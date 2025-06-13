ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В прошлом году рекордное количество иностранцев получили немецкое гражданство. Многие из них — россияне

Новости 420on
13 июня 2025
09:30
712
В прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному числу людей, а именно 292 тысячам. Чаще всего гражданство получали сирийцы, сообщило Федеральное статистическое управление. Однако данные приносят большой сюрприз. Среди пяти наиболее представленных национальностей, получивших немецкое гражданство, есть русские. В прошлом году немецкое гражданство получили 12 980 россиян, что на 551 процент больше, чем в предыдущем году.
В 2023 году немецкое гражданство получили 1995 россиян, в прошлом году — 12 980 человек (+551 %). Средняя продолжительность пребывания в стране до получения немецкого гражданства у россиян составила 14,5 года (годом ранее — 14,4 года).

«Значительному росту числа случаев предоставления немецкого гражданства гражданам России способствовало не столько сокращение срока проживания, сколько возможность сохранить предыдущее гражданство», — сообщило статистическое ведомство.

Данные показывают, что с 2011 года число россиян, проживающих в Германии, увеличилось более чем на 33 процента. Тогда в ФРГ проживало 177 тысяч человек, в прошлом году их было 235 тысяч, и с долей 2,2 процента они стали девятой по величине группой среди иностранного населения.

Иммиграция россиян в Германию значительно возросла из-за войны в Украине. В 2022 году Федеральное статистическое управление зарегистрировало в общей сложности 31 520 прибытий из России в Германию. В следующем году это число снова немного снизилось, но все еще оставалось значительно выше уровня 2021 года.
Более сильная миграция россиян в Германию в 90-е годы была вызвана распадом Советского Союза и связанной с ним экономической и политической нестабильностью.

В этом году были побиты рекорды по выдаче немецкого гражданства, поскольку с 27 июня прошлого года действует новый закон, облегчающий иностранцам получение немецкого гражданства. Согласно новым правилам, иностранец, постоянно проживающий в Германии, может подать заявление на получение гражданства уже через пять лет, а ранее это было возможно через восемь лет.

Если иностранцы хорошо интегрировались, то по этой норме они могут получить гражданство уже через три года. Прошлогодняя реформа также ввела возможность двойного гражданства. Иностранцы, получившие немецкое гражданство, теперь не обязаны отказываться от своего прежнего.

Новый кабинет во главе с Фридрихом Мерцем (CDU) хочет снова ужесточить условия получения немецкого гражданства и решительно настроен отменить вариант «ускоренного гражданства», напоминает газета Handelsblatt.
Германия гражданство Россия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
13 ИЮНЯ 2025
235
КУЛЬТУРА
МАЙКЛ ДУГЛАС ПРИЕДЕТ НА КИНОФЕСТИВАЛЬ В КАРЛОВЫ ВАРЫ. ОН ПРЕДСТАВИТ ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ ФИЛЬМА «ПРОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
10:30
13 ИЮНЯ 2025
593
ОБЩЕСТВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛ ЧУЖОЕ АВТО В СТАТЬЮ РАСХОДОВ ФИРМЫ. ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЕМУ ГРОЗИТ ДО ТРЕХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
08:00
13 ИЮНЯ 2025
530
ОБЩЕСТВО
ЕС ОТМЕЧАЕТ 40-ЛЕТИЕ ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ И ОБЕЩАЕТ УСИЛИТЬ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
14:00
12 ИЮНЯ 2025
1070
ОБЩЕСТВО
ВРАЧИ В ЧЕХИИ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ
13:00
12 ИЮНЯ 2025
1849
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЙ ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ БЕЗДЕТНЫМ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ НОЧЬЮ
12:00
12 ИЮНЯ 2025
1209
ОБЩЕСТВО
НАСЕЛЕНИЕ ЧЕХИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 32 600 ЧЕЛОВЕК — ДО 10,88 МИЛЛИОНА
10:30
12 ИЮНЯ 2025
2386
ОБЩЕСТВО
16-ЛЕТНИЙ ИНОСТРАНЕЦ РАСПЛАЧИВАЛСЯ В БАРЕ В ЧЕХИИ КИНОШНЫМИ ДОЛЛАРАМИ
09:30
12 ИЮНЯ 2025
3887
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ И ЕС РЕШАЮТ БУДУЩЕЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ. ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ ГОТОВЫ И К ПЕРЕМИРИЮ
08:00
12 ИЮНЯ 2025
1625
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ЧЕХИИ ОТКЛОНИЛ СЛОВЕСНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1-ГО И 2-ГО КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
19:30
11 ИЮНЯ 2025
1787
ПОЛИТИКА
В УЗБЕКИСТАНЕ ФИЦО ПОСТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ И ВОСХВАЛЯЛ ДИКТАТУРУ
18:00
11 ИЮНЯ 2025
1902
ОБЩЕСТВО
EUROSTAR РАСШИРЯЕТ МАРШРУТЫ ПО ЕВРОПЕ: ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ РЕЙСЫ ВО ФРАНКФУРТ И ЖЕНЕВУ
16:30
11 ИЮНЯ 2025
1522
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ВЧЕРА ВЕСЬ МИР НАБЛЮДАЛ «КЛУБНИЧНОЕ» ПОЛНОЛУНИЕ
15:00
11 ИЮНЯ 2025
2073
ОБЩЕСТВО
ПОВТОРНАЯ УГРОЗА НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В ПРАГЕ: ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ДВУХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
09:30
11 ИЮНЯ 2025
3542
ОБЩЕСТВО
У УКРАИНСКОГО ДЕЗЕРТИРА, КОТОРЫЙ В АМСТЕРДАМЕ РАНИЛ НОЖОМ ПЯТЕРЫХ ЧЕЛОВЕК, МАТЬ ЖИВЕТ В ЧЕХИИ. САМ ОН МЕЧТАЛ О ТЮРЬМЕ НА ЗАПАДЕ
08:00
11 ИЮНЯ 2025
5152
ОБЩЕСТВО
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ГОРОДА ЕВРОПЫ: ПРАГА ЛИДИРУЕТ ТОЛЬКО ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ