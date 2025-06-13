Предприниматель включил чужое авто в статью расходов фирмы. За уклонение от уплаты налогов ему грозит до трех лет тюрьмы

Новости 420on 13 июня 2025 10:30 594

До трех лет тюрьмы грозит 54-летнему мужчине из Кромержижа, который хотел обогатиться за счет уклонения от уплаты налогов. О деле сообщил пресс-секретарь полиции Радомир Шишка.