств ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Членами Шенгенской зоны из ЕС не являются Кипр и Ирландия, которые участвуют в Шенгенской зоне частично, но при этом проводят пограничный контроль.
«Мы остаемся непоколебимы в своем стремлении защищать основные принципы Шенгенского пространства, такие как свободное передвижение, безопасность и взаимное доверие, и тем самым обеспечить, чтобы Шенген и в ближайшие десятилетия служил европейским гражданам», — говорится в Шенгенской декларации. Согласно декларации, Европейский союз в настоящее время сталкивается со сложными угрозами, среди которых иностранное вмешательство, инструментализация миграции и другие гибридные действия. Учитывая, что преступники все чаще используют новые технологии, ЕС должен совместно решать текущие и будущие угрозы с помощью усовершенствованных инструментов, добавляется в документе.
«Мы будем защищать неограниченное свободное передвижение людей, которое является ядром нашей шенгенской политики, путем обеспечения того, чтобы восстановление контроля на внутренних границах оставалось крайней мерой», — обязались министры ЕС. В торжествах также приняли участие вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
Документ также подчеркивает, что именно ЕС, а не контрабандисты и торговцы людьми, должен решать, кто может въезжать в Европу. Согласно декларации, именно защита внешних границ ЕС способствует безопасности всего Шенгенского пространства.
Шенгенские соглашения о свободном передвижении лиц, вступившие в силу 30 лет назад, 26 марта 1995 года, создают пространство без внутренних пограничных контролей, в котором его жители могут свободно передвигаться, а страны-члены сотрудничают в вопросах внутренних дел и юстиции. Общие государственные границы стран-членов можно пересекать в любом месте, за исключением национальных ограничений (например, национальных парков или охраняемых природных территорий). Первое соглашение было подписано Бельгией, Люксембургом, Германией, Францией и Нидерландами 14 июня 1985 года в люксембургском Шенгене.
Однако в последние годы несколько стран вновь ввели контроль на внутренних границах. Например, Германия с 2015 года контролирует свою границу с Австрией из-за миграции, а в октябре 2023 года начались проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией. В сентябре прошлого года были усилены меры охраны границ с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией. В начале мая новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт даже объявил о дальнейшем ужесточении режима.
До начала миграционного кризиса в 2015 году пограничный контроль в Шенгенской зоне в основном ограничивался краткосрочными мероприятиями, такими как политические саммиты или спортивные соревнования. По данным Европейской комиссии, в настоящее время контроль в той или иной степени осуществляется в 12 странах Шенгенской зоны.
Чехия вошла в Шенгенскую зону в декабре 2007 года. В ее состав входят 29 стран — 25 государств ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Членами Шенгенской зоны из ЕС не являются Кипр и Ирландия, которые участвуют в Шенгенской зоне частично, но при этом проводят пограничный контроль.
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