Предприниматель включил чужое авто в статью расходов фирмы. За уклонение от уплаты налогов ему грозит до трех лет тюрьмы
13 июня 2025
10:30
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До трех лет тюрьмы грозит 54-летнему мужчине из Кромержижа, который хотел обогатиться за счет уклонения от уплаты налогов. О деле сообщил пресс-секретарь полиции Радомир Шишка.
«Криминалисты в Кромержиже возбудили уголовное дело против одной компании как юридического лица и ее руководителя за уклонение от уплаты налогов. 54-летний мужчина хотел обогатиться как единственный руководитель торговой компании. Он через внешнюю бухгалтерскую фирму незаконно включил в базу для расчета налога на прибыль юридических лиц расходы на общую сумму более полумиллиона крон», — рассказал Радомир Шишка.
«Речь идет в основном о расходах на проезд, командировочные расходы и проживание, хотя он знал, что эти расходы фактически не были понесены за сотрудников данной компании. Он также включил в списание автомобиль, который компания никогда не владела. Своими действиями он сократил налог на прибыль юридических лиц за 2019 год на общую сумму 150 000 крон», — заявил пресс-секретарь.
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы или запрет на деятельность за уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
«Речь идет в основном о расходах на проезд, командировочные расходы и проживание, хотя он знал, что эти расходы фактически не были понесены за сотрудников данной компании. Он также включил в списание автомобиль, который компания никогда не владела. Своими действиями он сократил налог на прибыль юридических лиц за 2019 год на общую сумму 150 000 крон», — заявил пресс-секретарь.
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы или запрет на деятельность за уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
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