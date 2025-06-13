В прошлом году рекордное количество иностранцев получили немецкое гражданство. Многие из них — россияне
13 июня 2025
09:30
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В прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному числу людей, а именно 292 тысячам. Чаще всего гражданство получали сирийцы, сообщило Федеральное статистическое управление. Однако данные приносят большой сюрприз. Среди пяти наиболее представленных национальностей, получивших немецкое гражданство, есть русские. В прошлом году немецкое гражданство получили 12 980 россиян, что на 551 процент больше, чем в предыдущем году.
В 2023 году немецкое гражданство получили 1995 россиян, в прошлом году — 12 980 человек (+551 %). Средняя продолжительность пребывания в стране до получения немецкого гражданства у россиян составила 14,5 года (годом ранее — 14,4 года).
«Значительному росту числа случаев предоставления немецкого гражданства гражданам России способствовало не столько сокращение срока проживания, сколько возможность сохранить предыдущее гражданство», — сообщило статистическое ведомство.
Данные показывают, что с 2011 года число россиян, проживающих в Германии, увеличилось более чем на 33 процента. Тогда в ФРГ проживало 177 тысяч человек, в прошлом году их было 235 тысяч, и с долей 2,2 процента они стали девятой по величине группой среди иностранного населения.
Иммиграция россиян в Германию значительно возросла из-за войны в Украине. В 2022 году Федеральное статистическое управление зарегистрировало в общей сложности 31 520 прибытий из России в Германию. В следующем году это число снова немного снизилось, но все еще оставалось значительно выше уровня 2021 года.
Более сильная миграция россиян в Германию в 90-е годы была вызвана распадом Советского Союза и связанной с ним экономической и политической нестабильностью.
В этом году были побиты рекорды по выдаче немецкого гражданства, поскольку с 27 июня прошлого года действует новый закон, облегчающий иностранцам получение немецкого гражданства. Согласно новым правилам, иностранец, постоянно проживающий в Германии, может подать заявление на получение гражданства уже через пять лет, а ранее это было возможно через восемь лет.
Если иностранцы хорошо интегрировались, то по этой норме они могут получить гражданство уже через три года. Прошлогодняя реформа также ввела возможность двойного гражданства. Иностранцы, получившие немецкое гражданство, теперь не обязаны отказываться от своего прежнего.
Новый кабинет во главе с Фридрихом Мерцем (CDU) хочет снова ужесточить условия получения немецкого гражданства и решительно настроен отменить вариант «ускоренного гражданства», напоминает газета Handelsblatt.
«Значительному росту числа случаев предоставления немецкого гражданства гражданам России способствовало не столько сокращение срока проживания, сколько возможность сохранить предыдущее гражданство», — сообщило статистическое ведомство.
Данные показывают, что с 2011 года число россиян, проживающих в Германии, увеличилось более чем на 33 процента. Тогда в ФРГ проживало 177 тысяч человек, в прошлом году их было 235 тысяч, и с долей 2,2 процента они стали девятой по величине группой среди иностранного населения.
Иммиграция россиян в Германию значительно возросла из-за войны в Украине. В 2022 году Федеральное статистическое управление зарегистрировало в общей сложности 31 520 прибытий из России в Германию. В следующем году это число снова немного снизилось, но все еще оставалось значительно выше уровня 2021 года.
Более сильная миграция россиян в Германию в 90-е годы была вызвана распадом Советского Союза и связанной с ним экономической и политической нестабильностью.
В этом году были побиты рекорды по выдаче немецкого гражданства, поскольку с 27 июня прошлого года действует новый закон, облегчающий иностранцам получение немецкого гражданства. Согласно новым правилам, иностранец, постоянно проживающий в Германии, может подать заявление на получение гражданства уже через пять лет, а ранее это было возможно через восемь лет.
Если иностранцы хорошо интегрировались, то по этой норме они могут получить гражданство уже через три года. Прошлогодняя реформа также ввела возможность двойного гражданства. Иностранцы, получившие немецкое гражданство, теперь не обязаны отказываться от своего прежнего.
Новый кабинет во главе с Фридрихом Мерцем (CDU) хочет снова ужесточить условия получения немецкого гражданства и решительно настроен отменить вариант «ускоренного гражданства», напоминает газета Handelsblatt.
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