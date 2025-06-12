Чешские СМИ: российский депутат предложил запретить бездетным людям пользоваться интернетом ночью

Новости 420on 12 июня 2025 13:00 578

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Православная Россия» Михаил Иванов предлагает, чтобы в России бездетные люди с 23:00 до 02:00 не имели доступа к интернету. Об этом он сказал в интервью местному серверу Absatz Media. По его мнению, это могло бы помочь повысить рождаемость в России.