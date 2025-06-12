16-летний иностранец расплачивался в баре в Чехии киношными долларами

Новости 420on 12 июня 2025 10:30 1083

Он так долго ходил в бар с недействительными купюрами, что его вечеринку прервала полиция. Криминалисты расследуют дело в отношении иностранца, который в конце мая — начале июня в развлекательном заведении в Йиглаве расплачивался за свои траты американскими долларами с надписью «motion picture purposes», то есть купюрами для съемок кино.