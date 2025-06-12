16-летний иностранец расплачивался в баре в Чехии киношными долларами
12 июня 2025
10:30
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Он так долго ходил в бар с недействительными купюрами, что его вечеринку прервала полиция. Криминалисты расследуют дело в отношении иностранца, который в конце мая — начале июня в развлекательном заведении в Йиглаве расплачивался за свои траты американскими долларами с надписью «motion picture purposes», то есть купюрами для съемок кино.
По данным полиции, его уловка с деньгами сначала срабатывала, когда он в течение ночи неоднократно расплачивался с официантами поддельными банкнотами.
«Молодой человек неоднократно обменивал купюры у бармена. Таким образом он получил в общей сложности 8 000 крон, часть денег потратил на оплату своих расходов, а часть спрятал. Однако его мошенничество не продлилось долго, сотрудники бара в конце концов раскусили трюк с недействительными банкнотами, и молодой человек не смог повторить попытку обменять другие банкноты», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Яна Крутилова, добавив, что ущерб составил еще 14 000 крон.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. «Это был иностранец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При проверке на алкоголь у него было обнаружено чуть менее одного промилле», — добавила пресс-секретарь.
Полицейские собрали более десятка недействительных стодолларовых купюр, дело передано в экономический отдел криминальной полиции. «На основании собранных доказательств полицейский комиссар возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который был обвинен в совершении преступления мошенничества, а также в подделке и изменении денег», — уточнила Яна Крутилова. Расследование дела продолжается.
«Молодой человек неоднократно обменивал купюры у бармена. Таким образом он получил в общей сложности 8 000 крон, часть денег потратил на оплату своих расходов, а часть спрятал. Однако его мошенничество не продлилось долго, сотрудники бара в конце концов раскусили трюк с недействительными банкнотами, и молодой человек не смог повторить попытку обменять другие банкноты», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Яна Крутилова, добавив, что ущерб составил еще 14 000 крон.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. «Это был иностранец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При проверке на алкоголь у него было обнаружено чуть менее одного промилле», — добавила пресс-секретарь.
Полицейские собрали более десятка недействительных стодолларовых купюр, дело передано в экономический отдел криминальной полиции. «На основании собранных доказательств полицейский комиссар возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который был обвинен в совершении преступления мошенничества, а также в подделке и изменении денег», — уточнила Яна Крутилова. Расследование дела продолжается.