В прошлом году рекордное количество иностранцев получили немецкое гражданство. Многие из них — россияне

Новости 420on 13 июня 2025 09:30 712

В прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному числу людей, а именно 292 тысячам. Чаще всего гражданство получали сирийцы, сообщило Федеральное статистическое управление. Однако данные приносят большой сюрприз. Среди пяти наиболее представленных национальностей, получивших немецкое гражданство, есть русские. В прошлом году немецкое гражданство получили 12 980 россиян, что на 551 процент больше, чем в предыдущем году.