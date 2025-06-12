Чешские СМИ: российский депутат предложил запретить бездетным людям пользоваться интернетом ночью
12 июня 2025
13:00
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Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Православная Россия» Михаил Иванов предлагает, чтобы в России бездетные люди с 23:00 до 02:00 не имели доступа к интернету. Об этом он сказал в интервью местному серверу Absatz Media. По его мнению, это могло бы помочь повысить рождаемость в России.
«Интернет стал новой формой зависимости, которая разрушает основы семьи. Вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и думать о детях, молодые люди часами проводят время в интернете, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны», — цитирует российский сайт Иванова.
В связи с этим Иваннов предложил российским властям в сотрудничестве с операторами мобильной связи ввести для бездетных молодых людей ограничение на доступ в интернет с 23:00 до 02:00. По его мнению, речь не идет о цензуре или подавлении свободы, а о разумном регулировании, направленном на благо общества.
«Мы могли бы начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб. Психологи могли бы помогать парам, объясняя им важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи», — пояснил он.
Он добавил, что ни в коем случае не призывает к «тотальному контролю», но если молодые люди проводят слишком много времени в интернете, это подрывает Россию, которая «всегда славилась крепкими семьями».
«Наша задача — восстановить эту традицию. Если для этого потребуется временное ограничение доступа к развлекательному контенту в поздние часы, это не такая уж большая цена за будущее нации», — заключил он.
Absatz Media напомнил, что о вреде интернета говорила и заместитель председателя Государственной Думы России Ольга Епифанова. Она заявила, что время, проводимое в социальных сетях, усиливает индивидуализм и подрывает традиционные семейные ценности.
Российская Федерация всеми возможными средствами пытается поднять рождаемость, которая в стране самая низкая за последние 200 лет. Это вызвано агрессивной войной против Украины, в которой были убиты или ранены миллион россиян.
В связи с этим Иваннов предложил российским властям в сотрудничестве с операторами мобильной связи ввести для бездетных молодых людей ограничение на доступ в интернет с 23:00 до 02:00. По его мнению, речь не идет о цензуре или подавлении свободы, а о разумном регулировании, направленном на благо общества.
«Мы могли бы начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб. Психологи могли бы помогать парам, объясняя им важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи», — пояснил он.
Он добавил, что ни в коем случае не призывает к «тотальному контролю», но если молодые люди проводят слишком много времени в интернете, это подрывает Россию, которая «всегда славилась крепкими семьями».
«Наша задача — восстановить эту традицию. Если для этого потребуется временное ограничение доступа к развлекательному контенту в поздние часы, это не такая уж большая цена за будущее нации», — заключил он.
Absatz Media напомнил, что о вреде интернета говорила и заместитель председателя Государственной Думы России Ольга Епифанова. Она заявила, что время, проводимое в социальных сетях, усиливает индивидуализм и подрывает традиционные семейные ценности.
Российская Федерация всеми возможными средствами пытается поднять рождаемость, которая в стране самая низкая за последние 200 лет. Это вызвано агрессивной войной против Украины, в которой были убиты или ранены миллион россиян.