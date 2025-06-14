Чешские инфлюенсеры создали собственную ассоциацию

Главой ATOM стал Йиржи Бурышек, известный на YouTube под ником Jirka vysvětluje věci (Йирка объясняет вещи). Вице-президентами являются инфлюенсер Карел Коварж (Kovy), директор агентства Tubrr Петер Сладечек и директор агентства Subscribe Томаш Звелебил.



«Мы создаем ассоциацию не только для того, чтобы как креаторы мы могли вести диалог с органами, которые отвечают за регулирование нашей работы, но и для того, чтобы мы могли вести этот диалог между собой. Чтобы не повторилась ситуация, когда один пресс-релиз вызывает месяцы хаоса. И чтобы все инфлюенсеры были заранее готовы не только к возможным изменениям в законодательстве, но и к вопросам, касающимся, например, новых технологий, таких как искусственный интеллект, и их этического использования в творчестве», — описывает Бурышек.







Задача — просвещать креаторов и общественность, особенно в области искусственного интеллекта и цифровой экономики. Кроме того, ATOM хочет сотрудничать с органами государственной власти, заинтересованными группами и международными организациями.